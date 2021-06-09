Лучшие смартфоны прошлого года, которые уже успели подешеветь

Лично я никогда не был фанатом покупки самого современного и дорого телефона только из-за того, что у него есть такой статус. Я всегда выступал за рациональную трату денег и старался покупать устройства так, чтобы они приносили пользу и максимально полно соответствовали своей цене. Именно поэтому часто прошлогодние смартфоны выглядят намного предпочтительнее актуальных. Пусть новинки и преподносят так, что их хочется купить, но в этом и заключается работа маркетологов и рекламщиков. Да, вы теряете год обновлений, но так ли это важно, если смартфон все равно продавать? А еще, покупая прошлогодний телефон, вы сэкономите больше, чем потеряете потом, продавая смартфон, который будет на год старше. Собрали для вас лучшие смартфоны прошлого года, которые сейчас можно купить намного дешевле. Особенно те, которые не продаются официально в России — перекупщики готовы отдавать их за бесценок.

Samsung Galaxy S20 FE — лучший Samsung 2020

Samsung выпустила серию Galaxy S21 в начале 2021 года, но она получилась подозрительно похожей на обновление S20 FE, а не на полностью новый смартфон. Прошлогодний субфлагман стал отличным стартом для линейки FE. Многие даже скажут, что это лучший смартфон прошлого года.

Сейчас его можно купить всего за 35 000 рублей, а если поискать, то даже дешевле. Кроме этого, он предлагает нормальный телеобъектив, поддержку microSD (отсутствует на S21), зарядку в комплекте и больший аккумулятор.

Опыт использования Samsung Galaxy S20 FE — не только для фанатов.

Этот телефон также получит три года обновлений версии Android и четыре года исправлений безопасности, поэтому его стоит приобрести, если вы хотите пользоваться им долго.

Характеристики Samsung Galaxy S20 FE

Дисплей : 6,5 дюйма, FHD+

: 6,5 дюйма, FHD+ Процессор : Snapdragon 865 или Exynos 990

: Snapdragon 865 или Exynos 990 Оперативная память : 6/8 ГБ

: 6/8 ГБ Хранилище : 128/256 ГБ

: 128/256 ГБ Камеры : 12+12+8 Мп

: 12+12+8 Мп Фронтальная камера : 32 Мп

: 32 Мп Аккумулятор : 4500 мАч

: 4500 мАч Программное обеспечение: Android 11

LG V60 — телефон умирающего бренда

Пусть этот смартфон не продается официально в России, а сама компания больше не занимается смартфонами, так как она решила уйти с рынка в начале этого года, но обратить внимание на V60 надо.

Флагман 2020 года оснащен отличными основными характеристиками, включая процессор Snapdragon 865, 8 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ постоянной памяти, 6,8-дюймовую OLED-панель и батарею емкостью 5000 мАч. У него даже есть защита от воды (IP68), разъем для наушников, беспроводная зарядка и встроенные аудиопроцессоры

У LG V60 нет экрана с высокой частотой обновления, зарядка медленная по сравнению с конкурирующими устройствами и он слишком большой. Качество камеры также все еще отстает от ведущих брендов, но LG успела немного сократить отставание. Тем не менее, в наши дни устройство можно купить менее, чем за 500 долларов в США или, если найдете, около 40 000 рублей в России.

Характеристики LG V60

Дисплей : 6,8 дюйма, FHD+

: 6,8 дюйма, FHD+ Процессор : Snapdragon 865

: Snapdragon 865 Оперативная память : 8 ГБ

: 8 ГБ Хранилище : 128/256 ГБ

: 128/256 ГБ Камеры : 64+13 Мп

: 64+13 Мп Фронтальная камера : 10 Мп

: 10 Мп Аккумулятор : 5000 мАч

: 5000 мАч Программное обеспечение: Android 11

Sony Xperia 5 II — японский телефон

Sony выпустила Xperia 1 III и 5 III несколько месяцев назад, и оба они выглядят как довольно удобные флагманские телефоны. Но Xperia 5 II по-прежнему остается отличным устройством, и к тому же оно стало дешевле.

Да вы с ума сошли! Почему новый смартфон Sony стоит 200 тысяч рублей.

