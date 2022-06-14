Какой недорогой смартфон купить во время санкций и не пожалеть

Похоже, времена, когда смартфон был важной вещью, на которую мы были готовы тратить чуть ли не всю зарплату, закончились: iPhone в России продавать, вероятно, не будут, Samsung — тоже. Не повод ли это пересесть с флагманов и опробовать более бюджетные смартфоны с неплохими характеристиками? Их выбор огромен, но не все являются самыми выгодными по соотношению цена-качество. В любом случае, если соберетесь присмотреть себе недорогой смартфон с AMOLED-экраном, обязательно обратите внимание на Infinix Note 12, который только-только появился в продаже. Рассказываем, что это за смартфон и в чем его преимущество перед другими устройствами подобного типа.

Какой процессор в смартфоне лучше

Времена, когда доступные смартфоны показывали скромную производительность и имели слабые процессоры, давно позади. Не верите? Infinix Note 12 получил проверенный временем MediaTek Helio G96 с высокой производительностью: такой устанавливают в смартфоны, максимально приближенные к флагманам. Поэтому без доли скромности смартфон показывает высокие результаты в бенчмарках: в AnTuTu Infinix Note 12 спокойно набирает 300 000 очков, поэтому смартфон потянет PUBG Mobile без проблем, стабильно выдавая 60 fps.

Высокая производительность зависит не только от чипа, но и от системы охлаждения смартфона, благо у Infinix Note 12 с этим нет проблем: в него встроена 10-слойная графеновая система для отвода тепла без активного охлаждения. Так что, во время игр смартфон точно не превратится в горячий пирожок и не начнет троттлить раньше времени. Кроме того, сможете без проблем держать приложения в фоновом режиме: в этом вам поможет 8 Гб оперативки, которая может использовать файл подкачки из постоянной памяти.

Недорогой смартфон с AMOLED-экраном

Еще одно преимущество MediaTek Helio G96 — возможность работы как с IPS-матрицами, так и с OLED. Разработчики не стали экономить и установили в смартфон AMOLED-дисплей на 6.7 дюйма и разрешением Full HD+ — такой типа экрана нужен для работы игрового режима XArene, позволяющего выбирать подходящую яркость и цветовую насыщенность в зависимости от обстановки.

Несмотря на свою цену, Infinix 12 Note имеет полезные фишки из дорогих смартфонов: например, двойные динамики с объемным звучанием, вибромотор с комфортным откликом, дисплей с тонкими рамками, а также довольно компактную толщину корпуса — всего 7.8 мм. Благодаря этому на смартфон без проблем можно надеть чехол, но он не станет громоздким.

Недорогой смартфон с хорошей камерой 2022

Как это принято в индустрии, недорогой смартфон в 2022 году должен не только опрятно выглядеть снаружи, обладать хорошим процессором, но и иметь хорошую камеру. Фронтальная камера в Infinix Note 12 сделана классической «капелькой» вверху экрана — пожалуй, такой дизайн нравится вообще всем и является наиболее оптимальным. Разрешение составляет 16 мегапикселей, что более чем достаточно для селфи или видеозвонков. При желании можно использовать разные режимы съёмки.

Основная камера Infinix 12 Note выполнена в виде тройного модуля:

50 Мп — основная камера;

2 Мп — дополнительная с матрицей глубины;

0.08 Мп — AI-камера для определения типа сцены и настройки условий освещения.

Благодаря такой конфигурации смартфон делает качественные фото в ночном режиме, поэтому вам не придется их дополнительно осветлять в фоторедакторе или накладывать фильтры в соцсетях.

Подробнее об Infinix 12 Note

Какой недорогой смартфон купить в 2022

Начинка смартфона важна, особенно, когда в ней есть определенные дополнительные фишки, скрытые от глаз. Именно они могут порадовать больше всего.

Батарея на 5000 мА*ч.

Быстрая зарядка 33 Вт.

Поддержка MicroSD и разъём 3,5 мм для наушников.

Обратите внимание на то, что в смартфоне установлена особенная оболочка XOS 10.6. Фирменный лаунчер Infinix имеет красивые иконки и обладает большим количеством прорисованных виджетов, от которых не веет «китайщиной». Кроме того, он удобен тем, что имеет кучу полезных функций и режимов для удобного и безопасного использования смартфона. Например, Xhide — специальная папка для ваших данных, которые можно спрятать от лишних глаз. Интерфейс оболочки XOS 10.6 не перегружен, она работает быстро и практически без ошибок — обязательно опробуйте ее, если вам надоел «чистый» Android.

Стоит ли покупать смартфон Infinix — решать вам, но лично я не вижу в нем недостатков. Хорошие характеристики, мощная батарея, тонкий корпус и все это с удобной XOS, от которой не устают глаза. Преимущество смартфона Infinix перед конкурентами еще и в его цене: он только-только появился в продаже, поэтому на него действует дополнительная скидка по промокоду INFINIX12, в результате чего он обойдется вам в 13 200 рублей — заметьте, это на порядок дешевле, чем Redmi, POCO или Samsung.

Купить Infinix 12 Note

Если собираетесь купить Infinix 12 Note, то делайте это быстрее: скидка на смартфон действует до 17 июня, после чего он станет заметно дороже, но все равно будет топчиком за свои деньги.