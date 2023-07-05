Samsung готовится обновить двухлетний S21 FE. Он получит новый процессор

Все мы хотим, чтобы телефон был не только качественным, но и дешевым. Обычно, покупая модель именитого бренда, нам приходится платить большие деньги. Если этот же бренд предлагает недорогую модель, то редко это что-то стоящее и действительно интересное. Но иногда выходят облегченные флагманы, которые достойны большого внимания. Одним из них является серия ”FE” от Samsung. Вот только регулярность выпуска таких моделей очень плохая. Зато сейчас компания решила обновить один из телефонов линейки. И сделала она это не программно, как можно было бы подумать, а на уровне железа.

Новый телефон на Snapdragon 888

Действительно, сейчас стало известно, что Samsung Galaxy S21 FE, бюджетная альтернатива Galaxy S21, получит значительное обновление. Технический гигант официально сообщил о предстоящем выпуске устройства с новым процессором Qualcomm Snapdragon 888 5G. Ожидается, что этот мощный чипсет улучшит взаимодействие с пользователем, обеспечив более высокую общую производительность. Вот только интересно, почему взят именно этот процессор. Видимо, на складах их осталось слишком много и проще их куда-то использовать, чем выкинуть или продать за бесценок.

В официальном аккаунте компании в Twitter (социальная сеть, запрещенная в Российской Федерации) говорится следующее:

Поклонники Epic, приготовьтесь испытать мощь чипсета Snapdragon 888 в любимом телефоне. Это создано для каждого из вас. Оставайтесь, чтобы узнать больше!

Пока сложно сказать, что еще может поменяться в новом смартфоне или наоборот, остаться без изменений. На данный момент у нас есть только слухи и сообщение о том, что перемены вообще будут.

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Каким будет обновленный Samsung S21 FE

Если верить слухам, то Galaxy S21 FE с процессором Snapdragon 888, скорее всего, сохранит большинство своих первоначальных характеристик. Ожидается, что смартфон будет иметь 6,4-дюймовый дисплей FHD+ Dynamic AMOLED 2X с высокой частотой обновления 120 Гц. Ожидается, что его камера получит привычную конфигурацию из трех модулей. Среди них будет основная камера на 12 Мп, сверхширокоугольный модуль с таким же разрешением и телеобъектив с разрешением 8 Мп. Фронтальная камера может получить возможность делать 32 Мп снимки.

Что касается времени автономной работы, Galaxy S21 FE может содержать аккумулятор емкостью 4500 мАч, поддерживающий проводную зарядку мощностью 25 Вт и беспроводную зарядку мощностью 15 Вт. Устройство также, вероятно, будет иметь рейтинг IP68 для защиты от воды и пыли, датчик отпечатков пальцев в дисплее для безопасности и поддержку NFC для бесконтактных платежей.

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Сколько будет стоить новый телефон Samsung

Самое интересное даже не то, что поменяется в телефоне, а то, сколько он будет стоить. Официальной информации, как мы уже говорили нет, но есть интересные данные от индийских ритейлеров. Кстати, скорее всего именно на этот рынок в первую очередь и будет ориентирован новый телефон.

Так, они сообщают, что Samsung Galaxy S21 FE 5G появится на рынке по цене 49 999 рупий (примерно 54 000 рублей по курсу). Это существенное снижение стоимости на фоне оригинальной модели, за которую на старте продаж просили 54 999 рупий (примерно 59 000 рублей по курсу).

Когада выйдет обновление S21 FE

Когда появится новое устройство пока тоже говорить рано. Тем не менее миллионы поклонников Samsung, с нетерпением ожидают эту обновленную версию Galaxy S21 FE. Учитывая неслабый спойлер от компании, можно ожидать, что новинка выйдет уже довольно скоро. Ориентироваться скорее всего стоит на вторую половину июля.

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Учитывая, что телефоны Samsung на наш рынок сейчас везут по схеме параллельного импорта, а одним из источников как раз является Индия, можно предположить, что новинка попадет на наш рынок и любой желающий сможет купить ее.

С новым процессором Snapdragon 888 пользователи могут рассчитывать на более плавную и мощную работу, что позволит им в полной мере насладиться работой своего смартфона. Лично мне было бы интересно попробовать его в деле. А вы что скажете? Делитесь своим мнение в нашем Telegram-чате, где вас всегда выслушают и даже подискутируют, если вы этого захотите.