Недорогие, но хорошие телевизоры на Андроид ТВ, которые стоит купить в 2023. Их нет в обычных магазинах

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Иван Герасимов

Телевизор со Смарт ТВ — всегда выгодное вложение денег. Во-первых, это недорогой развлекательный центр прямо на дому, во-вторых — поддержка самых разных приложений, включая те, что предназначены для смартфона. Покупая его, вы всегда остаетесь в плюсе, вот только из-за роста курса валют такой гаджет далеко не всем по карману. Но это лишь на первый взгляд: на маркетплейсах всегда можно найти выгодные предложения, особенно, если собираетесь купить телевизор на Андроиде. Нашли для вас 5 отличных моделей с разными диагоналями экранов и хорошими характеристиками, которые вас не разочаруют.

Недорогие, но хорошие телевизоры на Андроид ТВ, которые стоит купить в 2023. Их нет в обычных магазинах. 5 лучших телевизоров с Андроидом, которые вы точно оцените. Фото.

5 лучших телевизоров с Андроидом, которые вы точно оцените

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Небольшой телевизор со Смарт ТВ на кухню

Телевизор Realme — крутая модель, проверенная временем: она появилась в 2022 году, но уже полюбилась пользователям за сочетание цена/качество. Гаджет от Realme поддерживает воспроизведение в Full HD и имеет неплохое разрешение 1366*768, что благотворно влияет на качество картинки и предотвращает зернистость.

Небольшой телевизор со Смарт ТВ на кухню. Эта модель телевизора от Realme идеально подойдет для вашей кухни. Фото.

Эта модель телевизора от Realme идеально подойдет для вашей кухни

Вокруг экрана тонкие рамки — и это важно, так как даже телевизор для кухни должен выглядеть не стыдно. Нет проблем и со звуком — 4 динамика в сумме выдают до 24 Вт, чего более чем достаточно для такого небольшого устройства. Внутри — чистый Андроид ТВ без надстроек как у производителей приставок, а также 1 Гб оперативки — не так много, но для повседневного использования хватит.

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Какой телевизор с Андроид ТВ на 40 дюймов купить

Если бренд для вас не важен, можно практически за те же деньги купить телевизор с Андроидом от бренда Harper на 40 дюймов. Тайваньская компания делает неплохие гаджеты по своей цене, основное достоинство которых — классный экран с низким временем отклика пикселя. Вдобавок здесь сразу 3 порта HDMI, тогда как у многих моделей их всего два.

Какой телевизор с Андроид ТВ на 40 дюймов купить. Телевизор Harper можно разместить в большой комнате. Фото.

Телевизор Harper можно разместить в большой комнате

Недорогой телевизор на 40 дюймов работает очень шустро благодаря чипу Cortex-A55, а также проверенному Android 11. Есть поддержка Dolby Audio, за счет чего звук в фильмах и шоу на Ютубе получается очень чистым. Есть даже встроенный таймер сна и запись видео на внешний диск, настраиваемая по расписанию!

Телевизор Haper дешево

Телевизор на Андроиде — высокий рейтинг

40 дюймов у предыдущей модели — слишком мало, скажем, для спальной или зала, поэтому я рекомендую присматриваться как минимум к диагонали на 43 дюйма. Ассортимент в этом сегменте обширен, но я рекомендую KIVI 43F750NBхороший телевизор на Андроиде, который зарекомендовал себя. Качество сборки, оптимизированная прошивка и наличие ряда встроенных сервисов, которых не найти в других моделях.

Телевизор на Андроиде — высокий рейтинг. Телевизоры KIVI славятся не только хорошей ценой, но и высоким качеством. Фото.

Телевизоры KIVI славятся не только хорошей ценой, но и высоким качеством

Разработчики максимально постарались насытить ПО полезным софтом, чтобы на телевизоре можно было смотреть не только Ютуб или Кинопоиск. Вдобавок при всех своих габаритах он весит всего 7 кг, а значит, его можно без труда донести домой, не пользуясь доставкой. У нас есть обзор на один из телевизоров KIVI — прочтите, чтобы узнать больше подробностей!

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Какой телевизор с 4К выбрать

Поддержка 4К — вполне обыденное явление в 2023 году, но по факту эта фишка есть не у всех моделей. Некоторые производители еще и умудряются на этом зарабатывать, выдавая за преимущество: не ведитесь и не бойтесь присматриваться к неочевидным моделям. Например, к Daewoo на 50 дюймов. Это недорогой телевизор с QLED — специальной матрицей, состоящей из квантовых точек, которые попеременно меняют цвет и не искажают изображение.

Какой телевизор с 4К выбрать. Телевизоры Daewoo достаточно редки в наших краях, но нельзя их недооценивать. Фото.

Телевизоры Daewoo достаточно редки в наших краях, но нельзя их недооценивать

QLED можно найти не только в дорогих телевизорах, но и относительно доступных моделях. Здесь высокое разрешение (3480*2160), шустрый Андроид 11 и широкий угол обзора в 178 градусов. Ну, а сам телек еще и имеет довольно компактные характеристики — толщина составляет всего 11.3 см, а вес — менее 10 кг. Забирайте: цена — огонь, особенно, со скидкой по нашему промокоду.

Недорогой телевизор Daewoo

Недорогой телевизор на Андроид ТВ с большой диагональю

Ну, а если вы решили прокачать гостиную и купить большой Смарт-телевизор, настоятельно рекомендую присмотреться к TCL 55C635. Это относительно новая модель 2022 года с QLED, поэтому изображение на экране будет максимально реалистичным. Вдобавок здесь есть поддержка HDR10+ для повышенной яркости, который делает изображение насыщеннее. Все это будет шикарно выглядеть на 55-дюймовом экране с тонкими рамками!

Недорогой телевизор на Андроид ТВ с большой диагональю. TCL — один из лучших производителей ТВ в 2023 году. Фото.

TCL — один из лучших производителей ТВ в 2023 году

Компания TCL по традиции не поскупилась и на хорошее железо: внутри вас ожидает 2 Гб оперативной памяти и 16 Гб хранилища, а также четырехъядерный Cortex-A55. Все это работает под управлением Google TV — специальной оболочки для Android TV, которая хороша за счет рекомендаций различных шоу на главном экране. Цена за телевизор на 55 дюймов с QLED — просто сказка, а еще ниже она будет за счет нашего промокода!

Телевизор TCL на 55 дюймов

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