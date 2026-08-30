В камере Samsung столько режимов и настроек, что реально полезные функции, про которые мы рассказывали в отдельном материале, теряются среди десятков ненужных. Одна из них — создание собственных фильтров на основе любой фотографии. Камера сама разбирает понравившийся снимок и переносит его цвет, оттенки и настроение в ваш кадр. Разбираю, как это устроено, как включить и кому это действительно нужно.

Почему встроенные фильтры Samsung обычно не работают

Каждый раз с новым телефоном я захожу в стандартные фильтры камеры и удаляю их из головы за пять минут. Проблема стандартных пресетов в том, что они кидаются в крайности: либо задирают насыщенность до мультяшных цветов, либо накладывают неестественный оттенок на нормальный кадр. Это свойственно не только Samsung, но и другим смартфонам. В частности, наш автор Герман Вологжанин жаловался именно на «мультяшность» снимков своего vivo X300.

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Вместо того чтобы аккуратно подтянуть тон кожи, текстуру и свет, стандартные пресеты Samsung убивают всю тонкость сцены и делают обычные фото устаревшими, а не стильными. В итоге остаётся привычный вариант: снимать в авторежиме, а обработку откладывать на потом. Но открывать Snapseed и другие фоторедакторы на Android ради пары бытовых снимков — лишняя возня. У меня половина случайных кадров с прогулок и встреч так и лежит в галерее необработанной, потому что превращать простой снимок в мини-редактуру не хочется. А хочется одного: единого, естественного стиля на всех фото без ежедневных танцев с редактором.

Как работает фильтр по образцу и что он даёт

Суть фишки простая. Вы берёте любую понравившуюся фотографию (свою старую, чужую, кадр из фильма) и загружаете её в камеру как образец. Дальше телефон сам анализирует картинку и собирает из неё готовый фильтр. Разбираться в цветокоррекции для этого не нужно вообще.

Я нашёл свой любимый пресет случайно, листая ленту. Наткнулся на спокойное фото с приятной подачей, сохранил его в галерею и скормил камере. Программа понизила цветовую температуру, добавила контраста, чуть насыщенности и лёгкое зерно, как на плёнке. Теперь мой любимый стиль всегда в одно касание прямо в видоискателе.

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Ещё до съёмки можно нажать «Посмотреть оригинал» и сравнить кадр с фильтром и без него в реальном времени. А главное — фильтр не привязан только к новым фото: тот же стиль появляется во встроенном редакторе Галереи, так что старые снимки можно привести к единому виду за секунды, не открывая сторонних приложений. Про другую скрытую фишку камеры Samsung я рассказывал отдельно.

Включаем свой фильтр и делаем его фильтром по умолчанию

Создать собственный фильтр можно за пару шагов:

Сохраните понравившуюся фотографию в галерею телефона. Откройте камеру и зайдите в меню фильтров в нижней части экрана. Нажмите значок + и загрузите сохранённое фото как образец. Дайте новому пресету имя — камера сама построит профиль по картинке.

Если не хочется каждый раз выбирать любимый фильтр заново, сделайте его постоянным. Для этого зайдите в настройки камеры и включите переключатель «Фильтры» — тогда фильтр будет применяться сразу при запуске камеры.

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Есть важный побочный эффект, о котором стоит знать. Когда включён свой фильтр, камера отключает агрессивное автоопределение сцены и оптимизатор. Обычно Galaxy пытается быть умнее вас: распознаёт небо или еду и на лету задирает насыщенность и HDR до неестественных значений. С кастомным фильтром камера просто не вмешивается — и это скорее плюс.

Кому это пригодится, а кому можно не заморачиваться

Фишка точно понравится тем, кто хочет единый стиль на всех снимках и терпеть не может редактировать каждое фото вручную. Это удобный компромисс между автоматикой и личным вкусом: галерея выглядит цельно, а времени уходит ноль. Пара практических советов, чтобы результат не разочаровал:

берите чистые фото высокого разрешения со сбалансированным светом — сжатые или пересвеченные образцы дадут грубые переходы цвета и артефакты.

не плодите библиотеку: трёх-четырёх пресетов хватает, иначе видоискатель превращается в кашу.

экспериментируйте с необычными образцами — приглушённый кадр из фильма, тёплый закат из отпуска, контрастное чёрно-белое фото.

Если вы и так снимаете в авторежиме и вас всё устраивает, отдельный фильтр ничего революционного не даст. Тем, кто любит доводить каждый кадр вручную в Lightroom, автоматический профиль тоже покажется слишком приблизительным. По итогу это тот редкий случай, когда мелкая настройка реально экономит время каждый день. Загляните в свою галерею или ленту, найдите картинку, которая вам нравится, и соберите пару фильтров под разное освещение — дальше камера всё сделает за вас.