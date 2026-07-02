Составлял список лучших камерофонов 2026 года, и OPPO Find X9 Ultra стоял там отдельно от всех. Это не просто очередной флагман с хорошей камерой. TechRadar протестировал более 500 фотографий на Find X9 Ultra и Galaxy S26 Ultra — и OPPO победил в большинстве сценариев. Единственный смартфон в 2026 году с 10x оптическим зумом. Про него говорят «это больше камера, чем телефон» — и это не преувеличение. Разбираю подробно.

Где и как купить OPPO Find X9 Ultra в России

Начну с главного практического вопроса. Купить OPPO Find X9 Ultra можно на AliExpress, где сейчас продается глобальная версия 12/512 ГБ примерно за 100 000 рублей.

Купить OPPO Find X9 Ultra

Глобальная версия — это принципиально важно. Именно она поддерживает Google-сервисы, российские LTE-бенды и поставляется с ColorOS на международной прошивке. Не берите китайскую версию — там другая прошивка без Google и другие частоты связи.

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Если 100 тысяч рублей много, есть достойные варианты подешевле: недорогие камерофоны 2026 года, там подборка от 20 до 50 тысяч рублей. Но если камера — главный приоритет без компромиссов, то читайте дальше. Следить за актуальными ценами удобно в MAX-канале Сундук Али-Бабы.

Почему OPPO Find X9 Ultra — лучший камерофон 2026 года

Лучшая камера 2026 года по версии TechRadar — это именно смартфон OPPO Find X9 Ultra. Редакция провела масштабное сравнение с Galaxy S26 Ultra: более 500 фотографий в разных условиях освещения, при разных дистанциях и сценариях. Итог — Find X9 Ultra выигрывает в большинстве ситуаций.

Главный козырь — единственный в своем классе. Смартфон с телеобъективом 10x оптического зума — это Find X9 Ultra и больше никто из флагманов 2026 года. Samsung отказался от 10x зума ещё на Galaxy S24 Ultra и с тех пор не вернул. OPPO говорит что их 10x телеобъектив в три раза более светочувствителен, чем 10x камера Galaxy. При этом Hasselblad настраивал цветопередачу и алгоритмы обработки по всем четырём модулям — не просто повесил логотип.

Возможности камеры OPPO Find X9 Ultra

Разберу каждый модуль камеры OPPO Find X9 Ultra отдельно. Но сразу — там нет слабых звеньев:

Основная камера: 200 МП, сенсор Sony LYT-901, диафрагма f/1.5, фокусное расстояние 23 мм. Крупный сенсор с отличной светосилой — лучший выбор для съёмки при любом освещении.

200 МП, сенсор Sony LYT-901, диафрагма f/1.5, фокусное расстояние 23 мм. Крупный сенсор с отличной светосилой — лучший выбор для съёмки при любом освещении. Ультраширик: 50 МП, сенсор 1/1.95 дюйма, f/2.0, фокусное расстояние 14 мм. У большинства конкурентов ультраширик — слабое место с маленьким сенсором. Здесь сенсор 1/1.95 дюйма — больше, чем у многих основных камер среднего класса.

50 МП, сенсор 1/1.95 дюйма, f/2.0, фокусное расстояние 14 мм. У большинства конкурентов ультраширик — слабое место с маленьким сенсором. Здесь сенсор 1/1.95 дюйма — больше, чем у многих основных камер среднего класса. Перископ 3x: 200 МП, f/2.2, фокусное расстояние 70 мм. 200 МП на телевике — для детализированных портретов и архитектуры на средней дистанции.

200 МП, f/2.2, фокусное расстояние 70 мм. 200 МП на телевике — для детализированных портретов и архитектуры на средней дистанции. Перископ 10x: 50 МП, f/3.5, фокусное расстояние 230 мм. Главная уникальная фишка 2026 года. Позволяет снимать объекты на большом расстоянии с честным оптическим зумом — без цифровой деградации качества.

Плюс мультиспектральный сенсор Danxia 2-го поколения — он отвечает за точную цветопередачу кожи и корректный баланс белого. Это не маркетинг, это реально влияет на портретную съёмку.

Характеристики OPPO Find X9 Ultra — не только камера

Характеристики OPPO Find X9 Ultra в цифрах:

Характеристики OPPO Find X9 Ultra Экран 6.82 дюйма, AMOLED (3168×1440), 144 Гц, Dolby Vision Камеры 200 + 50 + 200 + 50 МП, Hasselblad Фронталка 50 МП Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 Память 12/512 или 16/1024 ГБ Аккумулятор 7050 мАч Зарядка 100 Вт проводная, 50 Вт беспроводная

Несколько деталей за таблицей. На корпусе есть отдельная физическая кнопка управления камерой с сенсорной поверхностью — свайп по ней регулирует зум или экспозицию без касания экрана. IP66/68/69K — полная водозащита. Ультразвуковой сканер отпечатков в экране, стереодинамики. Автономность — около 20% лучше чем у Galaxy S26 Ultra по независимым тестам. Следить за новостями об OPPO удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

OPPO Find X9 Ultra против конкурентов

Главные конкуренты — Xiaomi 17 Ultra и vivo X300 Ultra. Разберу честно где OPPO выигрывает:

Против Xiaomi 17 Ultra: у Xiaomi максимальный зум 4.3x против 10x у OPPO. Ультраширик у Xiaomi с меньшим сенсором. В дневных условиях Xiaomi 17 Ultra снимает отлично — но на дистанции OPPO недосягаем.

Против vivo X300 Ultra: у vivo один перископный телевик против двух у OPPO. Про то, как снимает vivo X300 Ultra, — там примеры фото в разных условиях. Сильная камера — но 10x зума нет и здесь.

Android с лучшей камерой в 2026 году — это OPPO Find X9 Ultra. Не потому что конкуренты плохи, а потому что комбинация 10x оптического зума с Hasselblad-настройкой и сенсором Sony на всех модулях не встречается больше нигде.

Купить OPPO Find X9 Ultra

Телефон OPPO Find X9 Ultra покупают те, кто хочет заменить зеркалку или беззеркалку в путешествиях. Фото на OPPO Find X9 Ultra в условиях слабого освещения, на зуме, портреты — всё это на уровне, который ещё недавно был недостижим для смартфона. Если камера — это не один из параметров выбора, а главный — ответ однозначный.

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