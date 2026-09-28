POCO X8 уже продаётся в России, и за время знакомства с ним я понял, кому он подойдёт. Ещё до старта продаж я объяснял, почему сам хочу этот смартфон, и ожидания оправдались. Главный его козырь простой: он долго живёт без розетки и почти ни в чём не проседает. Но есть еще несколько причин, почему POCO X8 стоит своих денег. О них и поговорим ниже: запоминайте и делайте выводы, насколько хорош этот смартфон.

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Большой плоский экран, который видно даже на солнце

Первым делом замечаешь экран POCO X8. Диагональ 6.83 дюйма, разрешение 1.5K и частота 120 Гц. У прошлого X7 было 6.67 дюйма и изогнутые края, здесь же панель плоская. Для многих это плюс: никаких случайных касаний краем и бликов на изгибах.

Картинка чёткая, прокрутка лент и чатов идёт плавно. Пиковая яркость доходит до 3500 нит. Правда, это значение для светлой картинки примерно на четверти экрана, а не для всей площади сразу. Но запас всё равно ощутимый: на солнце текст читается без прищура. Для долгого чтения есть режимы защиты глаз, которые приглушают синий свет. Вечером это правда чувствуется. Сериал перед сном или длинная статья в метро уже не так утомляют.

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Аккуратный дизайн и защита от воды и пыли

Внешне POCO X8 заметно изменился. Экран стал плоским, грани острее, а задняя крышка теперь разделена на две части. Смотрится свежо и при этом узнаваемо. Цветов три: чёрный, белый и оранжевый. Оранжевый, на мой вкус, самый живой, а чёрный подойдёт под любой стиль.

Второй плюс спрятан в характеристиках. У смартфона сразу четыре степени защиты: IP66, IP68, IP69 и IP69K. На деле это значит, что дождь, пыль и пролитый кофе ему уже не так страшны.

Но есть оговорка. Рейтинги проверяют в лабораторных условиях, а уплотнители со временем стареют. Так что топить телефон специально или купаться с ним в море не стоит. Защита нужна на случай неприятностей, а не для экспериментов.

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Батарея на 8340 мАч, с которой забываешь про розетку

Главный повод взять POCO X8 — это аккумулятор. Здесь стоит кремний-углеродная батарея на 8340 мАч. Это рекорд для серии X: у прошлого X7 было 5110 мАч, прирост около 63 %. Батарею прогнали через 1600 циклов зарядки, так что она рассчитана надолго.

В нашем обзоре POCO X8 мы убедились, что запас не бумажный. Навигация, видео, соцсети и игры в течение дня, а к вечеру батарея ещё далеко не на нуле. Точное время зависит от сценария, сети и яркости.

Зарядка тоже быстрая: 67 Вт. По данным POCO, за 30 минут батарея набирает 45 %. А ещё есть проводная обратная зарядка на 22,5 Вт. Можно подкинуть энергии наушникам или выручить друга с севшим телефоном.

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Камера на 50 Мп с оптической стабилизацией

Основная камера в POCO X8 на 50 Мп, и у неё есть оптическая стабилизация. Для смартфона за 20 тысяч это приятный бонус. Модуль физически гасит дрожь рук, поэтому снимки в темноте получаются чётче, а видео на ходу меньше трясётся.

Днём кадры выходят детальными, с живыми цветами. Портреты тоже удаются. Вечером стабилизация особенно выручает: меньше артефактов, больше реальных деталей. Для ежедневных снимков еды, документов, прогулок и друзей этого хватит с головой. Не нужно ловить момент по нескольку раз. Сверху есть ИИ-инструменты: можно подправить и доработать снимок уже после съёмки. Для соцсетей это удобно, не нужны сторонние редакторы. Короче, здесь ставка сделана на основной модуль, и он её оправдывает.

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Шустрый процессор и много памяти

POCO X8 работает на Snapdragon 6s Gen 4. Чип сделан по 4-нм техпроцессу, рядом стоит оперативная память LPDDR4X и быстрая UFS 4.1. По данным POCO, смартфон набирает около 940 000 баллов в AnTuTu. Для своей цены это очень достойный уровень мощности.

В жизни это ощущается просто. Приложения открываются быстро, переключаешься между ними без подвисаний, популярные игры идут плавно. Памяти тоже хватает: версии 6/128, 8/256 и 12/256 ГБ. Самой разумной мне кажется версия 8/256 ГБ.

Если же хочется чего-то посерьёзнее для тяжёлых игр, посмотрите на POCO F9 Ultra: это один из лучших смартфонов до 60 тысяч рублей. Но для повседневных задач X8 хватает с головой.

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На АлиЭкспресс цены стартуют от 19 700 рублей за версию 6/128 ГБ, на Ozon — от 21 979 рублей за модификацию 8/256 ГБ. Оба варианта по-своему выгодны, так что вам остается лишь решить, где покупать удобнее. Но цены действуют до 12 октября, поэтому нужно поторопиться!

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