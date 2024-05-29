Пользоваться YouTube с блокировщиками становится все сложнее. В том числе в России

YouTube уже давно борется с блокировщиками рекламы, рекомендуя пользователям либо подписаться на YouTube Premium, либо отключить блокировщик рекламы и примириться с постоянно растущим количеством рекламы на платформе. Платформа использует различные уловки, такие как замедление, таймеры обратного отсчета и многое другое, чтобы убедить больше пользователей перейти на честные способы монетизации. Последний шаг YouTube в борьбе с адблокерами заключается в том, чтобы начать полностью пропускать видео и даже отключать звук.

Можно ли пользоваться блокровщиками рекламы

Интересно, что информация о новых способах борьбы с бесплатными просмотрами и подталкиванием к платной подписке появляется все чаще и чаще. Даже в России, где YouTube и так запретил рекламу, многие пользователи все равно жалуются на некоторые проблемы.

Свежая жалоба исходит от пользователя Reddit с ником SDHD4K, который поделился последней тактикой YouTube в борьбе с блокировщиками рекламы. Если у пользователя включен какой-либо способ борьбы с рекламой, при воспроизведении видео оно сразу переходит к его концу, полностью пропуская воспроизведение.

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Будет ли работать YouTube с блокировщиком

Получается, что если у кого-то включен рекламный блок, YouTube больше не позволяет воспроизводить видео и наслаждаться контентом. То есть, надо или отключить блокировщик и смотреть рекламу, которой в последнее время стало все больше, или оформить платную подписку. Эта новость интересна сама по себе в контексте того, какие ухищрения может придумать платформа для повышения доходов и наказания пользователей, которые нарушают правила использования. Ведь есть прямой запрет на блокировщики, и видеохостинг ничего не нарушает, а наоборот, борется с нарушителями правил, которые никто не читает.

Но это еще не все. Другие пользователи в теме на Reddit упомянули, что у них также пропадает звук, когда они используют блокировщик рекламы на YouTube. Они могут отрегулировать ползунок громкости, чтобы вернуть звук, но он снова отключается, как только они убирают ползунок. Так что, если им и удается обойтись без пропусков видео, то воспроизводиться оно будет без звука.

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Использование YouTube

Вообще, противостояние пользователей, которые хотят смотреть видео без рекламы и не платить за это, с YouTube является чем-то вроде игры в кошки-мышки. Одни придумывают новые способы обхода правил, а другие прикрывают эти лазейки.

Хотя, есть одно но. Эта проблема, похоже, в основном затрагивает Adblock Plus. Некоторые блокировщики рекламы уже реализовали обходные пути для решения этой проблемы. Пользователи сообщают, что uBlock Origin хорошо работает в Firefox, в то время как другие предпочитают браузер Opera или альтернативные клиенты, такие как FreeTube.

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То, что проблема встречается не у всех пользователей, не говорит о случайности ее проявления. Скорее всего, видеохостинг придумал механизм блокировки и постепенно раскатывает его, чтобы не «обрушить» всех пользователей, если что-то пойдет не так. Поэтому, можно не сомневаться, что борьба будет продолжаться.

В России это не является большой проблемой, так как после отказа Google работать с российскими рекламодателями реклама и так отсутствует, а если и появляется, то в исключительных случаях. Поэтому рекомендовать переход на YouTube Premium нет никакого смысла.

Есть ли проблемы с YouTube в России

Но отсутствие рекламы не говорит о том, что мы не сталкиваемся с проблемами. Я сам замечал, как в последнее время от случая к случаю видео может зависать, воспроизводиться без звука или проигрываться в низком качестве. Эти проблемы не носят массовый характер, но встречаются. Для себя я решил оформить подписку, но сделал это исключительно для того, чтобы можно было без «костылей» слушать ролики на заблокированном телефоне. Если оформить подписку на год, то ее цена в пересчете на месяц не кажется пугающей и не превышает стоимость стаканчика кофе в недорогой кофейне.