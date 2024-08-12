Почему я перешел на Яндекс Клавиатуру на своем Android-смартфоне и теперь советую это сделать вам

Как и любому современному человеку, мне приходится набирать на своем смартфоне достаточно большое количество сообщений практически ежедневно. Как ты ни стараешься делать это через приложения на компьютере, но обойтись без телефона все равно не получается. Именно поэтому удобная клавиатура выходит на первый план. Не сказать, что у меня было много претензий к стандартной Gboard, но чего-то постоянно не хватало. То автокоррекция больше мешала, чем помогала, то окончания и у слов она дописывала не совсем корректно. В итоге было принято решение просто ради интереса попробовать Яндекс Клавиатуру.

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Эксперимент длится уже больше недели, и могу сказать, что возвращаться обратно к Gboard мне совсем неохота. Клавиатура от Яндекса предлагает намного больше возможностей, которые позволяют набирать сообщения с куда большей скоростью и минимумом ошибок. К тому же в ней есть встроенная нейросеть YandexGPT, дающая вам дополнительные функции по работе с текстом.

Яндекс Клавиатура для Андроида

С точки зрения настроек внешнего вида никаких отличий между Gboard от Google и Яндекс Клавиатурой нет практически никаких. Вы можете выбрать интересующую вас цветовую тему и активировать дополнительные символы на буквах и ряд цифр. Я всегда эти фишки включаю, чтобы делать как можно меньше касаний. Куда проще зажать кнопку с буквой «Б» для постановки вопросительного знака, чем лишний раз переходить в раздел с символами.

Однако здесь же мы сталкиваемся с первым минусом Gboard и плюсом Яндекс Клавиатуры. Последняя оснащена отдельной кнопкой для переключения на смайлики эмодзи. Она аккуратно расположена в верхнем правом углу клавиатуры и сразу открывает список эмодзи. В этом плане Gboard немного позади. Чтобы перейти к смайликам, необходимо либо задержать кнопку с шестеренкой, либо нажать на стикеры и там переключиться на эмодзи. Хоть немного, но открывается дольше.

Автоисправление текста на Андроиде

А вот с точки зрения работы с текстом Яндекс Клавиатура для меня оказалась практически идеальной. Во-первых, впервые за 13 лет, которые я пользуюсь Айфонами, а потом и Андроид-смартфонами, я включил на телефоне автокоррекцию и мне не хочется от нее избавляться. Все исправления практически всегда к месту, ругательства остаются в том виде, в каком вы их напечатали, а если даже клавиатура решила что-то исправить, то достаточно нажать кнопку удаления символа и все вернется к исходному внешнему виду. Такая фишка есть и в Gboard, однако по умолчанию она не включена и нужно как следует пошариться по настройкам, чтобы ее найти.

Во-вторых, Яндекс Клавиатура предлагает немного иное расположение слов при включенном предиктивном вводе. То слово, которое она рассчитывает подставить в сообщение, отображается слева самым первым. Напомню, что в стандартной клавиатуре Google оно находится по центру. К тому же последняя предлагает всего три варианта для быстрой замены, в то время как Яндекс может отобразить четыре и даже больше слов, лишь бы они входили в специально отведенное для них место.

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В-третьих, во время использования Яндекс Клавиатуры, если посмотреть на строку со словами предиктивного ввода, вы можете увидеть, что одно из слов выделено жирным. Просто нажмите пробел, и оно автоматически подставится в текст. Сказать, что это прилично ускоряет скорость набора, — не сказать ничего. И самое главное, что для этого даже не надо тянуться к самому слову. Вот это действительно удобно и функционально.

Нейросеть Яндекс для текста

Однако, говоря про Яндекс Клавиатуру, нельзя не упомянуть про инструменты нейросети YandexGPT, которые в ней используются. Вы можете писать вообще без знаков препинания, потом нажать на волшебную палочку и в открывшемся меню выбрать «Исправить». Клавиатура практически мгновенно предложит вам текст, выглядящий адекватно. В одно касание его можно вставить в поле с сообщением, и все ошибки будут исправлены.

Однако и на этом возможности не заканчиваются. В меню YandexGPT есть функция по улучшению текста. Нейросеть сама перепишет за вас все, что нужно, а вам лишь останется принять решение, стоит ли использовать новый текст или остаться на старом. Те, кто ведет социальные сети со своих смартфонов, тоже есть отличный инструмент, который не стоит обходить стороной. Вам достаточно набрать какой-то текст (можно даже с ошибками), а потом нажать кнопку «Эмодзи». Клавиатура сама исправит все недочеты и, что самое главное, расставит смайлики. Топчик же! Я регулярно использую именно первую функцию по исправлению ошибок, хотя надо признаться, что и двумя оставшимися тоже несколько раз пользовался.

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Если раньше я был искренним скептиком относительно сторонних клавиатур на Андроиде, то спустя неделю активного использования могу сказать, что Яндекс Клавиатура действительно стала крутой и заслуживает, чтобы остаться на вашем телефоне. Кстати, скорость ее запуска ничем не отличается от стандартной Gboard, что можно считать победой. Обязательно попробуйте и поделитесь своими впечатлениями в нашем чатике в Телеграме.