Телефон не подключается к Wi-Fi? Вот основные проблемы и способы их решения

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин 0

Интернет через Wi-Fi — невероятно удобный способ получения доступа к сети, которым мы пользуемся как на компьютере, так и на смартфоне. Однако при попытке подключения нередко возникают проблемы. Условно их можно разделить на три категории: телефон не видит роутер, ошибка при подключении к интернету, Wi-Fi включен, но интернет не работает. Вы сможете решить любую проблему, если внимательно прочитаете сегодняшний материал, в котором проанализированы самые распространенные виды неполадок.

Телефон не подключается к Wi-Fi? Вот основные проблемы и способы их решения. Не кипятитесь, проблему подключения к Wi-Fi можно решить даже без мастера. Фото.

Не кипятитесь, проблему подключения к Wi-Fi можно решить даже без мастера

Как подключить Wi-Fi к телефону

Прежде чем начать разговор о проблемах, необходимо отдельно проговорить, как подключить Wi-Fi на Андроиде. Возможно, если вы повторите это нехитрое действие, ошибка исчезнет сама по себе:

  1. Откройте настройки смартфона.
  2. Перейдите в раздел «Wi-Fi» (иногда скрывается во вкладке «Подключения»).
  3. Активируйте одноименную опцию. Если она уже активна, включите и выключите Wi-Fi.
  4. Смартфон начнет обнаружение сетей. Выберите свою.
  5. Введите пароль и нажмите кнопку «Подключить».
Как подключить Wi-Fi к телефону. Для подключения к Wi-Fi нужно знать пароль. Фото.

Для подключения к Wi-Fi нужно знать пароль

После первого сопряжения устройство должно запомнить сеть и всегда подключаться к ней при нахождении в непосредственной близости от роутера. Но может возникнуть ситуация, когда телефон не видит Wi-Fi. Именно такой сценарий мы сейчас разберем.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Дзене, где мы публикуем эксклюзивные материалы

Телефон не видит роутер

Сначала мы должны понять, кто является виновником: смартфон или роутер. Проверьте обнаружение сети Wi-Fi на другом устройстве (Android, Smart TV или компьютер). Если проблемы возникают только на вашем телефоне, то попробуйте включить и выключить Wi-Fi или вовсе перезагрузить устройство.

Телефон не видит роутер. Также не лишним будет проверить работоспособность роутера. Фото.

Также не лишним будет проверить работоспособность роутера

Сеть не видна ни на одном из устройств? Тогда обратите внимание на роутер. На нем должны гореть лампочки «Power», «Link», «Auth», «Internet» и «WLAN». Если чего-то не хватает — перезагрузите роутер отключением от электросети или нажатием кнопки сброса («Reset»), расположенной на задней части корпуса. Также проверьте целостность проводов.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Ошибка аутентификации при подключении к Wi-Fi

Бывает, что смартфон обнаруживает сеть, вы вводите пароль, но вместо привычной надписи «Подключено» в зависимости от производителя устройства видите сообщение «Ошибка аутентификации при подключении» или «Не удалось проверить подключение». Все эти проблемы возникают по одной и той же причине — неправильный пароль Wi-Fi.

Ошибка аутентификации при подключении к Wi-Fi. На вашем смартфоне эта ошибка может называться немного иначе. Фото.

На вашем смартфоне эта ошибка может называться немного иначе

Проверяйте каждый символ при вводе, а также его регистр (заглавные и строчные буквы). Если вы чувствуете, что допустили ошибку и не можете вспомнить точную последовательность, прочитайте наш текст о том, как узнать пароль Wi-Fi.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Также ошибки интернета появляются из-за особенностей настройки MAC-фильтра вашего маршрутизатора. Вот, что я предлагаю сделать в таком случае:

  1. Перейдите в раздел настроек телефона «Wi-Fi».
  2. Откройте параметры проблемной сети.
  3. Во вкладке «Конфиденциальность» выберите «MAC-адрес устройства».
Ошибка аутентификации при подключении к Wi-Fi. Переподключитесь к сети, если ошибка не исчезнет. Фото.

