Почему не приходит код подтверждения на телефон и что с этим делать

Долгое время единственным способом авторизации был ввод логина, в качестве которого обычно выступает адрес электронной почты, и пароля. К нему все привыкли, но назвать такой вариант входа удобным нельзя сразу по нескольким причинам. Во-первых, нам всегда приходится держать в голове пароль. Во-вторых, нужно иметь постоянный доступ к почте, чтобы получить возможность восстановить пароль. С появлением двухфакторной аутентификации, а также входа по номеру телефона, нам стало не обязательно запоминать сложную последовательность цифр. Однако новый способ авторизации тоже неидеален, ведь порой не приходят СМС с кодом подтверждения, и вход оказывается закрыт.

Почему не приходят коды подтверждения

Коды подтверждения сейчас используются везде. Их нужно вводить не только для входа в учетную запись, но и при совершении транзакций. Поэтому проблема, когда не приходит код подтверждения, закрывает для пользователя все двери.

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Давайте разберем основные причины появления ошибки, которые помогут выработать план действий:

Ввод неправильного номера . Стоит нам ошибиться хотя бы в одной цифре, как сообщение отправляется другому человеку, который потом недоумевает, почему пришел код подтверждения.

. Стоит нам ошибиться хотя бы в одной цифре, как сообщение отправляется другому человеку, который потом недоумевает, почему пришел код подтверждения. Отсутствие мобильной сети . Как правило, одноразовые коды приходят по SMS, а потому нестабильный сигнал сети или его полное отсутствие становятся главными причинами возникновения проблемы.

. Как правило, одноразовые коды приходят по SMS, а потому нестабильный сигнал сети или его полное отсутствие становятся главными причинами возникновения проблемы. Задержка отправки сообщения . Обычно коды подтверждения поступают на телефон моментально, но иногда нагрузка на сеть заставляет нас ждать чуть дольше.

. Обычно коды подтверждения поступают на телефон моментально, но иногда нагрузка на сеть заставляет нас ждать чуть дольше. Сбой при отправке . Бывает, что причина того, почему код подтверждения не приходит на телефон , скрывается не в вашем устройстве или его настройках, а в проблемах на стороне сервиса, отправляющего SMS, или оператора.

. Бывает, что причина того, , скрывается не в вашем устройстве или его настройках, а в проблемах на стороне сервиса, отправляющего SMS, или оператора. Попадание СМС в спам . Современные приложения для обмена короткими сообщениями отличаются умом и сообразительностью, но порой они воспринимают SMS с кодом подтверждения как спам и скрывают его.

. Современные приложения для обмена короткими сообщениями отличаются умом и сообразительностью, но порой они воспринимают как спам и скрывают его. Не отображается уведомление . «Сообщения» — это приложение, которое отвечает за отправку и получение SMS. Если для него заблокировать уведомления, вы не увидите оповещение о том, что на телефон пришло СМС.

. «Сообщения» — это приложение, которое отвечает за отправку и получение SMS. Если для него заблокировать уведомления, вы не увидите оповещение о том, что на телефон пришло СМС. Конфликт ПО. Если на смартфоне установлено несколько приложений для обмена SMS, то между ними может возникнуть конфликт, что приведет к проблемам с отображением новых сообщений.

Круг причин, из-за которых не пришло СМС с кодом, очень широкий. Но это не значит, что проблема нерешаема. Напротив, ошибку довольно легко можно исправить. Но придется действовать в строгом соответствии с алгоритмом, не пропуская ни один шаг.

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Что делать, если код подтверждения не приходит

Прежде всего хочу порекомендовать всем пользователям, которые при попытке входа в WhatsApp увидели сообщение с текстом, что не удалось отправить СМС на указанный номер, прочитать отдельный материал. Так вы сэкономите время, исключив лишние варианты решения проблемы, а также сможете познакомиться с более подходящими способами исправления ошибки. Всем остальным предлагаю взглянуть на универсальную инструкцию для случаев, когда не приходит код подтверждения:

Удалите все лишние приложения, отвечающие за получение и отправку СМС. Проверьте качество приема связи, а также убедитесь, что на телефоне отключен режим «В самолете». Зайдите в приложение «Сообщения» и проверьте все входящие SMS, среди которых может оказаться код подтверждения. Не забудьте посетить папку «Спам», если таковая имеется. Перезагрузите смартфон. Запросите повторную отправку кода, выверяя каждую цифру при вводе номера.

Это универсальный метод, но у меня есть еще один совет для владельцев смартфонов на старой версии Андроид. Среди разрешений приложений в настройках устройства вы можете встретить пункт «Использование премиум-сервисов». Дайте это право программе «Сообщения», поскольку она может воспринимать SMS с коротких номеров как тот самый премиум-сервис.

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Как получить код подтверждения

Если вам все равно не приходят СМС с кодом подтверждения Ватсап или, например, Телеграм, помните, что выход всегда есть. SMS — не единственный способ получить свой ключ для авторизации. Нажав кнопку, «Не получили код?», вы можете выбрать вариант «Позвонить мне».

В таком случае вместо СМС на ваш телефон поступит звонок. В зависимости от сервиса в качестве кода подтверждения понадобится либо ввести последние цифры номера, либо указать последовательность, которую надиктует бот.

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Возможно, тот сервис, от которого у вас не приходят СМС с кодами подтверждения, не имеет альтернативного варианта доставки ключа. Но сайт (приложение) в таком случае обязательно предусматривает возможность использовать другой способ входа (при помощи логина и пароля). Поэтому будьте внимательны и не зацикливайтесь на злосчастном коде.