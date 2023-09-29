Недорогие, но хорошие телевизоры на Андроид ТВ, которые стоит купить в 2023. Их нет в обычных магазинах

Телевизор со Смарт ТВ — всегда выгодное вложение денег. Во-первых, это недорогой развлекательный центр прямо на дому, во-вторых — поддержка самых разных приложений, включая те, что предназначены для смартфона. Покупая его, вы всегда остаетесь в плюсе, вот только из-за роста курса валют такой гаджет далеко не всем по карману. Но это лишь на первый взгляд: на маркетплейсах всегда можно найти выгодные предложения, особенно, если собираетесь купить телевизор на Андроиде. Нашли для вас 5 отличных моделей с разными диагоналями экранов и хорошими характеристиками, которые вас не разочаруют.

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Небольшой телевизор со Смарт ТВ на кухню

Телевизор Realme — крутая модель, проверенная временем: она появилась в 2022 году, но уже полюбилась пользователям за сочетание цена/качество. Гаджет от Realme поддерживает воспроизведение в Full HD и имеет неплохое разрешение 1366*768, что благотворно влияет на качество картинки и предотвращает зернистость.

Вокруг экрана тонкие рамки — и это важно, так как даже телевизор для кухни должен выглядеть не стыдно. Нет проблем и со звуком — 4 динамика в сумме выдают до 24 Вт, чего более чем достаточно для такого небольшого устройства. Внутри — чистый Андроид ТВ без надстроек как у производителей приставок, а также 1 Гб оперативки — не так много, но для повседневного использования хватит.

Купить телевизор Realme

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Какой телевизор с Андроид ТВ на 40 дюймов купить

Если бренд для вас не важен, можно практически за те же деньги купить телевизор с Андроидом от бренда Harper на 40 дюймов. Тайваньская компания делает неплохие гаджеты по своей цене, основное достоинство которых — классный экран с низким временем отклика пикселя. Вдобавок здесь сразу 3 порта HDMI, тогда как у многих моделей их всего два.

Недорогой телевизор на 40 дюймов работает очень шустро благодаря чипу Cortex-A55, а также проверенному Android 11. Есть поддержка Dolby Audio, за счет чего звук в фильмах и шоу на Ютубе получается очень чистым. Есть даже встроенный таймер сна и запись видео на внешний диск, настраиваемая по расписанию!

Телевизор Haper дешево

Телевизор на Андроиде — высокий рейтинг

40 дюймов у предыдущей модели — слишком мало, скажем, для спальной или зала, поэтому я рекомендую присматриваться как минимум к диагонали на 43 дюйма. Ассортимент в этом сегменте обширен, но я рекомендую KIVI 43F750NB — хороший телевизор на Андроиде, который зарекомендовал себя. Качество сборки, оптимизированная прошивка и наличие ряда встроенных сервисов, которых не найти в других моделях.

Разработчики максимально постарались насытить ПО полезным софтом, чтобы на телевизоре можно было смотреть не только Ютуб или Кинопоиск. Вдобавок при всех своих габаритах он весит всего 7 кг, а значит, его можно без труда донести домой, не пользуясь доставкой. У нас есть обзор на один из телевизоров KIVI — прочтите, чтобы узнать больше подробностей!

Телевизор KIVI недорого

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Какой телевизор с 4К выбрать

Поддержка 4К — вполне обыденное явление в 2023 году, но по факту эта фишка есть не у всех моделей. Некоторые производители еще и умудряются на этом зарабатывать, выдавая за преимущество: не ведитесь и не бойтесь присматриваться к неочевидным моделям. Например, к Daewoo на 50 дюймов. Это недорогой телевизор с QLED — специальной матрицей, состоящей из квантовых точек, которые попеременно меняют цвет и не искажают изображение.

QLED можно найти не только в дорогих телевизорах, но и относительно доступных моделях. Здесь высокое разрешение (3480*2160), шустрый Андроид 11 и широкий угол обзора в 178 градусов. Ну, а сам телек еще и имеет довольно компактные характеристики — толщина составляет всего 11.3 см, а вес — менее 10 кг. Забирайте: цена — огонь, особенно, со скидкой по нашему промокоду.

Недорогой телевизор Daewoo

Недорогой телевизор на Андроид ТВ с большой диагональю

Ну, а если вы решили прокачать гостиную и купить большой Смарт-телевизор, настоятельно рекомендую присмотреться к TCL 55C635. Это относительно новая модель 2022 года с QLED, поэтому изображение на экране будет максимально реалистичным. Вдобавок здесь есть поддержка HDR10+ для повышенной яркости, который делает изображение насыщеннее. Все это будет шикарно выглядеть на 55-дюймовом экране с тонкими рамками!

Компания TCL по традиции не поскупилась и на хорошее железо: внутри вас ожидает 2 Гб оперативной памяти и 16 Гб хранилища, а также четырехъядерный Cortex-A55. Все это работает под управлением Google TV — специальной оболочки для Android TV, которая хороша за счет рекомендаций различных шоу на главном экране. Цена за телевизор на 55 дюймов с QLED — просто сказка, а еще ниже она будет за счет нашего промокода!

Телевизор TCL на 55 дюймов

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