Красивый главный экран и удобный главный экран — это не одно и то же. Я разобрал свой рабочий стол Samsung Galaxy и собрал его заново так, чтобы важная информация была видна ещё до открытия приложений. Главная идея простая: меньше касаний, больше видимости, и всё это без сторонних лаунчеров и десятков приложений. Ниже разберу свой подход, а также расскажу, какие приёмы стоит повторить, а какие — на любителя. Ну а если вам покажется этого мало, взгляните на 5 скрытых возможностей Samsung — там тоже много всего интересного.

Почему красивый рабочий стол мешал работать

Долгое время я относился к главному экрану как к картинке: чистые обои, подобранные иконки, всё аккуратно разложено по паре страниц. Выглядело это отлично на скриншотах, но не помогало в работе: чтобы посмотреть расписание, приходилось открывать календарь, для задач — запускать напоминания, а нужные инструменты искать по папкам.

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Вывод, к которому я пришёл, звучит очевидно, но многие про это забывают. Главный экран должен не просто показывать иконки, а выводить полезную информацию, сокращать число касаний и помогать действовать быстрее.

Виджеты-стеки: несколько панелей в размере одной

Главная перестройка — ставка на видимость. Я хотел, чтобы расписание, задачи и заметки были перед глазами сразу. Самым большим изменением стал крупный виджет календаря Samsung на второй странице главного экрана — в режиме месяца, чтобы сразу видеть встречи, дедлайны и личные планы. По тапу на любую дату открывается полное расписание на этот день, и это быстрее, чем каждый раз открывать календарь и переключать виды.

Проблема виджетов в том, что они быстро съедают весь экран. Решение — стеки виджетов, которые есть в One UI. Если коротко, стек — это несколько виджетов на одном месте, между которыми переключаешься свайпом.

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Я собрал один стек из погоды, напоминаний, Samsung Notes и двух месячных календарей — и получил несколько полезных панелей на месте одного виджета. Очень удобно, и можно ещё добавить виджетов из нашей подборки. Как итог — это, пожалуй, самый практичный приём из всей статьи. Один стек заменяет четыре-пять отдельных виджетов и не превращает рабочий стол в свалку.

Панели Edge как скрытый ящик с инструментами

Второй приём — панели Edge, которые открываются свайпом от края экрана. Я вынес туда утилиты вроде часов, Google Health, аутентификатора и ещё пары приложений, которые нужны регулярно, но не настолько часто, чтобы держать их на главном экране постоянно. Смысл в том, что они спрятаны у края и открываются почти из любого места, а сам рабочий стол остаётся чистым. Если захотите так же, прочитайте отдельную инструкцию на нашем сайте.

Кроме стандартной панели приложений я включил ещё две. Панель People даёт быстрый доступ к контактам, с которыми я общаюсь чаще всего, а панель Tasks выводит ярлыки на частые действия, а не просто запускает приложения.

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Важное ограничение, которое стоит запомнить. Я оставил всего три панели, потому что постоянно свайпать в поисках нужного приложения — медленнее, чем открыть меню приложений. То есть больше панелей не значит удобнее: сюда стоит выносить только то, чем реально пользуешься.

Ярлыки режимов и рутин: одно касание вместо цепочки настроек

Третий приём — вынести на главный экран ярлыки режимов и привычных сценариев, чтобы автоматизировать повторяющиеся действия одним тапом. Чаще всего я пользуюсь режимом сна. Вместо того чтобы каждый вечер вручную включать режим «Не беспокоить», ставить будильник и выключать always-on дисплей, я нажимаю один виджет и телефон делает всё сразу. Это убирает несколько мелких шагов из вечерней рутины и страхует от того, что забудешь что-то настроить перед сном.

Второй ярлык — режим кинотеатра: перед фильмом одно касание настраивает телефон под обстановку, не заставляя копаться в быстрых настройках. Смысл именно в том, что такие ярлыки на главном экране ощущаются как отдельные кнопки, а не как спрятанная где-то в глубине автоматизация.