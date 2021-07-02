Стоит ли покупать телефон с витрины. Всё, что вам нужно знать

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Иван Кузнецов 0

Как вы покупаете смартфоны? Я предпочитаю заказывать доставку. Во-первых, так не нужно идти в магазин физически, во-вторых, так аппарат гарантированно приходит запечатанный, а, в-третьих, так я получаю право без объяснения причин вернуть его продавцу в течение 7 дней. Это удобно. Но многие по-прежнему предпочитают ходить за техникой в магазин самостоятельно. Им такой способ кажется более надёжным, потому что товар минует доставку и сразу попадает им в руки. Но ведь не ровен час нарваться на витринный образец. А нужен ли он вам?

Витрина

Витринные смартфоны — это не лотерея, а компромисс

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На самом деле практика продажи витринных образцов практически никак не регулируется. Я имею в виду законодательно. Так что все решения принимают сами торговые сети. Одни запрещают продажу витринных образцов техники в принципе, другие разрешают её продажу только со скидкой, а третьи – продают как обычные товары без скидок и дополнительных условий.

Недостатки витринных телефонов

Huawei

Если вы покупаете смартфон с витрины, готовьтесь к недостаткам

Вообще, покупка витринных телефонов – это всегда компромисс, с которым вы так или иначе должны согласиться. Вот ключевые особенности таких аппаратов:

  • Открытая упаковка (вскрыть её самому и сорвать плёнки уже не получится);
  • Активация телефона (у некоторых устройств отсчёт гарантийного срока начинается с момента активации);
  • Смартфон до вас уже побывал не в одних руках (а до вас его трогали грязными руками, так что придётся повозиться с дезинфекцией);
  • Изношенная батарея (если смартфон был активирован, то им пользовались те, кто приходил на него поглазеть, а значит, его заряжали много раз, так что батарейка наверняка уже износилась).

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Это основные аспекты, о которых нужно знать, покупая витринный смартфон. Помимо них могут быть и второстепенные вроде отсутствующих аксессуаров из комплекта или мелких царапин, но они встречаются факультативно. А вот основные явно снижают ценность устройства. Так что покупать его или нет, — большой вопрос. Тут нужно отталкиваться от индивидуальности предложения.

Если смартфон с витрины вам отдают с большой скидкой – а такое нередко случается, — то подумайте, готовы ли вы мириться с описанными выше недостатками за тот дисконт, что вам предлагают. Ведь иногда скидка оказывается настолько существенной, что бывает выгоднее купить аппарат даже с изношенной батарейкой, а потом заменить её за свой счёт.

Как правильно покупать смартфон с витрины

Поэтому попросите у продавца разрешение на установку приложения для проверки остаточной ёмкости аккумулятора. Думаю, вам не откажут. Правда, для загрузки приложения придётся залогиниться в Google Play, а после – если результат вас не устроит – выйти из своего аккаунта, чтобы им не пользовались те, кому достанется этот телефон.

Витринный образец

Смартфоны с витрины даже можно купить в рассрочку

А вот брать смартфон с витрины без скидки я бы не стал. В конце концов, какой смысл идти на компромисс, если на него можно не идти. Если смартфон последний и только на витрине – просто не берите его тут, а найдите в другом месте. В принципе может быть и так, что в других местах такого же аппарата не будет, но это всего лишь значит, что его уже сняли с производства, и он теряет свою актуальность.

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По сути своей витринный образец – это примерно то же самое, что и бывший в употреблении. Да, им пользовались не так активно, но вы никогда не знаете, как именно им пользовались. А поскольку он прошёл через сотни людей, вероятность, что с ним обращались не лучшим образом, повышается. Так что, если вам не принципиально, что аппарат не новый, — просто купите его на вторичке. Там он гарантированно будет дешевле, а в придачу вы получите гору аксессуаров от предыдущего владельца.

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