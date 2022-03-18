Какой телефон купить до 40 000 рублей? Подобрали 5 хороших вариантов

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Артем Сутягин 0

Цены на смартфоны сейчас ведут себя крайне непредсказуемо. Кто-то пробует сохранить их на привычном нам уровне, другие строго привязывают его к курсу валют, а третьи просто решают, что надо перестраховаться и поставить ценник 2х. Рассматривать, почему так происходит и кто какой пусть выбрал, мы не будем. Первое было рассмотрено много раз, а второе просто не имеет смысла. Вместо этого мы расскажем о четырех телефонах, которые на момент подготовки статьи можно было купить за  40 000 рублей или дешевле.

Если как следует поискать, то можно найти хороший телефон.

Какой телефон купить за 40 000 рублей

Poco X4 Pro 5G — новый телефон Поко

Начнем с недавно выпущенного POCO X4 Pro 5G. Смартфон суббренда Xiaomi может похвастаться мощным чипсетом Qualcomm Snapdragon 695, наряду с оперативной памятью до 8 ГБ и 256 ГБ встроенной памяти. Информация выводится на большой 6,67-дюймовый экран с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации сенсора 240 Гц.

Poco X4 Pro 5G

Poco X4 Pro 5G

Что касается камер, тут есть три задние камеры, включая основную на 108 Мп, сверхширокоугольную на 8 Мп и 2 Мп для макросъемки. Спереди мы найдем 16 Мп камеру для селфи.

POCO X4 Pro поставляется с довольно большой батареей емкостью 5160 мАч и поддерживает быструю зарядку 67 Вт. В телефоне также есть NFC, 3,5-мм аудиоразъем и инфракрасный излучатель.

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Realme 9 Pro — мощный недорогой телефон

Еще один телефон с чипсетом Qualcomm Snapdragon 695 — это новый Realme 9 Pro. Оперативной памяти для него предлагается сразу 8 ГБ, а вот постоянной могло бы быть побольше. Тут всего 128 ГБ. Зато с дисплеем все в порядке. В нем используется 6,6-дюймовая IPS-матрица с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации сенсора 240 касаний. Так он становится очень похож на Poco X4 Pro 5G по своим возможностям.

Realme 9 Pro

Realme 9 Pro

Что касается камеры, Realme 9 Pro оснащен тремя задними модулями, включая основной на 64 Мп, сверхширокоугольный на 8 Мп и макрообъектив на 2 Мп. Спереди для селфи у нас есть 16 Мп сенсор.

Realme 9 Pro также оснащен большой батареей емкостью 5000 мАч. Но мощность зарядки ниже, чем у Poco (33 Вт). Зато NFC и аудиоразъем 3,5 мм на месте.

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Redmi Note 11 — топ за свои деньги

Далее идет еще один телефон на Qualcomm Snapdragon 695 — последний Redmi Note 11 Pro 5G. Телефон Redmi является первым в списке по принципу дисплея. Он получил 6,67-дюймовый AMOLED-экран премиум-класса с частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации сенсора 360 Гц.

Redmi Note 11

Redmi Note 11

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Премиум-функции на этом не заканчиваются. Мы получаем 108 Мп основную камеру в сочетании с 8 Мп сверхширокоугольным объективом, 12 Мп макрокамерой и 2 Мп датчиком глубины. Для селфи у нас есть одна 16 Мп камера.

Наконец, Redmi Note 11 Pro 5G оснащен большой батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт, NFC и инфракрасным излучателем.

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Huawei nova 9 — оптимальный Huawei

Между тем, если вы ищете что-то более компактное и тонкое, вам подойдет Huawei nova 9. Он получил AMOLED-дисплей с диагональю 6,57-дюйма, разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Между тем, его производительность обеспечивается процессором Snapdragon 778G, к которому прилагается 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

Huawei nova 9

Huawei nova 9

Смартфон оснащен основной камерой на 50 Мп, сверхширокоугольным объективом на 8 Мп, макрокамерой на 2 Мп и датчиком глубины на 2 Мп. На передней части разместилась фронталка с разрешением 20 Мп. Наконец, Huawei nova 9 оснащен приличной (для своего размера) батареей емкостью 4300 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт.

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Oppo K9 — хороший телефон Oppo

А еще в нашем списке не могло обойтись без Oppo K9 — он относительно недорогой, но при этом предлагает достойные возможности. Модель Oppo среднего класса, оснащена мощным чипсетом Qualcomm Snapdragon 778G и комплектуется памятью 6/128 ГБ.

Oppo K9

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Телефон получил 6,59-дюймовый экран с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и 16-мегапиксельной фронтальной камерой в вырезе. Сзади расположилась основная камера на 64 Мп в сочетании с ультраширокоугольным объективом на 8 Мп и макрообъективом на 2 Мп. Для селфи предлагается фронталка на 16 Мп.

Наконец, K9 от Oppo оснащен довольно большой батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 30 Вт. Разъем для наушников есть, а NFC нет. Работает все это под управлением ColorOS 11.2 на базе Android 11.

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