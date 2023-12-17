Уникальные функции, которые есть только на смартфонах Samsung

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Герман Вологжанин

Несмотря на то, что всем нам порой кажется, будто смартфоны от разных производителей одинаковы по своей сути, это не так. Их отличия затрагивают не только дизайн и аппаратную составляющую, но и функциональность. Каждый производитель пытается добавить что-то свое, дабы выделиться на фоне конкурентов, и Samsung не является исключением. Корейская компания разработала несколько уникальных сервисов, отличающих ее устройства от продуктов других брендов. Взгляните на функции телефонов Samsung, которые не встретишь ни на Xiaomi, ни на Apple iPhone.

Уникальные функции, которые есть только на смартфонах Samsung. Покупая смартфон Samsung, вы получаете доступ к нескольким уникальным функциям. Фото: GSMArena Official. Фото.

Покупая смартфон Samsung, вы получаете доступ к нескольким уникальным функциям. Фото: GSMArena Official

Как перенести данные на телефон Samsung

Перенос данных с Андроид на Андроид — крайне важная процедура, позволяющая осуществить бесшовный переход со старого смартфона на новый. В этом деле важно ничего не забыть, и Samsung сделала многое для достижения цели. Корейцы разработали собственное приложение Smart Switch, используемое в качестве инструмента переноса данных. Но его главная особенность кроется в другом.

Как перенести данные на телефон Samsung. Smart Switch — один из самых удобных инструментов для переноса данных. Фото.

Smart Switch — один из самых удобных инструментов для переноса данных

Главный плюс Smart Switch — мультиплатформенность. Программа позволяет перенести данные даже с Айфона на Самсунг, а еще одна доступна на Windows и MacOS. Программа является универсальным средством, и ничего подобного другие производители смартфонов не придумали. Их ПО доступно далеко не на всех платформах.

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Samsung Pay в России

Среди производителей Android-смартфонов только корейская компания имеет собственное приложение для бесконтактной оплаты покупок. И, что самое главное, в отличие от того же Google Pay сервис Samsung Pay в России так или иначе продолжает работать. Пускай и с определенными сложностями.

Samsung Pay в России. У какого еще производителя смартфонов есть собственный платежный сервис, который работает в России после 2022 года? Фото.

У какого еще производителя смартфонов есть собственный платежный сервис, который работает в России после 2022 года?

Главное достоинство Samsung Pay — возможность добавить карту платежной системы МИР, которая стала в России безальтернативной после ухода Visa и MasterCard. На смартфонах, выпущенных до 2022 года, карта добавляется без каких-либо трудностей, а на новых устройствах нужно изменить регион прошивки. Впрочем, это несложно, а работает Samsung Pay намного стабильнее российского аналога Mir Pay для карт МИР.

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Папка Knox на Samsung — что это

Каждый Android-смартфон позволяет установить пароль на приложение или, например, спрятать какой-нибудь файл. Но реализовано все это не очень удобно. Во-первых, нужно выставлять отдельные настройки для всех программ по отдельности. Во-вторых, файлы скрываются уже через другой инструмент. В-третьих, спрятать именно приложение зачастую невозможно.

Папка Knox на Samsung — что это. Папка Knox надежно защитит данные, которые вы решите спрятать. Фото.

Папка Knox надежно защитит данные, которые вы решите спрятать

Все претензии ко встроенным инструментам Android учитывает защищенная папка Samsung. Это отдельное пространство, куда одновременно можно спрятать и файлы, и приложения, попутно защитив содержимое папки Knox паролем или отпечатком пальцев. У иных производителей смартфонов альтернатив нет.

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Режимы и сценарии на Самсунг

Сценарии Bixby, которые в One UI 5.0 и выше называются просто режимами и сценариями, — уникальное средство автоматизации Android, недоступное на других смартфонах с этой операционной системой. Инструмент позволяет, к примеру, настроить автоматический перевод устройства в беззвучный режим, когда вы отправляетесь на работу, и придумать еще несколько десятков сценариев.

Режимы и сценарии на Самсунг. Bixby автоматизирует действия, сэкономив ваше время. Фото.

Bixby автоматизирует действия, сэкономив ваше время

Владельцы условных Xiaomi и realme для создания подобных сценариев вынуждены устанавливать дополнительные приложения наподобие MacroDroid, которые имеют кучу ограничений. На Samsung можно создать сколько угодно пресетов через удобный интерфейс, представленный в настройках устройства.

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Режим обслуживания телефона Samsung

Среди производителей Android-смартфонов компания Samsung первой озаботилась проблемой конфиденциальности данных при передаче устройства в руки другому человеку. Например, в случае ремонта или гарантийного обслуживания.

Режим обслуживания телефона Samsung. Подобная функция совсем недавно появилась на смартфонах Google Pixel с Android 14 на борту. Фото.

Подобная функция совсем недавно появилась на смартфонах Google Pixel с Android 14 на борту

В настройках Samsung есть режим обслуживания, предполагающий блокировку доступа ко всем персональным данным пользователя. При этом стандартные приложения продолжают работать. То есть сотрудник сервиса сможет спокойно отремонтировать смартфон и проверить результат, даже не спрашивая пароль, а вы не будете переживать, что недобросовестный мастер украдет фотографии или другие данные.

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