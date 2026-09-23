К бюджетным смартфонам я всегда относился с прищуром. Берёшь такой, а потом весь год чем-нибудь недоволен: то экран тусклый, то батарея просит розетку уже к обеду, то корпус боишься лишний раз достать из кармана. От POCO при этом обычно ждёшь мощности за копейки, а на всё остальное закрываешь глаза. И вот новый X8, кажется, ломает эту привычку. Не каждому ведь нужен флагман за 60 тысяч, куда чаще важно другое, чтобы телефон просто работал и не подводил. X8 зацепил меня ещё до старта продаж. Настолько, что напоминание на 23 сентября уже стоит. Рассказываю, чем именно.

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Батарея, которой хватит на два дня

Первое, ради чего я присматриваюсь к POCO X8, это батарея. 8340 мАч — это очень много для доступного смартфона, у большинства конкурентов в этой цене цифры заметно скромнее. На бумаге такого объёма хватает на два полных дня без розетки, а при спокойном сценарии и с запасом.

Мне как раз этого и не хватает сейчас: живёшь с вечной оглядкой на процент заряда, а под вечер ищешь, куда бы приткнуться с зарядкой. А когда аккумулятор всё же сядет, выручит быстрая зарядка на 67 Вт. Даже за короткий перерыв на кофе телефон наберёт приличный запас.

POCO X8 на Wildberries

Яркий экран и прочный корпус

Дальше экран. Диагональ 6.83 дюйма, разрешение 1.5K и матрица AMOLED. Для бюджетника — это уже серьёзная заявка, обычно за такие панели просят заметно дороже. POCO X8 выделяется по части яркости и безопасности для глаз: экран будет комфортным и днём на солнце, и вечером в темноте.

Получается, с защитой от глаз и качественным экраном POCO X8 можно листать ленту хоть до ночи, и глаза к концу дня не будут гудеть. Ну или смотреть видео без перерывов, не испытывая дискомфорта. Такие вещи я ценю выше лишних баллов в бенчмарках.

POCO X8 на Яндекс Маркете

А вот пункт, который удивил меня приятнее всего. Обычно защиту от воды и падений приберегают для флагманов. Здесь же POCO заявляет сертифицированную стойкость к падению с трёх метров и целый набор степеней защиты: IP66, IP68, IP69 и IP69K.

Если проще, телефон не боится ни пыли, ни дождя, ни струи воды под напором, ни короткого погружения. Добавьте аккуратный рельефный дизайн задней панели, который приятно лежит в руке. Для тех, кто роняет телефон раз в неделю, а это чуть ли не каждый второй, довод крайне весомый.

POCO X8 на Wildberries

Начинка и софт без тормозов

Под капотом POCO X8 чипсет Snapdragon 6s Gen 4. Свежий и экономичный чип как раз про баланс: на всё повседневное его хватает с головой, а батарею он не выжигает. Кроме того, процессор практически не греется при долгой нагрузке. Получается, играть можно подолгу, а жечь руки не будет!

Отдельно порадовало обещание POCO про плавную работу «как в первый день» на протяжении 60 месяцев. Проще говоря, пять лет без ощущения, что телефон устал и начал тормозить. Если производитель это правда вытянет, X8 проживёт дольше, чем многие вообще держат один смартфон.

POCO X8 на Яндекс Маркете

Камера, которой можно снимать всерьёз

Камеру для этого класса тоже подтянули. Основной модуль на 50 Мп с оптической стабилизацией — это нечто. И именно OIS обычно вытягивает вечерние кадры и видео с рук, где дешёвые камеры мажут и мылят. Для съёмки в кафе, на прогулке или на детском празднике, где света мало и все двигаются, это ровно то, что нужно.

POCO обещает естественные портреты и живые цвета. Проверю лично, как только телефон окажется в руках, но смартфонам бренда доверяю. Даже бюджетные модели приятно удивляют качеством снимков.

POCO X8 на Wildberries

Итог: сколько стоит и стоит ли ждать

Теперь к самому важному, к деньгам. POCO X8 стартует 23 сентября в полдень по Москве сразу на двух площадках, Wildberries и Яндекс Маркете. Версий три:

6+128 ГБ: от 19 999 ₽;

8+256 ГБ: от 21 999 ₽;

12+256 ГБ: от 25 999 ₽.

За эти деньги обещают батарею на 8340 мАч, яркий AMOLED на 6.83 дюйма, защиту по всем степеням IP и свежий Snapdragon с прицелом на пять лет службы. Полную картину, само собой, покажет живой тест. Но по тому, что уже известно, POCO X8 выглядит как один из самых интересных смартфонов осени.

POCO X8 на Wildberries

Своё решение я принял: беру на старте. И если вы давно ждёте телефон, который просто работает и не подводит, ставьте напоминание тоже. Осталось только выбрать, где покупать POCO удобнее — на Wildberries или Яндекс Маркете.

POCO X8 на Яндекс Маркете