Какой телефон купить до 40 000 рублей? Подобрали 5 хороших вариантов

Цены на смартфоны сейчас ведут себя крайне непредсказуемо. Кто-то пробует сохранить их на привычном нам уровне, другие строго привязывают его к курсу валют, а третьи просто решают, что надо перестраховаться и поставить ценник 2х. Рассматривать, почему так происходит и кто какой пусть выбрал, мы не будем. Первое было рассмотрено много раз, а второе просто не имеет смысла. Вместо этого мы расскажем о четырех телефонах, которые на момент подготовки статьи можно было купить за 40 000 рублей или дешевле.

Какой телефон купить за 40 000 рублей

Poco X4 Pro 5G — новый телефон Поко

Начнем с недавно выпущенного POCO X4 Pro 5G. Смартфон суббренда Xiaomi может похвастаться мощным чипсетом Qualcomm Snapdragon 695, наряду с оперативной памятью до 8 ГБ и 256 ГБ встроенной памяти. Информация выводится на большой 6,67-дюймовый экран с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации сенсора 240 Гц.

Что касается камер, тут есть три задние камеры, включая основную на 108 Мп, сверхширокоугольную на 8 Мп и 2 Мп для макросъемки. Спереди мы найдем 16 Мп камеру для селфи.

POCO X4 Pro поставляется с довольно большой батареей емкостью 5160 мАч и поддерживает быструю зарядку 67 Вт. В телефоне также есть NFC, 3,5-мм аудиоразъем и инфракрасный излучатель.

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Realme 9 Pro — мощный недорогой телефон

Еще один телефон с чипсетом Qualcomm Snapdragon 695 — это новый Realme 9 Pro. Оперативной памяти для него предлагается сразу 8 ГБ, а вот постоянной могло бы быть побольше. Тут всего 128 ГБ. Зато с дисплеем все в порядке. В нем используется 6,6-дюймовая IPS-матрица с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации сенсора 240 касаний. Так он становится очень похож на Poco X4 Pro 5G по своим возможностям.

Что касается камеры, Realme 9 Pro оснащен тремя задними модулями, включая основной на 64 Мп, сверхширокоугольный на 8 Мп и макрообъектив на 2 Мп. Спереди для селфи у нас есть 16 Мп сенсор.

Realme 9 Pro также оснащен большой батареей емкостью 5000 мАч. Но мощность зарядки ниже, чем у Poco (33 Вт). Зато NFC и аудиоразъем 3,5 мм на месте.

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Redmi Note 11 — топ за свои деньги

Далее идет еще один телефон на Qualcomm Snapdragon 695 — последний Redmi Note 11 Pro 5G. Телефон Redmi является первым в списке по принципу дисплея. Он получил 6,67-дюймовый AMOLED-экран премиум-класса с частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации сенсора 360 Гц.

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Премиум-функции на этом не заканчиваются. Мы получаем 108 Мп основную камеру в сочетании с 8 Мп сверхширокоугольным объективом, 12 Мп макрокамерой и 2 Мп датчиком глубины. Для селфи у нас есть одна 16 Мп камера.

Наконец, Redmi Note 11 Pro 5G оснащен большой батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт, NFC и инфракрасным излучателем.

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Huawei nova 9 — оптимальный Huawei

Между тем, если вы ищете что-то более компактное и тонкое, вам подойдет Huawei nova 9. Он получил AMOLED-дисплей с диагональю 6,57-дюйма, разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Между тем, его производительность обеспечивается процессором Snapdragon 778G, к которому прилагается 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

Смартфон оснащен основной камерой на 50 Мп, сверхширокоугольным объективом на 8 Мп, макрокамерой на 2 Мп и датчиком глубины на 2 Мп. На передней части разместилась фронталка с разрешением 20 Мп. Наконец, Huawei nova 9 оснащен приличной (для своего размера) батареей емкостью 4300 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт.

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Oppo K9 — хороший телефон Oppo

А еще в нашем списке не могло обойтись без Oppo K9 — он относительно недорогой, но при этом предлагает достойные возможности. Модель Oppo среднего класса, оснащена мощным чипсетом Qualcomm Snapdragon 778G и комплектуется памятью 6/128 ГБ.

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Телефон получил 6,59-дюймовый экран с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и 16-мегапиксельной фронтальной камерой в вырезе. Сзади расположилась основная камера на 64 Мп в сочетании с ультраширокоугольным объективом на 8 Мп и макрообъективом на 2 Мп. Для селфи предлагается фронталка на 16 Мп.

Наконец, K9 от Oppo оснащен довольно большой батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 30 Вт. Разъем для наушников есть, а NFC нет. Работает все это под управлением ColorOS 11.2 на базе Android 11.

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