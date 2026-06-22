Android — система хитрая: половина по-настоящему полезных штук спрятана так глубоко в меню, что о них знают единицы. Я изучаю настройки Android уже много лет и до сих пор натыкаюсь на функции, о существовании которых даже не подозревал. Собрал для вас подборку рабочих фишек, которые реально упрощают жизнь. Кстати, одна из них поможет вычислить непрошеных гостей в вашей сети, как в истории, где Wi-Fi тормозил из-за соседей, ворующих интернет. Погнали разбираться, как прокачать телефон.

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Панель конфиденциальности — где найти в Андроид

Начнём с моей любимой скрытой функции Android. В системе есть отдельная панель конфиденциальности, которая наглядно показывает, какие приложения и к каким данным обращались за последние сутки. Именно так я однажды поймал соцсеть на том, что она лезла в мои контакты без всякой надобности.

Чтобы открыть панель, введите в поиске в настройках «Панель конфиденциальности». Иногда пункт называется «Разрешения, использованные за последние 24 часа». Отличный способ навести порядок в разрешениях. Есть идеи? Поделитесь ими в нашем Телеграм-чате!

QR-код для Wi-Fi — поделиться сетью без пароля

Знакомая ситуация: гость просит пароль от вашего Wi-Fi, а вы лезете вспоминать заветную комбинацию из 20 символов. Забудьте. У Android есть секретная функция на телефоне, позволяющая поделиться сетью через QR-код. Откройте настройки Wi-Fi, выберите текущую сеть и найдите опцию share или значок QR-кода.

Гость наводит камеру и подключается за секунду. Вам нужно просто перейти в точку доступа в настройках Wi-Fi и выбрать «QR-код». Никаких больше продиктованных по буквам паролей.

Лимитное подключение — как сэкономить трафик

Если вы раздаёте интернет с одного смартфона на другой, то наверняка ловили момент, когда второй аппарат разом съедал весь пакет данных на каком-нибудь обновлении системы. Спасает полезная настройка Android под названием «лимитное подключение». Она заставляет телефон относиться к Wi-Fi как к мобильной сети и экономить трафик.

На телефоне в поиске введите «Лимитное подключение» и сразу попадете в этот раздел. Особенно актуально, если у вас один из тех аппаратов, что попали в список смартфонов Xiaomi, POCO и Redmi, которые лучше не покупать в 2026 году, и каждый гигабайт на счету.

Как настроить кнопку питания на Андроиде

Меня всегда раздражало, что кнопка питания у Android в последние годы вызывает голосового помощника вместо меню выключения. Если вам, как и мне, это не нужно, поведение кнопки можно поменять. Это одна из тех скрытых фишек Android, что прячется в разных местах у разных брендов. Просто введите в поиске настроек «Боковая кнопка». На некоторых устройствах ищите пункт в настройках спецвозможностей.

Если не находите, просто вбейте «кнопка питания» в поиск по настройкам. Подобные мелкие раздражители порой и портят впечатление от аппарата, как у меня с телефоном, о котором все переспрашивают название, но брать я его не советую.

Настройка шторки быстрых настроек

По умолчанию шторка на Андроиде забита иконками, половиной которых вы никогда не пользуетесь. Это легко исправить и вынести вперёд только нужное. Откройте быстрые настройки и нажмите на значок карандаша: потом иконки можно будет перетаскивать, меняя их порядок и размер.

Бонусом вы откроете для себя плитки от установленных приложений, о которых даже не знали. Кстати, про оптимизацию: недавно я освободил 2 ГБ оперативной памяти, изменив один параметр Android, и смартфон залетал. Мелочь, а пользоваться становится заметно приятнее.

Долгое нажатие на иконку быстрых настроек

Еще один лайфхак от читателя нашего канала в МАКС. Шторку быстрых настроек, которую вы тянете сверху, все используют только чтобы включить или выключить функцию. Но если зажать иконку подольше, можно быстро перейти в настройки Android определенной функции. Например, удержание иконки «Не беспокоить» сразу ведёт к расписанию режима, а не просто включает его. Так можно не блуждать по бесконечным меню в поисках нужного пункта, а попадать в него в одно касание.

Как правильно настроить уведомления на Android

Напоследок моя любимая скрытая настройка телефона против назойливых уведомлений. Многие приложения шлют и полезное, и рекламный спам в одной куче. Каналы уведомлений позволяют отключить только мусор, оставив важное. Например, у сервиса доставки можно заглушить акции, но сохранить статус заказа.

Просто перейдите в раздел с уведомлениями, выберите нужное приложение и настраивайте. А если довести смартфон до ума хочется полностью, держите в курсе и системные апдейты: вот какие ошибки наконец исправили в свежем обновлении HyperOS 3 на Xiaomi и Redmi.