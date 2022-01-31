5 фишек смартфонов, которые были нормальны 10 лет назад и нелепы сейчас

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Иван Герасимов 0

Смартфоны стали развиваться намного медленнее, чем это было несколько лет назад. Но даже если сравнить то, что мы имеем сейчас, становится ясно: за 10 лет они изменились до неузнаваемости. Некоторые элементы видоизменились и стали удобнее, а некоторым уже нет места в 2022 году. Если взять в руки смартфон прошлых лет, то все становится предельно ясно: раньше они казались современными и даже в чем-то изящными, но по нынешним меркам они выглядят невероятно древними. Это абсолютно нормально, ведь современные смартфоны станут такими же через 10 лет. Разбираемся, какие фишки смартфонов раньше были крутыми, но сегодня им место только в учебниках истории.

Вот вам несколько фишек смартфонов, которые сейчас могли бы показаться нелепыми

Кнопки на смартфоне

Удобно? Не то слово! Но только не в 2022…

Помните, с чего все начиналось? Удобные QWERTY-клавиатуры в смартфонах, отдельные физические клавиши для «Меню», ответа на звонок и сброса, а также дополнительные, например, для вызова медиацентра устройства. Это и вправду было удобно: на полноценных клавиатурах можно было печатать вслепую и без ошибок, а остальные кнопки позволяли без проблем закрыть приложение и даже открывать браузер, камеру и дополнительные функции смартфона.

Позже физические клавиатуры исчезли, а другие функциональные клавиши стали заменять сенсорными. В 2022 году представить больше 3-4 кнопок на смартфоне очень сложно да и зачем? Их успешно заменили жесты, встряхивания, двойные касания экрана и постукивания по задней крышке. Это намного удобнее и практичнее.

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Смартфон без NFC

Смартфон без NFC? Да-да, и такое бывало!

Технологию бесконтактной оплаты пытались внедрять разными способами. Например, у Nokia Lumia был свой метод бесконтактной оплаты, он даже работал (правда, не со всеми банками), но для этого вам нужно было заменить свою сим-карту на специальную в салоне связи. С появлением Apple Pay все стало намного проще: к системе подключились все основные банки, а для оплаты покупки не требовалось специальных настроек. Смартфоны с NFC стали нормой в 2022 году и устройств без этого модуля практически не осталось. Даже если они и существуют, то вряд ли они кому-то нужны. Что говорить: даже у защищенных смартфонов есть функция бесконтактной оплаты.

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Смартфон без фронтальной камеры

Если вы попытаетесь найти в Интернете смартфон, у которого нет фронталки, то наткнетесь на устройства без дополнительных вырезов в экране, но это не совсем то, о чем хотелось бы сказать. 10 лет назад смартфоны без фронталки были нормой: Instagram только набирал популярность, про термин «селфи» практически никто не знал, видеосвязь на смартфоне приносила больше проблем, чем практической пользы, а о слежке за пользователями никто не додумался.

О времена: фронтальная камера никого и не интересовала

Купить смартфон без фронтальной камеры не считалось ошибкой — не отказываться же от классного смартфона из-за такой мелочи? С развитием соцсетей и 4G камеры стали нормой и даже получили дополнительные функции, например, разблокировку по лицу. А в 2022 году производители пытаются решить проблему, куда же спрятать заветный «глазок», чтобы он не раздражал пользователей.

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iOS против Android

В начале прошлого десятилетия противостояние iOS и Android только-только начиналось, а пользователи не стеснялись пробовать новое. Да и производители находили, чем удивить: смартфоны на Windows Phone очень резво начали и удивили вообще всех, свой век доживал Symbian, а еще была амбициозная Sailfish OS.

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Можете себе представить такое разнообразие ОС в 2022 году? Вот и я не могу: на Harmony OS поглядывают косо и с недоверием, а делать новую операционную систему — непозволительная роскошь. Да и противостояние фанатов iPhone и смартфонов на Android постепенно угасает, ведь устройства понемногу становятся похожими друг на друга, не уступая ни в производительности, ни в цене.

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Комплектация смартфона

В 2012 году коробка от смартфона априори должна была быть огромной и содержать в себе кучу разных приятных бонусов: это и провод для зарядки, и адаптер, и инструкция, и диск с необходимым ПО, и неплохие фирменные наушники. В некоторых коробках оказывались приятные бонусы: например, автомобильный держатель для специальных версий смартфонов или сменные задние панели.

Коробка из-под смартфона была очень крупной, а содержимое интересовало больше самого устройства

Теперь о таком изобилии остается лишь вспоминать! Балуют только некоторые китайские производители, когда оставляют в комплекте адаптер для зарядки и прозрачный чехол. А вот диски с ПО — настоящая дичь в 2022 году. Обнаружить такой, скажем, с Samsung Galaxy, было очень странно.

Какие еще фишки старых смартфонов были бы странными в 2022 году? Поделитесь своим взглядом в нашем Telegram-чате.

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