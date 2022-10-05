Не работает вибрация на телефоне. Что делать

Учитывая то, что при нынешнем ритме жизни довольно проблематично держать телефон с всегда включенным звуком, очень помогает вибровызов. Однако гарантий, насколько долго он сможет прослужить, конечно же, нет. Если вибрация перестала работать на телефоне, велик шанс пропустить важное уведомление или звонок. А учитывая то, что для многих функция еще и является вспомогательной, чтобы уж точно не упустить ничего из виду, ее внезапное отключение чревато серьезными последствиями. Подобной проблемы не лишены ни смартфоны на Android, ни iPhone. Попробуем разобраться, что делать, если вибрация перестала работать на телефоне.

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Почему не работает вибрация на телефоне

Первое, что приходит в голову, когда виброзвонок не работает — это механическое повреждение смартфона. Однако сломать его не так просто: модуль располагают в верхней или нижней части телефона, но при падении телефон обычно бьется той частью, которая тяжелее, поэтому не факт, что удар пришелся именно на вибромотор — многое зависит от развесовки.

Кроме того, не забывайте, из чего делаются современные смартфоны: даже стеклянный корпус способен смягчить падение. В любом случае, если вибрация перестала работать после падения, обратитесь за помощью в сервисный центр, но не пытайтесь починить ее самостоятельно.

Другой причиной внезапного отключения виброзвонка может быть заклинивший вибромоторчик из-за сдвига грузика с места. Можно попробовать встряхнуть телефон и похлопать по задней крышке или же просушить, если он упал в воду, а защита не сработала. Главное — не перестараться. Вот в этой статье вы найдете еще несколько рекомендаций на случай, если смартфон упал в воду.

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Перестал работать виброзвонок — что делать

Чаще всего причина, почему в телефоне не работает вибрация — сама система. Пользователи отключают ее самостоятельно или случается системный сбой, из-за которого вибровызов «отваливается»: проверьте функцию в настройках и в «шторке» уведомлений — случайно нажать ее там не составит труда. Что еще можно сделать?

Проверьте, включено ли энергосбережение: в этом режиме вибрация может быть отключена.

Не включен ли режим «Не беспокоить»? При его активации может быть не только вибровызова, но и звук будет отключен на телефоне.

Возможно, произошел системный сбой в телефоне. Обычно это случается из-за высокой нагрузки на оперативную память, открытых приложений или же после запуска программы-оптимизатора. Просто перезагрузите телефон!

Особое внимание обратите на приложения в смартфоне: дело в том, что у некоторых из них есть функции по управлению вибрацией. Это и игры, и приложения-будильники, и другой часто используемый софт. Внимательно следите за заметками в обновлениях и не ставьте их не глядя.

Кроме того, вибрация может не работать из-за некачественной сборки ОС. Это может быть проблема при установке или же внутренняя проблема из-за того, что сборка оказалась сырой. Предвидеть этого нельзя, но лучше никогда не устанавливать бета-версии. Например, в iOS вибрация от Taptic Engine иногда пропадает сама по себе.

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Как вернуть вибрацию на смартфон

После того, как вы попробовали внести определенные коррективы, обязательно выключите телефон и включите обратно.

Попробуйте ввести комбинацию *#7353# или *#0*# , не нажимая кнопку вызова.

или , не нажимая кнопку вызова. Откроется экран с разными вариантами. Выберите «Вибрация»: если телефон вибрирует, то произошла ошибка в работе смартфона и ремонт не потребуется. Способ актуален для смартфонов на Android.

Также в некоторых смартфонах вы можете в настройках изменить рисунок вибрации при звонке, а заодно проверьте, включена ли вибрация при касании и наборе текста — всему виной может быть новая тема оформления, которую вы скачали недавно. На Samsung данная проблема весьма эффективно решается удалением и перезагрузкой смартфона.

Одно время у некоторых пользователей пропадала вибрация, пока был активен Google Assistant. Обязательно попробуйте это странное решение — возможно, оно вам поможет. К ним также стоит отнести слишком плотный чехол: из-за особенностей аксессуаров может показаться, что телефон не вибрирует или вибрация довольно слабая. Попробуйте заменить чехол на другой.

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Еще одним решением проблемы может стать сброс телефона до заводских настроек, но и он не дает стопроцентного результата. Лично я бы не советовал им пользоваться, так как придется потратить очень много времени: лучше перезагрузить смартфон, проверить настройки или же вручную найти конфликтное приложение, из-за которого возникают неполадки.