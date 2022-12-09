Почему не приходит код подтверждения на телефон и что с этим делать

Долгое время единственным способом авторизации был ввод логина, в качестве которого обычно выступает адрес электронной почты, и пароля. К нему все привыкли, но назвать такой вариант входа удобным нельзя сразу по нескольким причинам. Во-первых, нам всегда приходится держать в голове пароль. Во-вторых, нужно иметь постоянный доступ к почте, чтобы получить возможность восстановить пароль. С появлением двухфакторной аутентификации, а также входа по номеру телефона, нам стало не обязательно запоминать сложную последовательность цифр. Однако новый способ авторизации тоже неидеален, ведь порой не приходят СМС с кодом подтверждения, и вход оказывается закрыт.
Почему не приходят коды подтверждения
Коды подтверждения сейчас используются везде. Их нужно вводить не только для входа в учетную запись, но и при совершении транзакций. Поэтому проблема, когда не приходит код подтверждения, закрывает для пользователя все двери.
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Давайте разберем основные причины появления ошибки, которые помогут выработать план действий:
- Ввод неправильного номера. Стоит нам ошибиться хотя бы в одной цифре, как сообщение отправляется другому человеку, который потом недоумевает, почему пришел код подтверждения.
- Отсутствие мобильной сети. Как правило, одноразовые коды приходят по SMS, а потому нестабильный сигнал сети или его полное отсутствие становятся главными причинами возникновения проблемы.
- Задержка отправки сообщения. Обычно коды подтверждения поступают на телефон моментально, но иногда нагрузка на сеть заставляет нас ждать чуть дольше.
- Сбой при отправке. Бывает, что причина того, почему код подтверждения не приходит на телефон, скрывается не в вашем устройстве или его настройках, а в проблемах на стороне сервиса, отправляющего SMS, или оператора.
- Попадание СМС в спам. Современные приложения для обмена короткими сообщениями отличаются умом и сообразительностью, но порой они воспринимают SMS с кодом подтверждения как спам и скрывают его.
- Не отображается уведомление. «Сообщения» — это приложение, которое отвечает за отправку и получение SMS. Если для него заблокировать уведомления, вы не увидите оповещение о том, что на телефон пришло СМС.
- Конфликт ПО. Если на смартфоне установлено несколько приложений для обмена SMS, то между ними может возникнуть конфликт, что приведет к проблемам с отображением новых сообщений.
Круг причин, из-за которых не пришло СМС с кодом, очень широкий. Но это не значит, что проблема нерешаема. Напротив, ошибку довольно легко можно исправить. Но придется действовать в строгом соответствии с алгоритмом, не пропуская ни один шаг.
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Что делать, если код подтверждения не приходит
Прежде всего хочу порекомендовать всем пользователям, которые при попытке входа в WhatsApp увидели сообщение с текстом, что не удалось отправить СМС на указанный номер, прочитать отдельный материал. Так вы сэкономите время, исключив лишние варианты решения проблемы, а также сможете познакомиться с более подходящими способами исправления ошибки. Всем остальным предлагаю взглянуть на универсальную инструкцию для случаев, когда не приходит код подтверждения:
- Удалите все лишние приложения, отвечающие за получение и отправку СМС.
- Проверьте качество приема связи, а также убедитесь, что на телефоне отключен режим «В самолете».
- Зайдите в приложение «Сообщения» и проверьте все входящие SMS, среди которых может оказаться код подтверждения. Не забудьте посетить папку «Спам», если таковая имеется.
- Перезагрузите смартфон.
- Запросите повторную отправку кода, выверяя каждую цифру при вводе номера.
Это универсальный метод, но у меня есть еще один совет для владельцев смартфонов на старой версии Андроид. Среди разрешений приложений в настройках устройства вы можете встретить пункт «Использование премиум-сервисов». Дайте это право программе «Сообщения», поскольку она может воспринимать SMS с коротких номеров как тот самый премиум-сервис.
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Как получить код подтверждения
Если вам все равно не приходят СМС с кодом подтверждения Ватсап или, например, Телеграм, помните, что выход всегда есть. SMS — не единственный способ получить свой ключ для авторизации. Нажав кнопку, «Не получили код?», вы можете выбрать вариант «Позвонить мне».
В таком случае вместо СМС на ваш телефон поступит звонок. В зависимости от сервиса в качестве кода подтверждения понадобится либо ввести последние цифры номера, либо указать последовательность, которую надиктует бот.
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Возможно, тот сервис, от которого у вас не приходят СМС с кодами подтверждения, не имеет альтернативного варианта доставки ключа. Но сайт (приложение) в таком случае обязательно предусматривает возможность использовать другой способ входа (при помощи логина и пароля). Поэтому будьте внимательны и не зацикливайтесь на злосчастном коде.