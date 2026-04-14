Бесплатных нейросетей, которые работают в России без VPN, становится больше с каждым месяцем. Но у всех них есть одна общая черта: они требуют доступа к интернету, который в последнее время все чаще ограничивается. Плюс ко всему при использовании такого ИИ ваши вопросы уходят на сервер, там обрабатываются, возвращаются ответом. Все это время данные проходят через чужую инфраструктуру. Но Google выпустила кое-что другое, и я провел с нейросетью без интернета несколько дней на своем vivo X300.

Недостатки нейросетей онлайн

Прежде чем говорить о новом варианте, стоит честно разобрать, что не так с привычными инструментами. У онлайн-нейросетей есть системные проблемы, которые никуда не денутся:

Все данные уходят на серверы. Каждый вопрос, каждый документ, каждая переписка — все это обрабатывается на чужих серверах. ChatGPT, Gemini, Алиса — у каждого свои серверы, своя политика хранения данных и своя история утечек.

Нужен интернет. Отключили провайдера, плохой сигнал, самолет, метро — нейросеть недоступна. В России перебои с интернетом случаются все чаще, и это не паранойя, а статистика.

Доступность в России под вопросом. Пользоваться ChatGPT в России сложно. Сервис официально не работает без дополнительных инструментов;

Пользоваться ChatGPT в России сложно. Сервис официально не работает без дополнительных инструментов; Платные лимиты. Бесплатные версии большинства нейросетей ограничены по числу запросов, качеству модели или объему контекста. Хочешь нормально — плати.

Все это не делает онлайн-нейросети плохими. Но означает, что они работают только тогда, когда им это удобно, а не когда удобно вам.

Gemma 4 — нейросеть без интернета

2 апреля 2026 года Google выпустила Gemma 4 — семейство открытых языковых моделей, две из которых специально созданы для запуска прямо на смартфоне. Никаких серверов, никакой подписки, никаких данных, уходящих куда-либо. Нейросеть Gemma работает следующим образом: вы один раз скачиваете модель на телефон, и дальше все вычисления происходят локально — на процессоре и нейронном сопроцессоре вашего устройства. После загрузки можно отключить Wi-Fi, включить авиарежим и продолжать работать.

Что умеет Gemma на Android:

Текстовый чат. Обычные вопросы и ответы, объяснения, написание текстов, суммаризация — стандартный ИИ-ассистент.

Анализ изображений. Можно сфотографировать что угодно и спросить, что на фото. Работает через камеру или галерею.

Расшифровка голоса. Диктуете — получаете текст. Все офлайн, без облаков.

Режим «думающего» ИИ. Модель показывает пошаговое рассуждение перед ответом: можно видеть логику, а не только результат.

Агентские навыки. Через инструменты внутри приложения модель может использовать Википедию для проверки фактов и выполнять простые действия на устройстве.

Модель основана на той же исследовательской базе, что и нейросеть Gemini на Android, но значительно компактнее. Существует в двух вариантах для смартфонов: E2B (быстрее, легче) и E4B (умнее, требует больше ресурсов). Распространяется под лицензией Apache 2.0 — это значит полностью открытый код, никаких скрытых механизмов.

Системные требования нейросети Gemma 4

Нейросеть на Android Gemma 4 работает не на любом устройстве. Вот что нужно:

Android 10 и выше;

минимум 6 ГБ оперативной памяти для модели E2B, 8 ГБ для E4B;

около 2.5 ГБ свободного места для E2B, около 5 ГБ для E4B;

желательно: процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 или новее, Google Tensor G3+, MediaTek Dimensity 9300 или новее (у них есть аппаратный нейросопроцессор, который ускоряет работу модели в несколько раз).

На старых или слабых процессорах модель технически запустится, но работать будет медленно. Я тестировал на vivo X300 с Dimensity 9500. Смартфон ощутимо нагревался при длинных запросах. Это нормально: вычисления идут локально, и процессор работает под серьезной нагрузкой.

Как скачать и установить Gemma 4 на Android

Скачать Gemma проще, чем кажется. Приложение Google AI Edge Gallery теперь доступно прямо в Google Play. Также можно загрузить APK-файл через GitHub.

Откройте Google Play Store и найдите приложение «AI Edge Gallery» от Google. Установите его. После запуска перейдите на вкладку «Models» внизу экрана. Выберите модель: E2B — если хотите более быстрые ответы и у вас 6 ГБ ОЗУ; E4B — если важнее качество и есть 8 ГБ ОЗУ и мощный процессор. Нажмите «Download». Скачивайте по Wi-Fi: E2B весит около 2.5 ГБ, E4B — порядка 5 ГБ. После загрузки модель хранится на устройстве. Интернет больше не нужен.

Чтобы убедиться, что все работает офлайн: включите авиарежим после загрузки и попробуйте написать вопрос. Если модель ответила, вы полностью автономны.

Как пользоваться нейросетью Gemma 4 на телефоне

Интерфейс приложения Google AI Edge Gallery разделен на несколько рабочих пространств:

AI Chat : обычный текстовый чат. Здесь же включается Thinking Mode — режим, в котором модель показывает ход рассуждений перед финальным ответом.

Ask Image : анализ изображений. Снимаете или загружаете фото и задаете вопрос. Работает офлайн.

Audio Scribe : голосовая транскрипция и перевод. Говорите — получаете текст.

Prompt Lab : режим для экспериментов с параметрами модели: температура, top-k и другие настройки генерации.

: режим для экспериментов с параметрами модели: температура, top-k и другие настройки генерации. Agent Skills: расширенные инструменты, включая поиск по Википедии и простые действия на устройстве.

Важное ограничение, о котором стоит знать сразу: база знаний модели обрезана январем 2025 года. Gemma 4 не знает, что происходило после этой даты, и не может искать актуальные данные. Спросить о последних новостях или свежих событиях не получится — для этого нужны онлайн-инструменты.

Кому подойдет нейросеть без интернета

Бесплатная нейросеть Gemma 4 — это не замена ChatGPT или Gemini для повседневной работы. Онлайн-модели умнее, актуальнее и быстрее отвечают. Но у Gemma 4 есть своя четкая ниша.

Она подойдет тем, кто:

живет в условиях нестабильного интернета или частых блокировок — Gemma работает в любых условиях, включая полное отсутствие сети;

работает с конфиденциальными документами и не хочет, чтобы тексты уходили на чужие серверы;

хочет иметь ИИ-ассистента в дороге, на природе или там, где нет Wi-Fi;

ищет бесплатную нейросеть на русском без подписки — Gemma поддерживает более 140 языков, включая русский.

Нагрев телефона и скорость ответа заметно ниже, чем у облачных решений, — это честная плата за автономность. Но в ситуации, когда интернет отключили или недоступен, ИИ без интернета на телефоне внезапно становится очень ценным инструментом. А такие ситуации в России в 2026 году перестали быть редкостью.