Пару недель назад моего коллегу Ивана Кузнецова приятно удивил новый смартфон POCO F9 Ultra — полноценный флагман за соответствующий прайс. Кто-то ринулся его покупать, а я решил подождать другие новинки, и, когда увидел характеристики POCO X8, задумался. Батарея 8340 мАч, Snapdragon 6s Gen 4, IP68/IP69K, плоский экран 1.5K. И цена, которая будет явно не флагманской. Завтра, 23 сентября, стартуют официальные продажи на AliExpress и Ozon. Объясняю, почему этот смартфон меня зацепил.

Где купить POCO X8 и как не пропустить старт продаж

Продажи POCO X8 открываются 23 сентября одновременно на двух площадках. Цены станут известны в момент старта, но карточки товаров уже активны, и смартфон можно добавить в корзину прямо сейчас. Это важно: на старте продаж POCO традиционно даёт промоскидки и купоны, которые применяются при оформлении заказа. Если добавить заранее — не придётся тратить время на поиск в момент открытия продаж.

POCO X8 на AliExpress

На AliExpress POCO X8, возможно, будет дешевле — это обычный расклад для смартфонов POCO на российском рынке. Доставка из Китая занимает около двух недель. Если готовы подождать — AliExpress исторически даёт лучшую цену на старте.

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На Ozon POCO X8 появится параллельно с AliExpress. Цена там чуть выше (предположительно), зато привычный интерфейс, защита покупателя, кешбэк баллами и шанс на более быструю доставку, если товар окажется на российском складе. Для тех, кому важна уверенность в покупке и скорость — разумный выбор.

POCO X8 на Ozon

Батарея 8340 мАч — главная причина, почему я хочу этот смартфон

Вот что реально зацепило. 8340 мАч кремний-углеродной батареи — это на 3230 мАч больше чем у предыдущего POCO X7 с его 5110 мАч. Прирост 63% — не эволюция, а принципиально другой класс автономности.

Зарядка: 67 Вт HyperCharge. По данным POCO, за 30 минут аккумулятор набирает 45% — это официальные тестовые условия, реальный результат зависит от температуры и режима. Плюс обратная зарядка 22.5 Вт — можно подзарядить наушники или второй смартфон от POCO X8. Редкая функция для этого ценового диапазона.

Экран 1.5K с яркостью 3500 нит — и наконец-то плоский

POCO X8 перешёл на плоский экран — и я рад. Изогнутые дисплеи красиво смотрятся на рекламных фото, но в реальном использовании дают случайные нажатия по краям и усложняют установку защитного стекла. Диагональ 6.83 дюйма, разрешение 1.5K, частота обновления 120 Гц.

Пиковая яркость до 3500 нит при 25% APL — это не типичная яркость на весь экран, а пиковое значение на ярком локальном участке (о разнице писали в отдельном материале). Для улицы при солнце это означает хорошую читаемость. Материал M10 — следующее поколение OLED-панелей. Xiaomi Vision Care добавляет сертифицированные режимы защиты зрения при длительном использовании. Для тех, кто проводит в телефоне несколько часов в день, — актуально.

POCO X8 на AliExpress

Snapdragon 6s Gen 4 — честно про процессор

Snapdragon 6s Gen 4 — это не флагманский чип. Это представитель среднего класса, AnTuTu около 940 000 баллов по данным POCO. Для сравнения: Snapdragon 8 Elite Gen 5 в POCO F9 Ultra набирает около 3.7 миллиона — разница существенная.

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Но важен контекст. POCO X8 — это не игровой флагман. Это смартфон, у которого главный козырь — батарея 8340 мАч. Для повседневных задач (соцсети, мессенджеры, видео, браузер, не слишком тяжёлые игры) Snapdragon 6s Gen 4 справляется без нареканий. LPDDR4X память и UFS 4.1 накопитель — отличное сочетание для этого класса, приложения открываются быстро.

Дизайн, камера и защита

POCO X8 получил новый двухсекционный дизайн задней крышки — три цвета: чёрный, белый и оранжевый. Оранжевый выглядит неожиданно смело для POCO — обычно они играют в более сдержанную палитру. Защита: IP66, IP68, IP69 и IP69K одновременно — четыре сертификата. IP69K означает защиту от горячих струй воды под давлением. Для смартфона в этой ценовой категории — серьёзный уровень защиты.

Камера: 50 МП основная с OIS. Оптическая стабилизация, про которую у нас есть подробный текст, — важная деталь: без неё ночные снимки и видео с рук получаются смазанными. Ультраширика и телевика нет — одна камера. Это честный компромисс для смартфона, который строится вокруг батареи, а не вокруг камерной системы.

POCO X8 на Ozon

Кому стоит брать POCO X8

POCO X8 — смартфон с одной суперспособностью. Если батарея на первом месте и хочется прожить без зарядки два-три дня — такого предложения в этой цене на рынке нет. 8340 мАч с кремний-углеродной технологией, обратная зарядка 22.5 Вт, плоский 1.5K экран, IP68 — это отличный набор для тех, кто устал думать о розетке.

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Не берите, если главное — камера с зумом или максимальная игровая производительность. Для этих задач POCO X8 не оптимален. Старт продаж — завтра, 23 сентября. Добавляйте в корзину сейчас на AliExpress или российском маркетплейсе Ozon, чтобы успеть забрать его по лучшей цене.