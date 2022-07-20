В России снова хотят заблокировать YouTube. Теперь назвали даже сроки

Несмотря на то что российские власти как будто отказались от блокировки YouTube, опасность такого исхода по-прежнему не миновала. Судя по всему, видеохостингу Google позволили продолжить работу банально из-за отсутствия альтернатив. Ведь если людям будет негде скоротать время, ничем хорошим это явно не обернётся. Но к моменту, когда VK Видео и RuTube доведут до ума, и они смогут принять большой наплыв новых авторов и зрителей, не исключено, что в дальнейшем присутствии YouTube в России смысла больше не будет.

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О возможной блокировке YouTube в России снова вспомнили на этой неделе. Это сделал Игорь Ашманов. Вряд ли вы вообще знаете, кто это такой. Но, поскольку он является членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, прислушиваться к его словам приходится поневоле.

Заблокируют ли YouTube в России

Нам нужно рассчитывать на то, что он всё-таки будет заблокирован. Вот только что его владельца оштрафовали в очередной раз за то, что он не удаляет контент. Это когда-нибудь кончится. Я думаю, это кончится к осени, когда и RuTube нормально заработает, и Видео ВКонтакте станет более или менее самостоятельным хостингом, — приводит слова Ашманов ТАСС.

Стоит ли воспринимать слова чиновника всерьёз, каждый должен решить сам для себя. С одной стороны, конечно, не поверить ему нельзя, ведь он явно может что-то знать. А, с другой, не исключено, что это очередной популист, который не имеет никакого отношения к — как сейчас модно говорить — центрам принятия решений.

Моё мнение заключается в том, что даже в верхах власти отсутствует консенсус по поводу дальнейшей работы YouTube в России. Например, депутат Горелкин неоднократно утверждал, что сервис в стране блокировать не будут, поскольку он «не переходит грани разумного». Что именно он имел в виду, сказать сложно. Ему вторит и сенатор Клишас, который говорит, что YouTube могут заблокировать, если хостинг откажется исполнять российские законы.

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Поскольку Клишас, в отличие от остальных, настоящий политик, то и трактовать его проще. Очевидно, что сенатор направил чёткий и недвусмысленный сигнал компании Google, фактически потребовав от неё следовать российским законам. Под этим могло подразумеваться требование удалять нежелательный контент, чего поисковый гигант нередко не делает из никому неизвестных побуждений.

То есть, заблокируют ли YouTube в России, фактически зависит от Google, которая сейчас находится на перепутье. Решить сейчас — её право, и штраф в 21 миллиард рублей за отказ от удаления контента, который выписали компании, — последний шанс сделать правильный выбор. Если Google хочет остаться на российском рынке, ей явно дадут возможность не платить этот штраф. Всего-то и нужно, что удалить запрещённый контент и подать апелляцию, которая несомненно будет удовлетворена.

Чем заменить YouTube в России

А что решит Google — пока вопрос открытый. Учитывая, как много данных компания собирает о россиянах и насколько это важно со стратегической точки зрения, я бы предположил, что компания не захочет покидать российский рынок. Но, если она не подчинится законному требованию, её сервисы тут могут оказаться вне закона, а значит, в перспективе их могут заблокировать.

С этой точки зрения осенний дедлайн, который обозначил чиновник Ашманов, уже не выглядит как случайный срок. Другое дело, что разработчики отечественных видеохостингов могут банально не успеть адаптировать свои платформы к тому времени. А значит, даже если Google не удалит запрещённый контент, «казнь» YouTube могут и отложить на неопределённый срок.

Если говорить откровенно, то сегодня в России попросту нет альтернатив YouTube. RuTube и VK Video явно ещё недостаточно развиты, чтобы кто-то хотел ими пользоваться. Но, как по мне, такого момента и не наступит до тех пор, пока Ютуб будет работать. Поймите меня правильно: я не призываю закрывать видеохостинг. Просто мне кажется, что народ не будет искать альтернативу, если имеет под рукой готовый и хорошо работающий продукт.

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А вот тут мы имеем замкнутый круг: блокировать YouTube нельзя до тех пор, пока RuTube или VK Video не возмужают и не обрастут нужным набором возможностей. Но стать лучше им может помочь только прирост аудитории, причём знаковый, а этого не произойдёт, если не заблокировать YouTube. Вот и думайте теперь, что нужно сделать сначала.

Впрочем, нет сомнений, что от блокировки YouTube пострадаем мы все. Несмотря на то что большинство явно не станет использовать ради него VPN, очевидно, что массового перехода на российские платформы не произойдёт. В конце концов, ни VK Video, ни RuTube не смогут компенсировать отсутствие контента, который был на YouTube. Ведь там свои видео выкладывают не только иностранцы, но и крупные студии, которые вряд ли смогут зарабатывать на наших площадках столько же, сколько на Ютубе.