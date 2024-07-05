Классные смартфоны 2024 года, которые продаются только в Китае, но их можно заказать на AliExpress

Несколько месяцев назад мы рассказывали о разном отношении китайских производителей к покупателям из европейских стран и местным потребителям. Если кратко, то в КНР одни и те же модели порой стоят в два раза дешевле, выходят раньше, а еще соседствуют на полках с топовыми устройствами, не представленными на нашем рынке. Именно этот эксклюзив из Поднебесной — самый сок, и такие китайские смартфоны можно найти на AliExpress.

iQOO Z9 — лучший смартфон до 20000 рублей

Сомневаетесь, что смартфон iQOO Z9 является лучшим в своем ценовом сегменте? Тогда просто взгляните на его характеристики! Во-первых, он работает на чипе Snapdragon 7 Gen 3 (более 800K в AnTuTu), в то время как почти все конкуренты предлагают осточертевший Helio G99. Во-вторых, в распоряжении iQOO Z9 есть AMOLED-экран с частотой обновления 144 Гц. А еще смартфон характеризуется здоровенным аккумулятором на 6000 мАч с 80-ваттной зарядкой в комплекте.

Цена: от 19 900 ₽

Купить iQOO Z9

iQOO — это суббренд vivo, который продается на территории Индии и Китая и не выходит на европейский рынок. Из коробки каждый смартфон бренда поддерживает русский язык, установку сервисов Google и бесконтактную оплату по NFC. Однако в случае с iQOO Z9 нет поддержки некоторых частотных диапазонов 4G (Band 7 и Band 20). Поэтому перед покупкой важно уточнить, использует ли их ваш оператор сотовой связи.

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Мощный смартфон iQOO Z9 Turbo

iQOO Z9 Turbo — улучшенная версия iQOO Z9. Стоит он дороже, зато характеристики предлагает еще более интересные. Экран, аккумулятор и скорость зарядки те же самые. Вместе с тем смартфон iQOO Z9 Turbo работает на субфлагманском процессоре Snapdragon 8s Gen 3 (свыше 1.5 млн баллов в AnTuTu), поддерживает быструю память стандарта UFS 4.0 и располагает камерой с оптической стабилизацией, которая дополняется сверхширокоугольным модулем.

Цена: от 26 900 ₽

Купить iQOO Z9 Turbo

Как и в случае с младшей моделью, iQOO Z9 Turbo поддерживает русский язык и установку сервисов Google, но не умеет работать с некоторыми частотами 4G. Также, в отличие от базового iQOO, Turbo-версия лишена слота для карт памяти.

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Женский смартфон Xiaomi Civi 4 Pro

Xiaomi Civi 4 Pro позиционируется производителем как смартфон для девушек, но, например, в черном цвете его вполне можно назвать универсальным. С точки зрения характеристик модель делает упор на фотовозможности, предлагая двойную фронталку на 32 МП, а также основную камеру с OIS и телеобъективом для оптического приближения.

Цена: от 42 500 ₽

Купить Xiaomi Civi 4 Pro

Работает Xiaomi Civi 4 Pro на мощном процессоре Snapdragon 8s Gen 3, а корпус устройства выполнен из благородных стекла и металла. Все здорово, но учтите, что перед вами китайская версия Xiaomi без русского языка (есть английский) и некоторых частот 4G (Band 7 и Band 20).

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Новый флагман vivo X100s

vivo X100s — новый смартфон, совсем недавно появившийся на прилавках китайских магазинов. Он работает на мощнейшем процессоре Dimensity 9300+, набирающем в AnTuTu (более 2 млн баллов в AnTuTu), однако характеристики устройства сосредоточены отнюдь не только вокруг шикарной производительности.

Цена: от 53 500 ₽

Купить vivo X100s

Смартфон vivo X100s оснащен плоским AMOLED-экраном с поддержкой технологии LTPO, имеет влагозащиту корпуса и по-настоящему флагманский набор камер с перископом, выдающим 3-кратное оптическое приближение. Китайская версия vivo поддерживает русский язык и даже Band 7 (частотный диапазон Band 20 не заявлен).

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Xiaomi 14 Pro — возможно, лучший Xiaomi в 2024 году

Как ни странно, смартфон Xiaomi 14 Pro не выходил на глобальный рынок, и нам предлагали довольствоваться сравнительно компактным Xiaomi 14 за 100K и камерофоном Xiaomi 14 Ultra за 150K. Но зачем тратить такие деньги, когда на AliExpress можно купить Xiaomi 14 Pro — промежуточную модель, чья цена заметно ниже стоимости младшей модели в России.

Цена: от 64 000 ₽

Купить Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Pro выполнен из стекла и металла, работает на топовом чипе Snapdragon 8 Gen 3 (свыше 2 млн в AnTuTu), имеет классный экран с высоким разрешением и располагает тройной камерой с сенсорами по 50 МП. Это полноценный флагман, доступный на AliExpress с европейской прошивкой, но в любом случае перед нами китайский смартфон. Он поддерживает Band 7 и Band 8, но не работает с Band 20.