Дата выхода Redmi Note 14, дизайн и характеристики самого ожидаемого смартфона Xiaomi

В то время как флагманы Xiaomi постоянно дорожают, линейка Redmi Note закрепилась в статусе народной, и сегодня именно она вызывает повышенный ажиотаж. Хотя серия Redmi Note 13 в России появилась относительно недавно, уже ходят слухи о выходе Redmi Note 14, многие из которых подкреплены серьезными доказательствами. Сегодня мы расскажем о характеристиках ожидаемых смартфонов Xiaomi, покажем дизайн новинки, а также ответим на главные вопросы — когда выйдет Redmi Note 14, и сколько он будет стоить.

Линейка смартфонов Redmi Note 14

Согласно данным сайта XiaomiTime, который в конце прошлого месяца опубликовал свежую базу данных IMEI, компания Xiaomi готовит к выпуску три смартфона Redmi Note 14, а именно:

Redmi Note 14 5G;

Redmi Note 14 Pro 5G;

Redmi Note 14 Pro+ 5G.

Возможно, на глобальном рынке линейка пополнится моделями Redmi Note 14 4G и Redmi Note 14 Pro 4G. Однако эта информация не имеет подтверждения и основывается только на опыте предыдущих поколений смартфонов. Нагоняет туман и тот факт, что в последнее время производители почти перестали выпускать процессоры без поддержки 5G.

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В этой связи сложно сказать, удастся ли Xiaomi найти преемников для Snapdragon 685 из Redmi Note 13 без приставки «5G» и Helio G99 из Redmi Note 13 Pro. Продолжать использовать в новых смартфонах чипы 2023 и 2022 года соответственно было бы странно или по крайней мере неуважительно по отношению к поклонникам.

Дизайн Redmi Note 14

2 июля известный инсайдер Digital Chat Station в социальной сети Weibo опубликовал эскиз смартфона Redmi Note 14 Pro. Если изображения верны и соответствуют действительности, новинка получит уже привычный дизайн с плоскими гранями, а блок камер будет выполнен в форме сквиркла (квадрокруга).

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Старшая модель Redmi Note 14 Pro+, как и ее предшественник, должна получить изогнутый экран, поэтому грани смартфона точно не будут плоскими. А вот дизайн Redmi Note 14 вполне может соответствовать внешнему виду «прошки» с ее плиточным исполнением, поскольку в рамках одного поколения внешний облик моделей с приставкой «5G» у Redmi всегда очень похож.

Характеристики Redmi Note 14

Помимо внешних изменений смартфоны Redmi Note 14 должны получить серьезное обновление внутри. При этом дисплей останется прежним:

плоская AMOLED-матрица с разрешением FullHD на Redmi Note 14 5G;

плоская AMOLED-матрица с разрешением 1.5K на Redmi Note 14 Pro 5G;

изогнутая AMOLED-матрица с разрешением 1.5K на Redmi Note 14 Pro+ 5G.

А вот процессор Redmi Note 14 нас ожидает новый. По сообщениям Digital Chat Station, один из смартфонов линейки получит в свое распоряжение еще не анонсированный Snapdragon 7s Gen 3. Исходя из логики предыдущего поколения, этим чипом должен обзавестись Redmi Note 14 Pro 5G, в то время как Redmi Note 14 Pro+ 5G будет базироваться на Dimensity 7300. Этот чип уже был представлен в июне, и от своего предшественника Dimensity 7200 из Redmi Note 13 Pro+ 5G он отличается разве что слегка улучшенной энергоэффективностью и чуть-чуть более производительным видеоускорителем, за счет чего в AnTuTu он опережает прошлогодний процессор на скромные 3%.

Камера Redmi Note 14 тоже изменится, но не существенно. Digital Chat Station, что «прошки» получат в свое распоряжение большой сенсор на 50 МП с оптической стабилизацией. Какой именно — неизвестно, однако можно предположить, что это будет Light Hunter 800 (Omnivision OV50K) на 1/1.55″, который активно используется в новинках Xiaomi 2024 года. Следуя такой логике, младшая модель серии на замену 108-мегапиксельному сенсору должна получить Sony LYT-600 (IMX882) на 50 МП. Вероятно, тоже с OIS. Одновременно с этим ни одна из новинок не получит телеобъектив или перископ для оптического зума.

Наконец, по утверждениям Digital Chat Station, емкость аккумулятора некоторых моделей составит более 5000 мАч. Но тут есть целое поле для фантазии (может, 5010 мАч, а может — 5500 мАч). Все смартфоны будут поставляться с предустановленной оболочкой HyperOS первой версии на базе Android 14.

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Когда выйдет Redmi Note 14

Дата выхода Redmi Note 14 — сентябрь 2024 года. Именно этот месяц значится в базе IMEI, опубликованной сайтом XiaomiTime. Точный день остается в секрете и станет известен позже.

Кроме того, сентябрь 2024 года является датой выхода китайской версии Redmi Note 14. Модификация для глобального рынка появится позже. Вероятнее всего, это произойдет только в начале 2025 года.

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Цена Redmi Note 14 в России и мире

Главная тайна новых смартфонов — сколько будет стоить Redmi Note 14. Ни один из инсайдеров не приводит сведений относительно цены свежего Xiaomi. Однако это не мешает нам оттолкнуться от прайса прошлогодних моделей, благо за прошедшее с момента их презентации время курс юаня к доллару практически не изменился:

Redmi Note 14 5G — от 1 099 юаней (~ 13 100 ₽);

— от 1 099 юаней (~ 13 100 ₽); Redmi Note 14 Pro 5G — от 1 399 юаней (~ 16 700 ₽);

— от 1 399 юаней (~ 16 700 ₽); Redmi Note 14 Pro+ 5G — от 1 899 юаней (~ 22 600 ₽).

Глобальная версия Redmi Note 14 окажется заметно дороже. Как правило, после выхода за пределами Китая Xiaomi делает наценку от 50% до 100% относительно стоимости смартфона в своей стране. Частично она компенсируется скидками для первых покупателей и специальными предложениями в период распродаж.