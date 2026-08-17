Красивый главный экран и удобный главный экран — это не одно и то же. Я разобрал свой рабочий стол Samsung Galaxy и собрал его заново так, чтобы важная информация была видна ещё до открытия приложений. Главная идея простая: меньше касаний, больше видимости, и всё это без сторонних лаунчеров и десятков приложений. Ниже разберу свой подход, а также расскажу, какие приёмы стоит повторить, а какие — на любителя. Ну а если вам покажется этого мало, взгляните на 5 скрытых возможностей Samsung — там тоже много всего интересного.

Раскрываю секретные настройки экрана Samsung. Фото.

Раскрываю секретные настройки экрана Samsung

Почему красивый рабочий стол мешал работать

Долгое время я относился к главному экрану как к картинке: чистые обои, подобранные иконки, всё аккуратно разложено по паре страниц. Выглядело это отлично на скриншотах, но не помогало в работе: чтобы посмотреть расписание, приходилось открывать календарь, для задач — запускать напоминания, а нужные инструменты искать по папкам.

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Вывод, к которому я пришёл, звучит очевидно, но многие про это забывают. Главный экран должен не просто показывать иконки, а выводить полезную информацию, сокращать число касаний и помогать действовать быстрее.

Виджеты-стеки: несколько панелей в размере одной

Главная перестройка — ставка на видимость. Я хотел, чтобы расписание, задачи и заметки были перед глазами сразу. Самым большим изменением стал крупный виджет календаря Samsung на второй странице главного экрана — в режиме месяца, чтобы сразу видеть встречи, дедлайны и личные планы. По тапу на любую дату открывается полное расписание на этот день, и это быстрее, чем каждый раз открывать календарь и переключать виды.

Виджеты-стеки крайне удобны. Фото.

Виджеты-стеки крайне удобны

Проблема виджетов в том, что они быстро съедают весь экран. Решение — стеки виджетов, которые есть в One UI. Если коротко, стек — это несколько виджетов на одном месте, между которыми переключаешься свайпом.

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Я собрал один стек из погоды, напоминаний, Samsung Notes и двух месячных календарей — и получил несколько полезных панелей на месте одного виджета. Очень удобно, и можно ещё добавить виджетов из нашей подборки. Как итог — это, пожалуй, самый практичный приём из всей статьи. Один стек заменяет четыре-пять отдельных виджетов и не превращает рабочий стол в свалку.

Панели Edge как скрытый ящик с инструментами

Второй приём — панели Edge, которые открываются свайпом от края экрана. Я вынес туда утилиты вроде часов, Google Health, аутентификатора и ещё пары приложений, которые нужны регулярно, но не настолько часто, чтобы держать их на главном экране постоянно. Смысл в том, что они спрятаны у края и открываются почти из любого места, а сам рабочий стол остаётся чистым. Если захотите так же, прочитайте отдельную инструкцию на нашем сайте.

Панели Edge тоже можно настроить под себя. Фото.

Панели Edge тоже можно настроить под себя

Кроме стандартной панели приложений я включил ещё две. Панель People даёт быстрый доступ к контактам, с которыми я общаюсь чаще всего, а панель Tasks выводит ярлыки на частые действия, а не просто запускает приложения.

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Важное ограничение, которое стоит запомнить. Я оставил всего три панели, потому что постоянно свайпать в поисках нужного приложения — медленнее, чем открыть меню приложений. То есть больше панелей не значит удобнее: сюда стоит выносить только то, чем реально пользуешься.

Ярлыки режимов и рутин: одно касание вместо цепочки настроек

Третий приём — вынести на главный экран ярлыки режимов и привычных сценариев, чтобы автоматизировать повторяющиеся действия одним тапом. Чаще всего я пользуюсь режимом сна. Вместо того чтобы каждый вечер вручную включать режим «Не беспокоить», ставить будильник и выключать always-on дисплей, я нажимаю один виджет и телефон делает всё сразу. Это убирает несколько мелких шагов из вечерней рутины и страхует от того, что забудешь что-то настроить перед сном.

С помощью отдельных ярлыков переключать режимы намного удобнее. Фото.

С помощью отдельных ярлыков переключать режимы намного удобнее

Второй ярлык — режим кинотеатра: перед фильмом одно касание настраивает телефон под обстановку, не заставляя копаться в быстрых настройках. Смысл именно в том, что такие ярлыки на главном экране ощущаются как отдельные кнопки, а не как спрятанная где-то в глубине автоматизация.