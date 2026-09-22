Пару недель назад моего коллегу Ивана Кузнецова приятно удивил новый смартфон POCO F9 Ultra — полноценный флагман за соответствующий прайс. Кто-то ринулся его покупать, а я решил подождать другие новинки, и, когда увидел характеристики POCO X8, задумался. Батарея 8340 мАч, Snapdragon 6s Gen 4, IP68/IP69K, плоский экран 1.5K. И цена, которая будет явно не флагманской. Завтра, 23 сентября, стартуют официальные продажи на AliExpress и Ozon. Объясняю, почему этот смартфон меня зацепил.

POCO X8 с батареей 8340 мАч в трёх цветах

POCO X8 с батареей 8340 мАч в трёх цветах

Где купить POCO X8 и как не пропустить старт продаж

Продажи POCO X8 открываются 23 сентября одновременно на двух площадках. Цены станут известны в момент старта, но карточки товаров уже активны, и смартфон можно добавить в корзину прямо сейчас. Это важно: на старте продаж POCO традиционно даёт промоскидки и купоны, которые применяются при оформлении заказа. Если добавить заранее — не придётся тратить время на поиск в момент открытия продаж.

POCO X8 на AliExpress

На AliExpress POCO X8, возможно, будет дешевле — это обычный расклад для смартфонов POCO на российском рынке. Доставка из Китая занимает около двух недель. Если готовы подождать — AliExpress исторически даёт лучшую цену на старте.

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На Ozon POCO X8 появится параллельно с AliExpress. Цена там чуть выше (предположительно), зато привычный интерфейс, защита покупателя, кешбэк баллами и шанс на более быструю доставку, если товар окажется на российском складе. Для тех, кому важна уверенность в покупке и скорость — разумный выбор.

POCO X8 на Ozon

Батарея 8340 мАч — главная причина, почему я хочу этот смартфон

Вот что реально зацепило. 8340 мАч кремний-углеродной батареи — это на 3230 мАч больше чем у предыдущего POCO X7 с его 5110 мАч. Прирост 63% — не эволюция, а принципиально другой класс автономности.

8340 мАч с быстрой зарядкой на 67 Вт

8340 мАч с быстрой зарядкой на 67 Вт

Зарядка: 67 Вт HyperCharge. По данным POCO, за 30 минут аккумулятор набирает 45% — это официальные тестовые условия, реальный результат зависит от температуры и режима. Плюс обратная зарядка 22.5 Вт — можно подзарядить наушники или второй смартфон от POCO X8. Редкая функция для этого ценового диапазона.

Экран 1.5K с яркостью 3500 нит — и наконец-то плоский

POCO X8 перешёл на плоский экран — и я рад. Изогнутые дисплеи красиво смотрятся на рекламных фото, но в реальном использовании дают случайные нажатия по краям и усложняют установку защитного стекла. Диагональ 6.83 дюйма, разрешение 1.5K, частота обновления 120 Гц.

Большой экран на 6.83 дюйма плоского формата

Большой экран на 6.83 дюйма плоского формата

Пиковая яркость до 3500 нит при 25% APL — это не типичная яркость на весь экран, а пиковое значение на ярком локальном участке (о разнице писали в отдельном материале). Для улицы при солнце это означает хорошую читаемость. Материал M10 — следующее поколение OLED-панелей. Xiaomi Vision Care добавляет сертифицированные режимы защиты зрения при длительном использовании. Для тех, кто проводит в телефоне несколько часов в день, — актуально.

POCO X8 на AliExpress

Snapdragon 6s Gen 4 — честно про процессор

Snapdragon 6s Gen 4 — это не флагманский чип. Это представитель среднего класса, AnTuTu около 940 000 баллов по данным POCO. Для сравнения: Snapdragon 8 Elite Gen 5 в POCO F9 Ultra набирает около 3.7 миллиона — разница существенная.

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Но важен контекст. POCO X8 — это не игровой флагман. Это смартфон, у которого главный козырь — батарея 8340 мАч. Для повседневных задач (соцсети, мессенджеры, видео, браузер, не слишком тяжёлые игры) Snapdragon 6s Gen 4 справляется без нареканий. LPDDR4X память и UFS 4.1 накопитель — отличное сочетание для этого класса, приложения открываются быстро.

Дизайн, камера и защита

POCO X8 получил новый двухсекционный дизайн задней крышки — три цвета: чёрный, белый и оранжевый. Оранжевый выглядит неожиданно смело для POCO — обычно они играют в более сдержанную палитру. Защита: IP66, IP68, IP69 и IP69K одновременно — четыре сертификата. IP69K означает защиту от горячих струй воды под давлением. Для смартфона в этой ценовой категории — серьёзный уровень защиты.

Эксплуатация POCO X8 под водой

Эксплуатация POCO X8 под водой

Камера: 50 МП основная с OIS. Оптическая стабилизация, про которую у нас есть подробный текст, — важная деталь: без неё ночные снимки и видео с рук получаются смазанными. Ультраширика и телевика нет — одна камера. Это честный компромисс для смартфона, который строится вокруг батареи, а не вокруг камерной системы.

POCO X8 на Ozon

Кому стоит брать POCO X8

POCO X8 — смартфон с одной суперспособностью. Если батарея на первом месте и хочется прожить без зарядки два-три дня — такого предложения в этой цене на рынке нет. 8340 мАч с кремний-углеродной технологией, обратная зарядка 22.5 Вт, плоский 1.5K экран, IP68 — это отличный набор для тех, кто устал думать о розетке.

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Не берите, если главное — камера с зумом или максимальная игровая производительность. Для этих задач POCO X8 не оптимален. Старт продаж — завтра, 23 сентября. Добавляйте в корзину сейчас на AliExpress или российском маркетплейсе Ozon, чтобы успеть забрать его по лучшей цене.