Еще пару лет назад стандартная батарея смартфона была 5000 мАч, и это казалось нормой. Сегодня в том же корпусе помещается 7000 мАч, а некоторые модели подбираются к 8000 мАч и даже 10 000 мАч. Все это стало возможным благодаря кремний-углеродной технологии. Про то, что она дает смартфону на практике, мы уже писали подробно. Если коротко: та же физическая форма батареи, но на 30-50% больше емкости в тех же габаритах. И пока большинство производителей просто предлагают купить смартфон с новой батареей, Xiaomi сделала кое-что неожиданное: запустила программу, которая позволяет поставить более емкий аккумулятор в старый смартфон. Разбираю, как это работает и кому поможет.

Можно ли увеличить аккумулятор смартфона

Физически увеличить аккумулятор Android внутри уже собранного смартфона нельзя: корпус не растянешь. Но можно заменить старую батарею на новую той же формы и размера, внутри которой благодаря кремний-углеродной технологии помещается больше энергии.

Кремний-углеродная батарея той же формы, но с большей емкостью.

Раньше официальные сервисные центры предлагали только стандартную замену: та же емкость, просто новая батарея. Это тоже полезно, ведь почему старые смартфоны разряжаются быстрее новых. Но теперь Xiaomi пошла дальше. Компания запустила официальную программу замены на кремний-углеродные АКБ с повышенной емкостью. Замена аккумулятора Xiaomi в этом формате — уже не восстановление, а полноценный апгрейд.

Какие смартфоны Xiaomi поддерживают увеличение аккумулятора

На момент публикации программа распространяется на три модели серии Xiaomi 13. Первой в апреле 2026 года в программу включили Xiaomi 13 Ultra, затем расширили на оставшиеся модели линейки:

Xiaomi 13;

Xiaomi 13 Pro;

Xiaomi 13 Ultra.

Серия Xiaomi 14, REDMI-смартфоны и другие модели пока в программу не входят. Xiaomi обещает расширять список, но конкретных сроков и названий следующих устройств не называет.

Насколько можно увеличить аккумулятор Xiaomi

Конкретные цифры прироста по каждой модели:

аккумулятор Xiaomi 13 : с 4500 до 4850 мАч (прирост 350 мАч);

: с 4500 до 4850 мАч (прирост 350 мАч); аккумулятор Xiaomi 13 Pro : с 4820 до 5360 мАч (прирост 540 мАч);

: с 4820 до 5360 мАч (прирост 540 мАч); аккумулятор Xiaomi 13 Ultra: с 5000 до 5500 мАч (прирост 500 мАч).

На первый взгляд, 350-540 мАч звучит скромно. Но на практике это около 10% дополнительной автономности поверх текущего объема. Для смартфона с деградировавшей батареей суммарный эффект (новая батарея плюс увеличенная емкость) будет ощутимым.

10% прироста емкости плюс новый аккумулятор вместо изношенного — разница ощутима.

При этом честно признаем: батарея на Xiaomi серии 13 даже после апгрейда не дотягивает до стандартов 2026 года. Про то, какие Xiaomi получат батарею 10 000 мАч, читайте в отдельном материале. Сейчас важно знать, что Xiaomi 13 после апгрейда не станет современным флагманом по автономности, но срок комфортного использования значительно продлится.

Как увеличить аккумулятор Xiaomi

Процедура простая, но с важной оговоркой, о которой расскажу в конце:

Убедитесь, что ваш смартфон входит в список поддерживаемых моделей: Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro или Xiaomi 13 Ultra. Обратитесь в официальный авторизованный сервисный центр Xiaomi. Сообщите сотруднику, что хотите воспользоваться программой замены батареи на кремний-углеродную повышенной емкости. Оставьте смартфон на сервис и заберите с увеличенной батареей.

Теперь главный нюанс: пока программа доступна исключительно в Китае. В российских авторизованных сервисных центрах воспользоваться ею на данный момент нельзя. Если вы находитесь в Китае или планируете поездку, сделать больше аккумулятор Xiaomi через эту программу обойдется в 149 юаней (примерно 1 850 рублей по текущему курсу). За такие деньги получить прирост емкости и новый аккумулятор вместо изношенного — честная сделка. Когда и появится ли программа в России, Xiaomi не сообщала.

Что делать, если Xiaomi быстро разряжается

Если программа недоступна, а аккумулятор Xiaomi уже не радует автономностью, есть несколько способов улучшить ситуацию без физической замены батареи. Подробные инструкции с точными путями в настройках — в материале про то, что нужно отключить в Android, чтобы батарея жила дольше. Там конкретные шаги. Если коротко, то вот что реально работает:

включить адаптивную частоту обновления экрана вместо фиксированных 120 Гц (смартфон сам снизит частоту в статичных сценариях);

ограничить фоновую активность прожорливых приложений через «Настройки — Батарея — Использование батареи»;

отключить Always-On Display или настроить работу по расписанию;

включить темную тему, если у смартфона AMOLED-экран;

перевести синхронизацию фото и почты в ручной режим или по расписанию;

отключить виброотклик клавиатуры (незаметная мелочь, которая за день дает ощутимый расход).

Если смартфону несколько лет и время работы от аккумулятора на Xiaomi заметно сократилось, стоит обратиться в сервис за стандартной заменой батареи на аналогичную. Это не увеличит батарею смартфона, но вернет исходную автономность. На устройстве возрастом 2-3 года с деградировавшей батареей такая замена иногда ощущается как новый телефон.