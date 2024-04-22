Почему нет смысла покупать смартфон с мощным процессором

Я убежден: процессор — главный компонент смартфона, влияющий отнюдь не только на производительность устройства. Вместе с тем я прекрасно осознаю, что нет идеальных решений, и у всего в этом мире есть недостатки. Процессор телефона — не исключение. Производительный чип действительно открывает перед нами широкие возможности мобильного гейминга, обработки фото и выполнения других ресурсоемких задач. Однако минусы у мощного процессора тоже имеются, и вы обязаны о них знать.

Сколько стоит смартфон с мощным процессором

Очевидный недостаток мощного процессора — стоимость конечного продукта. Производитель смартфонов может сэкономить на всех остальных компонентах, но флагманский чипсет просто не позволит ему сделать устройство слишком доступным. Так, если мы посмотрим на стоимость моделей, использующих в качестве процессора, передовой Snapdragon 8 Gen 3, то увидим, что заплатить придется минимум 60 тысяч рублей.

Конечно, бывают и исключения. Например, POCO X6 Pro — сравнительно недорогой смартфон с мощным процессором Dimensity 8300-Ultra. Но в том то и дело, что это — редкое исключение, а правило гласит: если хочешь производительное железо, будь готов заплатить больше.

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Что влияет на производительность смартфона

Самое интересное, что на общее быстродействие системы влияет не столько процессор, сколько скорость чтения и записи его накопителя. Безусловно, слабое железо не позволит установить шустрое хранилище, но и переплачивать за Snapdragon 8 Gen 3 не обязательно.

На что влияет память вашего смартфона

Примером вновь может стать POCO X6 Pro, использующий достаточно производительный, но все-таки далеко не флагманский процессор. За сравнительно небольшие деньги он предлагает накопитель UFS 4.0 (тот же стандарт используют устройства на базе Snapdragon 8 Gen 3). Плюс ко всему на глаз определить разницу между UFS 3.1 и UFS 4.0 очень сложно, в связи с чем можно сэкономить еще больше, купив себе условный TECNO Camon 20 Pro 5G.

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Наконец, не забывайте, что даже самый крутой процессор с поддержкой всех актуальных стандартов памяти способна погубить отвратительная оптимизация со стороны разработчиков ПО.

Избыточная производительность смартфона

Очевидно, что производительность самых мощных процессоров на Андроид избыточна, если мы говорим о быстродействии системы, вынося за скобки игровую производительность и обработку снимков. Если эти два фактора не играют для вас принципиальную роль, то покупать устройство на топовом железе бессмысленно.

Разумеется, мощный процессор дает запас производительности на будущее, что очень важно с учетом постоянно растущих запросов программного обеспечения. Впрочем, как показывает практика, люди меняют смартфоны каждые 2-3 года. За это время требования ПО просто не успевают вырасти настолько, чтобы пользователь начал испытывать реальный дискомфорт. А новый смартфон все равно будет мощнее старого, если, конечно, не умудриться купить априори более слабое устройство.

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Автономность смартфонов на мощном процессоре

Как правило, мощные процессоры отличаются высоким уровнем энергоэффективности из-за тонкого техпроцесса, в связи с чем флагман просто не должен разряжаться быстрее дешевого смартфона. Однако апологеты этого тезиса не учитывает несколько важных факторов:

смартфоны с мощным процессором получают экран с более высокими разрешением и частотой обновления, что вынуждает их тратить дополнительные ресурсы;

оболочка смартфонов на мощном процессоре изобилует дополнительными эффектами, также потребляющими лишние ресурсы;

съемка видео на устройство с мощным железом тоже требует выполнения большего количества вычислительных операций из-за высокого разрешения и элементов обработки через ИИ;

игры с максимальными настройками графики на флагмане потребляют заряд намного охотнее, чем те же игры с минимальным пресетом на дешевом устройстве.

Получается, нужно ухитриться, чтобы почувствовать положительное влияние тонкого техпроцесса. А еще важно помнить: обычно смартфоны с мощным процессором имеют аккумулятор меньшей емкости.

Почему греется смартфон

Повышенное потребление ресурсов заставляет телефон с мощным процессором не только быстрее разряжаться, но и сильнее нагреваться. А это уже напрямую влияет на наш комфорт и безопасность при эксплуатации далеко не в лучшую сторону.

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Масла в огонь может подлить плохая оптимизация софта и посредственная реализация процессора, как в случае со Snapdragon 888 и Snapdragon 8 Gen 1. Тогда зачем нужен мощный процессор, если у производительных чипов так много недостатков?