Переподключитесь к сети, если ошибка не исчезнет

После этого интернет на телефоне должен заработать. Если вам удастся решить проблему, напишите об этом в комментариях, чтобы мы вместе могли оценить актуальность тех или иных способов устранения неполадок.

Получение IP-адреса Wi-Fi, но не подключается

Еще одна распространенная проблема — бесконечное получение IP-адреса Wi-Fi. Как и предыдущая ошибка, она выражается в появлении специфического сообщения рядом с названием сети. Проблемы схожи, так как помимо неправильного ввода пароля причиной их возникновения являются настройки Wi-Fi:

  1. Откройте параметры своей сети Wi-Fi в настройках телефона.
  2. Перейдите во вкладку «Настройки IP-протокола».
  3. Выберите значение «Статический IP-адрес» вместо «DHCP» или наоборот.
Получение IP-адреса Wi-Fi, но не подключается. Изменение настроек помогает решить большинство проблем, связанных с Wi-Fi. Фото.

Изменение настроек помогает решить большинство проблем, связанных с Wi-Fi

Если это не поможет, попробуйте переподключиться к интернету после изменения настроек. Также, меняя параметры Wi-Fi, не забывайте сохранять новые значения нажатием на галочку или кнопку «Сохранить».

⚡ Подпишись на Androidinsider в Пульс Mail.ru, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Wi-Fi без доступа к интернету

Эта ошибка может появиться не сразу. Допустим, интернет у вас работал, а потом сайты перестали открываться, рядом со значком Wi-Fi появился восклицательный знак, а в настройках сети — сообщение «Без доступа к интернету». С подобной ошибкой я неоднократно сталкивался лично и пришел к выводу, что главная причина ее возникновения — технические работы вашего провайдера. Позвоните на горячую линию и уточните информацию у сотрудника колл-центра.

Вторая по частоте причина возникновения ошибки «Без доступа к интернету» — отрицательный баланс. Зайдите в личный кабинет или приложение провайдера и проверьте, не пора ли пополнить счет. Если технических работ нет, а баланс положительный, то прочитайте тематический материал про сеть без доступа к интернету. Там рассматриваются дополнительные варианты устранения неполадок, которые встречаются реже, но тоже могут помочь.

Теги
Лонгриды для вас
Как установить русский язык на Android без перепрошивки и root

Высокий уровень комфорта — то, что больше всего нас интересует в смартфоне. Поэтому мы стараемся выбирать устройства с быстрым процессором и хорошим экраном. Однако все характеристики перестают иметь хоть сколько-нибудь важное значение, когда отсутствует русский язык на телефоне Андроид. Как пользоваться таким девайсом и получать от него удовольствие? Да никак! Тут уж либо учить иностранные языки, либо перепрошивать аппарат с риском превратить его в кирпич, либо прочитать наш материал о том, как установить на телефоне русский язык. Именно последним вариантом я и рекомендую воспользоваться каждому из вас.

Читать далее
Почему вы должны включить реверберацию, если слушаете музыку на телефоне

Смартфон является настолько удобным и функциональным устройством, что для многих людей он заменил сразу несколько гаджетов. К примеру, подобный девайс нередко используется для прослушивания музыки. Если вы не считаете себя искушенным меломаном, то нет смысла покупать Hi-Fi проигрыватель. Достаточно лишь подключить наушники к телефону, воспользовавшись инструкцией, и можно наслаждаться музыкальными произведениями, полностью абстрагировавшись от окружающих событий. То, какие впечатления вы получите от прослушивания музыки, зависит не только от аппаратуры, но и от звуковых эффектов.

Читать далее
Где смотреть онлайн все новинки кино? MovieLab — крутой и бесплатный сервис

До того как крупнейшие голливудские студии не ушли из России, можно было несколькими подписками охватить все самое интересное. Просто платите нескольким сервисам и с удобством смотрите любимые фильмы. Однако, прекратив всю деятельность в нашей стране, крупные компании не то что не выпускают свои новинки, но и изымают из онлайн-кинотеатров старые фильмы, что расстраивает еще больше. Именно поэтому для многих пользователей остро стал вопрос, где можно без всяких проблем смотреть как новинки, так и старые любимые фильмы.

Читать далее
Новый комментарий