В камере Samsung столько режимов и настроек, что реально полезные функции, про которые мы рассказывали в отдельном материале, теряются среди десятков ненужных. Одна из них — создание собственных фильтров на основе любой фотографии. Камера сама разбирает понравившийся снимок и переносит его цвет, оттенки и настроение в ваш кадр. Разбираю, как это устроено, как включить и кому это действительно нужно.

На других смартфонах я такую фишку не встречал. Фото.

На других смартфонах я такую фишку не встречал

Почему встроенные фильтры Samsung обычно не работают

Каждый раз с новым телефоном я захожу в стандартные фильтры камеры и удаляю их из головы за пять минут. Проблема стандартных пресетов в том, что они кидаются в крайности: либо задирают насыщенность до мультяшных цветов, либо накладывают неестественный оттенок на нормальный кадр. Это свойственно не только Samsung, но и другим смартфонам. В частности, наш автор Герман Вологжанин жаловался именно на «мультяшность» снимков своего vivo X300.

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Вместо того чтобы аккуратно подтянуть тон кожи, текстуру и свет, стандартные пресеты Samsung убивают всю тонкость сцены и делают обычные фото устаревшими, а не стильными. В итоге остаётся привычный вариант: снимать в авторежиме, а обработку откладывать на потом. Но открывать Snapseed и другие фоторедакторы на Android ради пары бытовых снимков — лишняя возня. У меня половина случайных кадров с прогулок и встреч так и лежит в галерее необработанной, потому что превращать простой снимок в мини-редактуру не хочется. А хочется одного: единого, естественного стиля на всех фото без ежедневных танцев с редактором.

Как работает фильтр по образцу и что он даёт

Суть фишки простая. Вы берёте любую понравившуюся фотографию (свою старую, чужую, кадр из фильма) и загружаете её в камеру как образец. Дальше телефон сам анализирует картинку и собирает из неё готовый фильтр. Разбираться в цветокоррекции для этого не нужно вообще.

Кастомный фильтр подстраивается под эталонную фотографию. Фото.

Кастомный фильтр подстраивается под эталонную фотографию

Я нашёл свой любимый пресет случайно, листая ленту. Наткнулся на спокойное фото с приятной подачей, сохранил его в галерею и скормил камере. Программа понизила цветовую температуру, добавила контраста, чуть насыщенности и лёгкое зерно, как на плёнке. Теперь мой любимый стиль всегда в одно касание прямо в видоискателе.

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Ещё до съёмки можно нажать «Посмотреть оригинал» и сравнить кадр с фильтром и без него в реальном времени. А главное — фильтр не привязан только к новым фото: тот же стиль появляется во встроенном редакторе Галереи, так что старые снимки можно привести к единому виду за секунды, не открывая сторонних приложений. Про другую скрытую фишку камеры Samsung я рассказывал отдельно.

Включаем свой фильтр и делаем его фильтром по умолчанию

Создать собственный фильтр можно за пару шагов:

  1. Сохраните понравившуюся фотографию в галерею телефона.
  2. Откройте камеру и зайдите в меню фильтров в нижней части экрана.
  3. Нажмите значок + и загрузите сохранённое фото как образец.
  4. Дайте новому пресету имя — камера сама построит профиль по картинке.
Эталонный фильтр включается через настройки камеры. Фото.

Эталонный фильтр включается через настройки камеры

Если не хочется каждый раз выбирать любимый фильтр заново, сделайте его постоянным. Для этого зайдите в настройки камеры и включите переключатель «Фильтры» — тогда фильтр будет применяться сразу при запуске камеры.

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Есть важный побочный эффект, о котором стоит знать. Когда включён свой фильтр, камера отключает агрессивное автоопределение сцены и оптимизатор. Обычно Galaxy пытается быть умнее вас: распознаёт небо или еду и на лету задирает насыщенность и HDR до неестественных значений. С кастомным фильтром камера просто не вмешивается — и это скорее плюс.

Кому это пригодится, а кому можно не заморачиваться

Фишка точно понравится тем, кто хочет единый стиль на всех снимках и терпеть не может редактировать каждое фото вручную. Это удобный компромисс между автоматикой и личным вкусом: галерея выглядит цельно, а времени уходит ноль. Пара практических советов, чтобы результат не разочаровал:

  • берите чистые фото высокого разрешения со сбалансированным светом — сжатые или пересвеченные образцы дадут грубые переходы цвета и артефакты.
  • не плодите библиотеку: трёх-четырёх пресетов хватает, иначе видоискатель превращается в кашу.
  • экспериментируйте с необычными образцами — приглушённый кадр из фильма, тёплый закат из отпуска, контрастное чёрно-белое фото.

Если вы и так снимаете в авторежиме и вас всё устраивает, отдельный фильтр ничего революционного не даст. Тем, кто любит доводить каждый кадр вручную в Lightroom, автоматический профиль тоже покажется слишком приблизительным. По итогу это тот редкий случай, когда мелкая настройка реально экономит время каждый день. Загляните в свою галерею или ленту, найдите картинку, которая вам нравится, и соберите пару фильтров под разное освещение — дальше камера всё сделает за вас.