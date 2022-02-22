Куда делись смартфоны белого цвета? Они исчезли не просто так

Синие, зелёные, красные, чёрные, даже перламутровые — каких только расцветок сегодня не предлагают производители смартфонов. Выбирай ту, что нравится, и подчёркивай свою индивидуальность на здоровье, сколько влезет. Ведь если не получается выделиться дизайном своего аппарата, пусть хоть цвет его корпуса будет необычным. Но кто бы мог подумать, что в 2022 году необычным и даже редким явлением станут не переливающиеся цвета и краски-хамелеоны, меняющие оттенок в зависимости от освещения, а банальный белый цвет.

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Наверное, вы заметили, что в последнее время из продажи почти исчезли смартфоны в белом цвете. Нет, я не говорю про светло-серые, бежевые, кремовые и серебристые оттенки. Я говорю про чисто белый цвет, который встречается на рынке исключительно редко. В чём же дело? Явно не в том, что производителям он просто разонравился, и не в том, что у него появилось много более привлекательных альтернатив.

Смартфоны белого цвета

Ответить на вопрос, куда пропали белые смартфоны, взялся президент по продукту OnePlus Лю Фэншо. По его словам, есть три объективных причины, из-за которых их почти не осталось в продаже.

Во-первых, производство белых смартфонов банально сложнее. Оно показывает, насколько качественны краски, материалы корпуса и финишное покрытие, используемые производителем. Если произойдёт небольшое отклонение в технологии, итоговый результат будет отличаться от запланированного, и вы получите не белый, а, скажем, молочно-жёлтый или бело-серый цвет.

Во-вторых, стоимость производства чисто белых смартфонов ощутимо выше, чем многих других, а доходность — довольно низкая. OnePlus потребовалось около трёх месяцев, за которые дизайнеры компании перебрали более 100 оттенков белого, чтобы найти идеальный цвет для белого OnePlus 10 Pro. К сожалению, люди этого не понимают и воспринимают белый как самый банальный цвет, который можно выбрать.

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В-третьих, белые смартфоны довольно сильно пачкаются. Особенно хорошо на них видны отпечатки пальцев, если руки пользователя не идеально чисты. В зазоры между рамкой и стеклянными панелями постоянно забиваются частички мусора, а также потожировых отложений, которые окисляются на воздухе и начинают желтеть. Со временем белый смартфон выглядит намного хуже, чем аппараты в других цветах, указывая, что его владелец тот ещё грязнуля, хотя это не так.

Белый или чёрный телефон

По большому счёту, чтобы отказаться от белых смартфонов, было бы достаточно только первого или второго довода. Ведь, если стоимость их производства выше, чем аппаратов в каком-либо другом оттенке, при минимальном спросе, какой вообще может быть резон их выпускать? Логично, что никакого. Ведь производители ориентируются на маржинальность продукта, и, если он перестаёт оправдывать себя с финансовой точки зрения, от него просто отказываются, каким бы он ни был.

Зато теперь мы точно знаем, по какой причине раньше белые смартфоны стоили дороже чёрных. Вспомните хотя бы iPhone 4. Я как сейчас помню, что в 2010-2011 годах за него просили в среднем на 5 тысяч рублей больше. Официальные цены у самой Apple, конечно, на смартфоны разных цветов не отличались, но ходили слухи, что в закупке белые аппараты стоят больше, а потому ритейлеры вынужденно продают их дороже.

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Как оказалось, никакого намёка на расизм и принижение людей с тёмным цветом кожи тут нет и в помине. Просто сделать по-настоящему белый смартфон стоит дороже, чем, скажем, чёрный. А если так, то кто виноват в том, что производитель не хочет терять деньги банально на расцветке? Так что нет ничего странного и предосудительного в его желании взять за более дорогой продукт больше денег. Другое дело, что этого бы никто не понял. Поэтому белые аппараты почти исчезли из продажи, а их заменили те, которые мы с вами можем наблюдать сейчас. Впрочем, это тоже неплохо.