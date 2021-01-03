5 причин купить дорогой телефон и 4 причины этого не делать

Нас часто спрашивают, стоит ли покупать дорогой смартфон. Вопрос обычно звучит, как ”я хочу потратить на смартфон ХХХХ рублей, стоит ли тратить YYYY (больше)”. Однозначный ответ на такой вопрос дать сложно, так как это сильно зависит от сценариев использования. Одним действительно достаточно смартфона за 5 000 рублей, а другим не хватит возможностей того, который стоит 100 000 рублей и больше. В этой статье мы сформулируем основные принципы подбора смартфона и обсудим, стоит ли сильно зацикливаться на выборе или просто достаточно прийти в магазин и купить первый попавшийся. Многие ответы не будут очевидными.

Как выбрать смартфон

Как бы это банально не прозвучало, но перед выбором нового устройства связи надо определится с тремя вещами:

iOS или Android

Для чего нужен смартфон

Сколько готов потратить на смартфон

С первым более-менее понятно — все на уровне предпочтений. Второй пункт тоже не вызывает вопросов, ведь пользователи примерно понимают, будут ли они смотреть видео, играть в игры или сколько фотографий в неделю (и в каких условиях) они хотят делать.

Больше всего проблем вызывает третий пункт, так как даже имея деньги на более дорогое устройство, люди иногда не готовы покупать дорогой гаджет. Бывает и наоборот, когда денег нет, но покупатель готов взять кредит на iPhone 12 Pro Max. В этом случае я могу сказать, что делать так стоит только в самом крайнем случае. Не буду их перечислять, но смартфон не должен быть выше определенной отметки, которую человек может себе позволить. Даже если накопить на гаджет — это еще нормально, то брать кредит, рискуя лишиться дохода, того не стоит.

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Будет ли дорогой смартфон лучше дешевого

Прежде всего, стоит понять, что дорогой смартфон почти наверняка будет лучше дешевого, особенно, если разница в цене не 5-10%, а более существенная. Даже если вам не нравится iPhone, то по критериям, которые можно зафиксировать, он будет лучше условного Redmi или Jinga. Камера, экран, скорость работы — все эти показатели будут на более высоком уровне.

При этом надо понимать, что получаемые блага не так жестко связаны с ценой устройства. То есть смартфон за 40 000 рублей будет во всем превосходить тот, что стоит 10 000 рублей. Зато, если накинуть сверху еще 30 000 рублей, то такой разницы вы уже не получите. То есть можно сформулировать главное правило: характеристики смартфона растут не так быстро, как его цена.

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Тут все логично, ведь на достижение каждого следующего шага в результатах надо потратить намного больше ресурсов. Отсюда и увеличение цены.

Почему НЕ надо покупать дорогой смартфон

Если вы играете в игры, не пропадаете с утра до вечера на YouTube, фотографии делаете от случая к случаю и не придаете им большого значения, вам даже не нужно пытаться купить что-то дороже 15 000 рублей. Даже если вы готовы потратить больше, в этом, как правило, нет смысла.

Если вы все же купили дорогой (в целом или именно для вас) смартфон, вам надо будет обращаться с ним более осторожно. Мало кто захочет разбить гаджет за две своих месячных зарплаты.

Переживать придется и за то, чтобы устройство не украли. Если вы постоянно роняете смартфон или носите его во внешнем кармане рюкзака, то гаджет становится для вас расходным материалом и сильно тратиться на него не стоит.

Покупая дорогой смартфон, при перепродаже вы потеряете намного больше, чем при выборе более дешевого. Конечно, все устройства дорожают по-разному, но в любом случае потери будут выражаться в процентах от стоимости, и чем она выше, тем больше реальных рублей вы потеряете не перепродаже.

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Почему НАДО купить смартфон подороже

Тут стоит еще раз отметить, что покупать смартфон в кредит ради того, чтобы он был более дорогим — плохая идея. Смартфон, как и часы (и другие аксессуары), должен соответствовать уровню доходов каждого человека.

При этом надо понимать, что смартфон это ваш спутник. Наверное, это тот предмет, с которым вы взаимодействуете чаще всего в течение дня. Поэтому он просто обязан быть качественным.

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Сейчас производители делают большой упор на качество камеры, и сколько не говори о том, что она очень хорошая, таковой она может быть только на уровне прямых конкурентов. В более дорогом смартфоне она почти всегда будет лучше. Поэтому, если камера для вас важна, стоит заплатить побольше и не думать о том, что это ”всего лишь телефон”.

Доплатить придется и в том случае, если вы часто играете в требовательные игры, вроде Call Of Duty или опального Fortnite. Хотя появление Snapdragon 765G в 2020 году сильно снизило планку смартфонов, которые подходят для игр.

Не забывайте о премиальных материалах. Если вы хотите корпус из стекла или стали и для вас важны тактильные ощущения, то тут надо обращать внимание не более дорогие модели.

Почему может быть опасно участвовать в розыгрыше смартфонов

Добавлю еще, что недорогие смартфоны с премиальными характеристиками часто отбивают свою стоимость сбором пользовательских данных. Они вытянут из вас все, чтобы дать вам рекламу или как-то еще монетизировать ваши интересы. Может это и не плохо, но неприятно и незаконно. Тем более, что недавно даже был судебный процесс по такому делу.

Сколько должен стоить смартфон

Конечно, все очень относительно, но бытует одно мнение, с которым я в целом согласен. Оно заключается в том, что цена смартфона должна ровняться месячному заработку его владельца.

В пользу такой теории можно сказать, что так получишь максимум за относительно доступные деньги, будешь более осторожно относиться к технике и не придется сильно переплачивать.

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Если пользоваться смартфоном 2-3 года, а потом продавать его примерно за 20-30 процентов от изначальной цены, то большого удара по семейному бюджету не будет. Конечно, все очень индивидуально и формула получилась очень усредненной, но отталкиваться стоит именно от нее.

А как бонус могу посоветовать не рассуждать, что лучше менять смартфон почаще, ведь так вы будет получать, по сути, только новый цвет корпуса. Лучше смартфон от этого не станет.