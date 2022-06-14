Какой недорогой смартфон купить во время санкций и не пожалеть

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Иван Герасимов 0

Похоже, времена, когда смартфон был важной вещью, на которую мы были готовы тратить чуть ли не всю зарплату, закончились: iPhone в России продавать, вероятно, не будут, Samsung — тоже. Не повод ли это пересесть с флагманов и опробовать более бюджетные смартфоны с неплохими характеристиками? Их выбор огромен, но не все являются самыми выгодными по соотношению цена-качество. В любом случае, если соберетесь присмотреть себе недорогой смартфон с AMOLED-экраном, обязательно обратите внимание на Infinix Note 12, который только-только появился в продаже. Рассказываем, что это за смартфон и в чем его преимущество перед другими устройствами подобного типа.

Нашли отличный смартфон по низкой цене, но с достойными характеристиками

Какой процессор в смартфоне лучше

Времена, когда доступные смартфоны показывали скромную производительность и имели слабые процессоры, давно позади. Не верите? Infinix Note 12 получил проверенный временем MediaTek Helio G96 с высокой производительностью: такой устанавливают в смартфоны, максимально приближенные к флагманам. Поэтому без доли скромности смартфон показывает высокие результаты в бенчмарках: в AnTuTu Infinix Note 12 спокойно набирает 300 000 очков, поэтому смартфон потянет PUBG Mobile без проблем, стабильно выдавая 60 fps.

MediaTek Helio G96 вышел в прошлом году, но по сей день является одним из лучших чипов в своем классе

Высокая производительность зависит не только от чипа, но и от системы охлаждения смартфона, благо у Infinix Note 12 с этим нет проблем: в него встроена 10-слойная графеновая система для отвода тепла без активного охлаждения. Так что, во время игр смартфон точно не превратится в горячий пирожок и не начнет троттлить раньше времени. Кроме того, сможете без проблем держать приложения в фоновом режиме: в этом вам поможет 8 Гб оперативки, которая может использовать файл подкачки из постоянной памяти.

Недорогой смартфон с AMOLED-экраном

Еще одно преимущество MediaTek Helio G96 — возможность работы как с IPS-матрицами, так и с OLED. Разработчики не стали экономить и установили в смартфон AMOLED-дисплей на 6.7 дюйма и разрешением Full HD+ — такой типа экрана нужен для работы игрового режима XArene, позволяющего выбирать подходящую яркость и цветовую насыщенность в зависимости от обстановки.

Full HD+ дисплей — не ерунда. Он нужен для гейминга

Несмотря на свою цену, Infinix 12 Note имеет полезные фишки из дорогих смартфонов: например, двойные динамики с объемным звучанием, вибромотор с комфортным откликом, дисплей с тонкими рамками, а также довольно компактную толщину корпуса — всего 7.8 мм. Благодаря этому на смартфон без проблем можно надеть чехол, но он не станет громоздким.

Недорогой смартфон с хорошей камерой 2022

Как это принято в индустрии, недорогой смартфон в 2022 году должен не только опрятно выглядеть снаружи, обладать хорошим процессором, но и иметь хорошую камеру. Фронтальная камера в Infinix Note 12 сделана классической «капелькой» вверху экрана — пожалуй, такой дизайн нравится вообще всем и является наиболее оптимальным. Разрешение составляет 16 мегапикселей, что более чем достаточно для селфи или видеозвонков. При желании можно использовать разные режимы съёмки.

Разработчики Infinix не привыкли давать смартфонам бешеные характеристики, поэтому предоставляют пользователям только самое необходимое

Основная камера Infinix 12 Note выполнена в виде тройного модуля:

  • 50 Мп — основная камера;
  • 2 Мп — дополнительная с матрицей глубины;
  • 0.08 Мп — AI-камера для определения типа сцены и настройки условий освещения.

Благодаря такой конфигурации смартфон делает качественные фото в ночном режиме, поэтому вам не придется их дополнительно осветлять в фоторедакторе или накладывать фильтры в соцсетях.

Подробнее об Infinix 12 Note

Какой недорогой смартфон купить в 2022

Получился неплохой игровой смартфон с хорошими характеристиками

Начинка смартфона важна, особенно, когда в ней есть определенные дополнительные фишки, скрытые от глаз. Именно они могут порадовать больше всего.

  • Батарея на 5000 мА*ч.
  • Быстрая зарядка 33 Вт.
  • Поддержка MicroSD и разъём 3,5 мм для наушников.

Обратите внимание на то, что в смартфоне установлена особенная оболочка XOS 10.6. Фирменный лаунчер Infinix имеет красивые иконки и обладает большим количеством прорисованных виджетов, от которых не веет «китайщиной». Кроме того, он удобен тем, что имеет кучу полезных функций и режимов для удобного и безопасного использования смартфона. Например, Xhide — специальная папка для ваших данных, которые можно спрятать от лишних глаз. Интерфейс оболочки XOS 10.6 не перегружен, она работает быстро и практически без ошибок — обязательно опробуйте ее, если вам надоел «чистый» Android.

В XOS классный интерфейс, который не может не понравиться

Стоит ли покупать смартфон Infinix — решать вам, но лично я не вижу в нем недостатков. Хорошие характеристики, мощная батарея, тонкий корпус и все это с удобной XOS, от которой не устают глаза. Преимущество смартфона Infinix перед конкурентами еще и в его цене: он только-только появился в продаже, поэтому на него действует дополнительная скидка по промокоду INFINIX12, в результате чего он обойдется вам в 13 200 рублей — заметьте, это на порядок дешевле, чем Redmi, POCO или Samsung.

Купить Infinix 12 Note

Если собираетесь купить Infinix 12 Note, то делайте это быстрее: скидка на смартфон действует до 17 июня, после чего он станет заметно дороже, но все равно будет топчиком за свои деньги.

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