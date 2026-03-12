Почему нельзя закрывать приложения на Android

Юрий Кудлович

Каждый раз, когда телефон немного притормозил или батарея начала таять быстрее обычного, первое, что многие делают — открывают список задач и смахивают всё подчистую: убрал лишнее — телефон задышал. Но система Android устроена иначе, и эта привычка может работать против вас. Пока одни чистят память вручную каждые полчаса, другие уже разобрались, какие настройки нужно включить на Android сразу после покупки — и их телефоны работают быстрее без лишних телодвижений. Ну а мы разбираемся, нужно ли закрывать приложения на Android.

Привычка эта появилась неспроста. Первые смартфоны получали по 256 МБ оперативной памяти — и это считалось нормой. Запущенное приложение буквально «съедало» всё свободное пространство, аппарат начинал тормозить и грелся. Закрыть лишнее — значило реально ускорить работу. Но сейчас в телефонах 8, 12, а то и 16 ГБ оперативки. Всё изменилось, а вот рефлекс — остался.

Как Android управляет памятью

Когда вы сворачиваете приложение, оно не продолжает работать, а переходит в кэшированный фоновый процесс. Система его замораживает: оно не тратит ни заряд, ни процессор. Программа просто лежит в оперативной памяти, готовая к быстрому открытию.

Если памяти становится мало, Android сам выгружает наименее нужные и редко используемые приложения — без вашего участия. Именно для этого в системе есть встроенный диспетчер, который постоянно расставляет приоритеты. Управление оперативной памятью на Android происходит автоматически, и вмешиваться в этот процесс не нужно.

Даже Google прямо пишет в официальной справке: если не закрывать неиспользуемые программы, память на смартфоне не закончится, а аккумулятор не станет разряжаться быстрее. Система справляется сама.

Почему закрытие приложений тратит заряд

Здесь самое интересное. В документации для разработчиков Android описаны три типа запуска приложений:

  • Холодный запуск — приложение открывается с нуля, загружаются все компоненты. Это тратит максимум ресурсов и заряда.
  • Тёплый запуск — восстановление из свёрнутого состояния. Часть данных уже в памяти, запуск идет быстрее.
  • Горячий запуск — приложение полностью в памяти, открывается мгновенно, почти без расхода ресурсов процессора.

То есть, каждый раз, когда вы вручную смахиваете приложение из списка задач, вы принудительно переводите его в режим холодного запуска. А значит при следующем открытии смартфон потратит больше энергии, чем если бы приложение просто оставалось замороженным в памяти. Это как глушить двигатель автомобиля каждые 100 метров и снова заводить — бензина уходит больше.

Ручное закрытие фоновых приложений не экономит заряд — оно его тратит. При следующем запуске система загрузит всё заново, и это потребует больше ресурсов, чем просто «разморозить» кэш.

Какие приложения можно закрывать на Android

Принудительная остановка приложений на Android иногда имеет смысл, но только в нескольких ситуациях.

Приложение зависло или ведёт себя странно. Если программа не отвечает, тормозит или показывает ошибки — закройте и перезапустите. Это полезно и работает.

Приложение явно съедает батарею. Зайдите в «Настройки» — «Батарея» — «Расход заряда» и посмотрите, кто стоит в топе. Если приложение потребляет непропорционально много при том, что вы им не пользовались — стоит разобраться. И лучше не просто его закрыть, а ограничить фоновую активность в настройках.

А вот с мессенджерами, банками, навигаторами ситуация другая: они намеренно работают в фоне, чтобы вы получали уведомления и не ждали загрузки. Закроете — пропустите сообщение или потеряете трек в навигаторе. То же самое с приложениями для воспроизведения музыки.

Нужно ли очищать оперативную память на Android

Нет. Очистка оперативной памяти на Android — это именно то, что система делает без вас. Когда памяти начнёт не хватать, Android автоматически выгрузит наименее используемые приложения. Занятая оперативка — это не проблема, это норма. Свободная оперативка, наоборот, в каком-то смысле «простаивает» впустую.

Тревожиться стоит только если у вашего смартфона совсем мало памяти — 3–4 ГБ. Тогда система агрессивнее выгружает приложения, а при возврате к браузеру вкладки перезагружаются. Это не вирус и не поломка — просто аппарат не тянет. И, кстати, вместе с небольшим объемом оперативки обычно идет столь же мало постоянной памяти. Поэтому, если вы хотите разобраться, куда вообще уходит место, — почитайте, как увеличить память на Android простыми способами. Это будет не менее полезно, чем экономить оперативную память.

Можно ли использовать приложения для очистки памяти

Сторонние приложения для очистки памяти Android — «ускорители», «оптимизаторы» и «клинеры» — делают ровно то, что мы уже разобрали: принудительно выгружают приложения из памяти. После этого телефон показывает красивую цифру «освобождено 1.2 ГБ», а потом при открытии любого приложения тратит лишнюю энергию на повторный запуск.

Хуже того: некоторые такие «оптимизаторы» сами постоянно работают в фоне. То есть вы боретесь с фоновыми приложениями с помощью другого фонового приложения. Google это знает и уже несколько лет блокирует такие программы в Play Store или ограничивает их возможности в новых версиях Android. Оптимизация Android без сторонних инструментов сегодня работает лучше, чем с ними.

Как сэкономить заряд на Android

Вместо того чтобы закрывать всё подряд — зайдите в настройки батареи и ограничьте фоновую работу конкретных «прожорливых» приложений. Или включите режим энергосбережения: он сам ограничит лишнее, не трогая уведомления от важных программ.

А если хотите разобраться глубже — почитайте про неочевидные причины, почему смартфон разряжается быстрее: некоторые из них удивят, потому что вы реально о таком и подумать не могли.

