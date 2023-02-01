Телефон не подключается к Wi-Fi? Вот основные проблемы и способы их решения

Интернет через Wi-Fi — невероятно удобный способ получения доступа к сети, которым мы пользуемся как на компьютере, так и на смартфоне. Однако при попытке подключения нередко возникают проблемы. Условно их можно разделить на три категории: телефон не видит роутер, ошибка при подключении к интернету, Wi-Fi включен, но интернет не работает. Вы сможете решить любую проблему, если внимательно прочитаете сегодняшний материал, в котором проанализированы самые распространенные виды неполадок.

Как подключить Wi-Fi к телефону

Прежде чем начать разговор о проблемах, необходимо отдельно проговорить, как подключить Wi-Fi на Андроиде. Возможно, если вы повторите это нехитрое действие, ошибка исчезнет сама по себе:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Wi-Fi» (иногда скрывается во вкладке «Подключения»). Активируйте одноименную опцию. Если она уже активна, включите и выключите Wi-Fi. Смартфон начнет обнаружение сетей. Выберите свою. Введите пароль и нажмите кнопку «Подключить».

После первого сопряжения устройство должно запомнить сеть и всегда подключаться к ней при нахождении в непосредственной близости от роутера. Но может возникнуть ситуация, когда телефон не видит Wi-Fi. Именно такой сценарий мы сейчас разберем.

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Телефон не видит роутер

Сначала мы должны понять, кто является виновником: смартфон или роутер. Проверьте обнаружение сети Wi-Fi на другом устройстве (Android, Smart TV или компьютер). Если проблемы возникают только на вашем телефоне, то попробуйте включить и выключить Wi-Fi или вовсе перезагрузить устройство.

Сеть не видна ни на одном из устройств? Тогда обратите внимание на роутер. На нем должны гореть лампочки «Power», «Link», «Auth», «Internet» и «WLAN». Если чего-то не хватает — перезагрузите роутер отключением от электросети или нажатием кнопки сброса («Reset»), расположенной на задней части корпуса. Также проверьте целостность проводов.

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Ошибка аутентификации при подключении к Wi-Fi

Бывает, что смартфон обнаруживает сеть, вы вводите пароль, но вместо привычной надписи «Подключено» в зависимости от производителя устройства видите сообщение «Ошибка аутентификации при подключении» или «Не удалось проверить подключение». Все эти проблемы возникают по одной и той же причине — неправильный пароль Wi-Fi.

Проверяйте каждый символ при вводе, а также его регистр (заглавные и строчные буквы). Если вы чувствуете, что допустили ошибку и не можете вспомнить точную последовательность, прочитайте наш текст о том, как узнать пароль Wi-Fi.

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Также ошибки интернета появляются из-за особенностей настройки MAC-фильтра вашего маршрутизатора. Вот, что я предлагаю сделать в таком случае:

Перейдите в раздел настроек телефона «Wi-Fi». Откройте параметры проблемной сети. Во вкладке «Конфиденциальность» выберите «MAC-адрес устройства».

После этого интернет на телефоне должен заработать. Если вам удастся решить проблему, напишите об этом в комментариях, чтобы мы вместе могли оценить актуальность тех или иных способов устранения неполадок.

Получение IP-адреса Wi-Fi, но не подключается

Еще одна распространенная проблема — бесконечное получение IP-адреса Wi-Fi. Как и предыдущая ошибка, она выражается в появлении специфического сообщения рядом с названием сети. Проблемы схожи, так как помимо неправильного ввода пароля причиной их возникновения являются настройки Wi-Fi:

Откройте параметры своей сети Wi-Fi в настройках телефона. Перейдите во вкладку «Настройки IP-протокола». Выберите значение «Статический IP-адрес» вместо «DHCP» или наоборот.

Если это не поможет, попробуйте переподключиться к интернету после изменения настроек. Также, меняя параметры Wi-Fi, не забывайте сохранять новые значения нажатием на галочку или кнопку «Сохранить».

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Wi-Fi без доступа к интернету

Эта ошибка может появиться не сразу. Допустим, интернет у вас работал, а потом сайты перестали открываться, рядом со значком Wi-Fi появился восклицательный знак, а в настройках сети — сообщение «Без доступа к интернету». С подобной ошибкой я неоднократно сталкивался лично и пришел к выводу, что главная причина ее возникновения — технические работы вашего провайдера. Позвоните на горячую линию и уточните информацию у сотрудника колл-центра.

Вторая по частоте причина возникновения ошибки «Без доступа к интернету» — отрицательный баланс. Зайдите в личный кабинет или приложение провайдера и проверьте, не пора ли пополнить счет. Если технических работ нет, а баланс положительный, то прочитайте тематический материал про сеть без доступа к интернету. Там рассматриваются дополнительные варианты устранения неполадок, которые встречаются реже, но тоже могут помочь.