Аппарат предлагает довольно впечатляющие характеристики, включая процессор Snapdragon 865, 6,1-дюймовый OLED-экран с частотой 120 Гц, хорошую тройную камеру и батарею емкостью 4000 мАч.

Добавьте сюда порт 3,5 мм, поддержку microSD, защиту от воды и пыли IP65/68 и в целом вы получите хороший комплект. Хотя, кое-чего тут не хватает. Например, неплохо было бы добавить беспроводную зарядку и более быструю проводную зарядку. Впрочем, на фоне остального это можно простить. Тем более, что цена смартфона упала до 60 000 рублей. Дороговато, но это же Sony.

Характеристики Sony Xperia 5 II

Дисплей : 6,1 дюйма, FHD+

: 6,1 дюйма, FHD+ Процессор : Snapdragon 865

: Snapdragon 865 Оперативная память : 8 ГБ

: 8 ГБ Хранилище : 128/256 ГБ

: 128/256 ГБ Камеры : 12+12+12 Мп

: 12+12+12 Мп Фронтальная камера : 8 Мп

: 8 Мп Аккумулятор : 4000 мАч

: 4000 мАч Программное обеспечение: Android 11

OnePlus 8 Pro — почти новый OnePlus

OnePlus 8 Pro тоже нельзя купить у нас официально. Зато есть перекупщики, которые позволят легко с этим справиться. А еще Pro-модели всегда выгодно покупать, так как они довольно хороши, но на них быстро снижают стоимость. Сейчас его можно купить от 40 000 рублей.

OnePlus 8 Pro представляет собой новую высоту для OnePlus, поскольку это был первый полноценный флагман премиум-класса, выпущенный производителем. Он был дорогим и на старте стоил 899 долларов, но все же в нем было много всего хорошего. Например, беспроводная зарядка на 30 Вт, защита от воды IP68 и OLED-экран QHD+ с частотой 120 Гц.

Другие особенности, о которых стоит упомянуть: батарея емкостью 4510 мАч и хорошо продуманная система из четырех камер (включая основной датчик на 48 Мп IMX689 и сверхширокоугольную камеру 48 Мп IMX586).

Чего я жду от OnePlus в 2021 году. И чего ждете вы?

OnePlus 8 Pro не идеален, поскольку 5-мегапиксельная камера с цветным фильтром определенно была уловкой. Но телефон, безусловно, стоит рассмотреть по его текущей цене. Он дешевле OnePlus 9, а уступает ему только в чуть более медленной зарядке (но она все равно быстра сама по себе) и процессоре (новинка получила Snapdragon 888

Характеристики OnePlus 8 Pro

Дисплей : 6,78 дюйма, QHD+

: 6,78 дюйма, QHD+ Процессор : Snapdragon 865

: Snapdragon 865 Оперативная память : 8/12 ГБ

: 8/12 ГБ Хранилище : 128/256 ГБ

: 128/256 ГБ Камеры : 48+48+8+5 Мп

: 48+48+8+5 Мп Фронтальная камера : 16 Мп

: 16 Мп Аккумулятор : 4510 мАч

: 4510 мАч Программное обеспечение: Android 11

Asus Zenfone 7 — смартфон с откидной камерой

В 2021 году Asus выпустила два совершенно разных Zenfone, а именно Zenfone 8 и Zenfone 8 Flip. Первый представляет собой компактный флагман с традиционным форм-фактором, в то время, как последний сохраняет модель переворачивающейся камеры, которые были на предыдущих смартфонах Zenfone.

Покупая прошлогодний смартфон серии, вы упускаете только новый процессор и чуть более прочный мотор камеры. В остальном два устройства имеют массу общих функций, в том числе аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой 30 Вт, полноэкранный OLED-экран 90 Гц и систему переворачивающихся камер, содержащую ту же компоновку сенсоров (основной 64 Мп, сверхширокий 12 Мп, и 8 Мп с 3-кратный зумом).

Самое приятное то, что в наши дни Zenfone 7 в России можно купить от 45 000 рублей, в то время, как новая версия стоит минимум на 15 000 рублей дороже.

Характеристики Asus Zenfone 7