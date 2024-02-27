Такой смартфон точно нельзя покупать в 2024 году: 5 характеристик, от которых вы должны шарахаться

Мы регулярно рассказываем о характеристиках смартфонов, акцентируя внимание на том, какая начинка должна быть у идеального Android-устройства. Однако не каждый человек имеет желание и возможность позволить себе флагман, способный удовлетворить все потребности. В этой связи нам важно поговорить о плохих характеристиках телефона, то есть о таких, какими они не должны быть ни при каких обстоятельствах. Иначе вы рискуете получить устройство, которое доставит больше проблем, чем пользы.

Низкая яркость экрана телефона

Ключевой параметр, часто скрываемый производителями смартфонов, — яркость экрана. Она измеряется в нитах и кд/м², что, в принципе, одно и то же. Если яркость 500 нит и ниже, то таким устройством просто невозможно пользоваться в солнечную погоду. Вам придется постоянно искать тень, пытаясь разглядеть хоть какие-то символы на дисплее.

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Как узнать яркость телефона? Обратитесь к характеристикам, представленным на сайте производителя. Если в пункте «Экран» не указана яркость, значит, разработчикам есть, что скрывать. А вам в таком случае нужно сторониться подобных устройств или искать независимые тесты в интернете.

600-700 нит — неплохой показатель, свойственный хорошим IPS-матрицам, но под прямыми солнечными лучами и он не спасет. Поэтому для достижения комфортного уровня яркости покупайте смартфоны с AMOLED, чей экран редко выдает меньше 900 нит в авторежиме.

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3/64 ГБ памяти — мало для 2024 года

Минимальный объем оперативной памяти, достаточный для стабильной работы смартфона, когда минимизирован риск случайного вылета из приложений и проблем с уведомлениями, — 4 ГБ. Если в характеристиках вы видите 3 ГБ, то сразу обходите стороной эту модель, как бы ее ни хвалил производитель или техноблогер на передержке. Чтобы держать в фоне сразу несколько ресурсоемких приложений, выбирайте смартфоны с 6 ГБ ОЗУ и больше.

64 ГБ встроенной памяти в телефоне нетребовательному пользователю может показаться вполне достаточно. Но это заблуждение. Примерно 10-15 ГБ будет занимать система, а еще 3-5 ГБ будет отдано на откуп предустановленным приложениям, которые нельзя удалить. В итоге вы получите всего 40-45 ГБ, чего недостаточно в реалиях 2024 года.

Как, почему и когда надо чистить кэш на Android

Этого хватит для установки мессенджеров и основных программ, но вам придется постоянно чистить кэш, что, конечно же, скажется на общем комфорте. Когда свободного места останется 15 ГБ, смартфон начнет тормозить, а при доступных 10 ГБ он и вовсе запретит установку приложений. И это мы еще не берем в расчет фото, видео и другие файлы. Поэтому покупайте телефоны со 128 ГБ памяти, а в крайнем случае — 64 ГБ с возможностью расширения накопителя при помощи MicroSD-карт.

Память стандарта eMMC 5.1

Изучая характеристики телефона, очень важно обратить внимание на тип его внутренней памяти. Если вы видите стандарт eMMC 5.1, то устройство не спасет даже сравнительно неплохой процессор, набирающий свыше 250 тысяч баллов в AnTuTu.

Телефоны с eMMC 5.1 жутко тормозят, поскольку данный накопитель имеет в 3 раза более низкую скорость чтения в сравнении с не самым новым стандартом UFS 2.1. Устройство будет долго запускать, устанавливать и обновлять приложения, а при переходе из одного пункта меню в другой то и дело начнут проскакивать лаги. Так что берите хотя бы телефон с UFS 2.1. С таким накопителем и процессор получите достойный.

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Разъем Micro-USB в смартфоне

Несмотря на то, что разъем USB Type-C появился еще в 2014 году, до сих пор встречаются телефоны с Micro-USB. При этом даже дешевые наушники и Bluetooth-колонки уже имеют USB-C. А покупкой смартфона с Micro-USB вы автоматически заставите себя искать подходящий кабель.

Кроме того, у разъема Micro-USB много недостатков на фоне USB-C. Это и необходимость вставлять штекер одной стороной, и низкий уровень надежности, и медленная зарядка.

Почему Type-C лучше MicroUSB

Зарядка мощностью 18 Вт и меньше

Хотя многие производители смартфонов называют зарядку мощностью 18 Вт быстрой, таковой она не является. С таким адаптером устройство будет восстанавливать энергию 2,5 часа, а с блоком питания еще меньше (10 Вт) — 3,5 часа. Поэтому лучше не берите телефоны с зарядкой 18 Вт и уж точно обходите стороной модели, способные принять не более 10 Вт.

Иначе вам придется заряжать смартфон по ночам, а в случае, если понадобится срочно восстановить хотя бы 5-10%, вы будете вынуждены ждать почти 30 минут. Покупайте модели с зарядкой 33 Вт и выше. Тогда смартфон восстановит энергию менее чем за полтора часа, а первые 20% наберет всего за 10 минут.