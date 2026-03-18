Телефон не заряжается. Что делать?

Ситуация, когда не заряжается телефон, знакома почти каждому. Смартфон может перестать реагировать на кабель, не показывать значок батареи или вообще не включаться после разрядки. Иногда проблема решается за пару минут, но бывает и так, что причина скрыта глубже. Чтобы не паниковать раньше времени, важно определить, из-за чего именно не идет зарядка. И в этой ситуации не помешает узнать простой способ продлить время работы смартфона, поскольку износ батареи часто становится причиной таких проблем. В этой статье разберем, почему возникает ситуация, когда не заряжается смартфон, и что можно сделать самостоятельно.

Почему не заряжается телефон

Причин может быть довольно много, и далеко не всегда виноват аккумулятор. Иногда телефон не заряжается от зарядки из-за поврежденного кабеля или слабого адаптера питания. В других случаях проблема появляется после падения или попадания пыли в разъем. Бывает и так: телефон не показывает, что заряжается, хотя питание на него подается, но система не может определить подключение.

Иногда пользователи замечают, как телефон не заряжается через USB, когда подключают его к компьютеру или ноутбуку. Это может происходить из-за того, что порт выдает слишком маленький ток. В такой ситуации складывается впечатление, будто не идет зарядка на телефоне, хотя на самом деле мощности просто не хватает.

Также встречаются случаи, когда телефон работает, но не заряжается, особенно если используется старый кабель или неоригинальный блок питания. Если батарея сильно изношена, может появиться ощущение, что батарея телефона не заряжается, хотя заряд идет очень медленно. А теперь суммируем основные причины:

поврежден кабель или адаптер;

загрязнен разъем зарядки;

недостаточная мощность блока питания;

глубокая разрядка аккумулятора;

сбой системы Android;

износ батареи;

перегрев или переохлаждение устройства;

поломка контроллера питания.

Иногда ситуация выглядит так, будто телефон не заряжается больше процента, хотя зарядка подключена правильно. В других случаях кажется, что не заряжается Android после обновления или длительного простоя. Поэтому сначала нужно проверить самые простые вещи, а уже потом искать серьезную неисправность.

Что делать, если телефон не заряжается

Если телефон разрядился и не заряжается, не стоит сразу думать о поломке. В большинстве случаев причина оказывается простой и ее можно устранить самостоятельно. Иногда телефон выключился и не заряжается из-за глубокой разрядки, а порой проблема связана с кабелем или разъемом. Ниже разберем основные проверки, которые стоит выполнить по порядку.

Проверить зарядку телефона

Первое, что нужно сделать — убедиться в исправности кабеля и адаптера. Очень часто не заряжается телефон Android из-за некачественного блока питания или поврежденного провода. Также важно помнить: слабая зарядка может просто не давать нужный ток, и тогда кажется, будто телефон не показывает, что идет зарядка, хотя питание подключено. Для проверки выполните следующие действия:

Подключите другой кабель. Попробуйте другой адаптер питания. Подключите телефон к другой розетке. Проверьте зарядку с другим телефоном. Используйте оригинальный блок питания. Не заряжайте через старый USB-порт компьютера.

Если после проверки все заработало, значит проблема была в зарядке. Такое происходит часто, особенно когда не заряжается телефон через компьютер или используется дешевый кабель.

Проверка разъема зарядки телефона

Вторая распространенная причина — загрязнение разъема. Пыль, ворс из кармана или мелкий мусор могут мешать контакту. В результате телефон не заряжается от зарядки, хотя кабель подключен правильно. Иногда из-за плохого контакта кажется, что телефон не показывает, что заряжается, или заряд появляется только под определенным углом. Для проверки разъема сделайте следующее:

Отключите телефон от зарядки. Осмотрите разъем при хорошем освещении. Аккуратно удалите пыль деревянной зубочисткой. Не используйте металлические предметы. При необходимости продуйте разъем. Снова подключите кабель и проверьте зарядку.

После очистки контакт обычно восстанавливается. Очень часто именно из-за грязи возникает ощущение, что не заряжается телефон, хотя серьезной поломки нет.

Глубокая разрядка телефона

Иногда аккумулятор разряжается настолько сильно, что система не может сразу включить экран. В такой ситуации севший телефон не заряжается, хотя питание уже подается. Особенно часто это происходит, если устройство долго лежало выключенным. Тогда пользователь думает, что телефон разрядился и не заряжается, хотя нужно просто подождать. Для вывода устройства из глубокой разрядки попробуйте сделать так:

Подключите оригинальную зарядку. Оставьте телефон подключенным минимум на 20 минут. Не пытайтесь сразу включать устройство. Попробуйте удерживать кнопку питания 10–15 секунд. Если есть быстрая зарядка — используйте ее. После появления значка батареи дождитесь 5% заряда.

После глубокой разрядки телефон может включаться дольше обычного. Иногда создается ощущение, что батарея телефона не заряжается, но на самом деле контроллер просто медленно запускает питание.

Если все равно не включается телефон на зарядке

Если все проверки не помогли, проблема может быть серьезнее. Иногда телефон не заряжается через USB из-за повреждения контроллера питания или аккумулятора. В других случаях устройство включается, но заряд не растет, и создается ощущение, будто телефон работает, но не заряжается даже с исправной зарядкой.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Вам стоит обратиться в сервис, если появляются такие признаки:

телефон не реагирует на кабель;

заряд появляется только под углом;

устройство сильно греется;

заряд не увеличивается;

телефон выключился и не заряжается даже от оригинальной зарядки;

экран не показывает значок батареи.

В таких случаях причина может быть в аккумуляторе, разъеме или плате питания. Если долго игнорировать проблему, ситуация может ухудшиться, поэтому лучше проверить устройство как можно раньше, особенно если телефон не заряжается больше процента или полностью перестал реагировать на подключение кабеля.