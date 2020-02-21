Люди не хотят складные смартфоны 3

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Олег Кусов

Первый складной смартфон появился в продаже еще в 2019 году, им стал Galaxy Fold. Конечно, и до Fold на рынке появлялись подобные решения в том числе от Sony, но именно с Fold нам представили телефон с настоящим гибким экраном. И все бы ничего, но устройство было оценено в 160 тысяч рублей в России, что, конечно, сильно много на фоне обычных телефонов. Конечно, новый Z Flip стоит уже 120 тысяч, но даже эта сумма неподъемная для многих, включая американцев.

Люди не хотят складные смартфоны

Проблема в том, что современные складные устройства слишком дорогие в производстве из-за сложности конструкции. Если посмотреть на то, как устроен Motorola Razr, станет понятно, почему он оценен в 1500 долларов. Производителю гораздо легче выпускать обычные устройства, чем мучиться на данном этапе с конструкцией складного телефона. Новый форм-фактор — это всегда большие вложения в проектирование и тестирование устройства, потому что до конца не ясно, насколько оптимальным окажется та или иная конструкция. К тому же с приходом такого форм-фактора возникают проблемы с попаданием пыли в шарнир, что влечет за собой сложности в его работе и возможный выход из строя в дальнейшем. Поэтому складные телефоны такие дорогие.

82% не готовы купить складной смартфон

Согласно последнему опросу американцев от PCMag, в котором приняло участие более 11 тысяч человек, 82% пока не готовы купить себе складной телефон, 16% еще не решили и лишь 2% готовы стать обладателями такого устройства. 27% людей, входящие в 2% согласившихся купить складной телефон, это люди в возрасте 45-54 лет. И это вполне логично, потому что, как правило, это обеспеченные персоны, которые могут позволить себе устройство за такие деньги, на этот возраст, на мой взгляд, приходится пик обеспеченности человека.

Возраст людей, которые готовы купить складное устройство

Плюсы складных аппаратов

В качестве основных плюсов складных телефонов отмечают компактность, большой экран, улучшенная производительность, современный софт и возможность выделиться среди толпы. Между тем у многих возникают и опасения по некоторым вопросам. Например, 25% участвующих в опросе переживают по поводу долговечности шарнира, 24% считают, что аккумулятор телефона будет садиться быстрее, 18% кажется, что экран не выдержит и в один момент сломается, 16% считают, что экран на месте сгиба со временем выйдет из строя.

Опасения по поводу складных устройств

Интересно и то, что 47% участвующих в опросе считают такой форм-фактор нужным рынку, а 53%, наоборот, совершенно не нужным. Таким образом, можно прийти к некоторым выводам.

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Выводы

Складные устройства действительно на данном этапе являются спорными даже без учета их стоимости. Лишь 53% опрошенных считают такой форм-фактор полезным и нужным рынку, и это не так уж и много. Скорее всего, люди попросту не привыкли к таким телефонам и пока не готовы выходить из зоны комфорта.

При этом 82% не готовы купить складной телефон, потому что он слишком дорогой. 44% считают оптимальным ценник менее 600 долларов. И при этом, даже если цена покажется многим адекватной, сомневаюсь, что все побегут покупать складные устройства. Многим они попросту не нужны. Например, если взять Galaxy Z Flip, устройство в сложенном состоянии имеет толщину корпуса более 17 миллиметров, и здесь получается достаточно спорно — с одной стороны телефон компактный, а с другой толстый. И в таком случае он будет сильно выпирать с кармана в случае, если, например, джинсы обтягивают талию.

К тому же складной телефон нужно каждый раз открывать при попытке взаимодействия с ним. И теперь представьте, что на открытие устройства мы будем тратить 2-3 секунды времени. За год использования нам попросту надоест постоянно открывать и закрывать телефон. Так что у складных аппаратов тоже есть определенные недостатки, и многим действительно обычный форм-фактор покажется более удобным.

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3 комментария Оставить свой

  1. Valerik

    Бесполезное устройство. Ну не смогут сделать такой экран, что б его можно было согнуть попалам, без какого либо ущерба. Или самому экрану или всему устройству в целом. Экран будет слишком мягким или хрупким.

  2. G-3

    Конечно не хотят, потому что и так дофига дел – вообще не до пустяков, а тут еще ТЕЛЕФОН РАСКЛАДЫВАТЬ (и сплясать вприсядку). ПРоектируют инопланетяне какие-то.

  3. Aureliano

    Как обычно, заголовок про одно, сама статья про другое.
    Я хочу складной телефон, не хочу особо дорогой.

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