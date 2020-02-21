Люди не хотят складные смартфоны

Первый складной смартфон появился в продаже еще в 2019 году, им стал Galaxy Fold. Конечно, и до Fold на рынке появлялись подобные решения в том числе от Sony, но именно с Fold нам представили телефон с настоящим гибким экраном. И все бы ничего, но устройство было оценено в 160 тысяч рублей в России, что, конечно, сильно много на фоне обычных телефонов. Конечно, новый Z Flip стоит уже 120 тысяч, но даже эта сумма неподъемная для многих, включая американцев.

Проблема в том, что современные складные устройства слишком дорогие в производстве из-за сложности конструкции. Если посмотреть на то, как устроен Motorola Razr, станет понятно, почему он оценен в 1500 долларов. Производителю гораздо легче выпускать обычные устройства, чем мучиться на данном этапе с конструкцией складного телефона. Новый форм-фактор — это всегда большие вложения в проектирование и тестирование устройства, потому что до конца не ясно, насколько оптимальным окажется та или иная конструкция. К тому же с приходом такого форм-фактора возникают проблемы с попаданием пыли в шарнир, что влечет за собой сложности в его работе и возможный выход из строя в дальнейшем. Поэтому складные телефоны такие дорогие.

Согласно последнему опросу американцев от PCMag, в котором приняло участие более 11 тысяч человек, 82% пока не готовы купить себе складной телефон, 16% еще не решили и лишь 2% готовы стать обладателями такого устройства. 27% людей, входящие в 2% согласившихся купить складной телефон, это люди в возрасте 45-54 лет. И это вполне логично, потому что, как правило, это обеспеченные персоны, которые могут позволить себе устройство за такие деньги, на этот возраст, на мой взгляд, приходится пик обеспеченности человека.

В качестве основных плюсов складных телефонов отмечают компактность, большой экран, улучшенная производительность, современный софт и возможность выделиться среди толпы. Между тем у многих возникают и опасения по некоторым вопросам. Например, 25% участвующих в опросе переживают по поводу долговечности шарнира, 24% считают, что аккумулятор телефона будет садиться быстрее, 18% кажется, что экран не выдержит и в один момент сломается, 16% считают, что экран на месте сгиба со временем выйдет из строя.

Интересно и то, что 47% участвующих в опросе считают такой форм-фактор нужным рынку, а 53%, наоборот, совершенно не нужным. Таким образом, можно прийти к некоторым выводам.

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Выводы

Складные устройства действительно на данном этапе являются спорными даже без учета их стоимости. Лишь 53% опрошенных считают такой форм-фактор полезным и нужным рынку, и это не так уж и много. Скорее всего, люди попросту не привыкли к таким телефонам и пока не готовы выходить из зоны комфорта.

При этом 82% не готовы купить складной телефон, потому что он слишком дорогой. 44% считают оптимальным ценник менее 600 долларов. И при этом, даже если цена покажется многим адекватной, сомневаюсь, что все побегут покупать складные устройства. Многим они попросту не нужны. Например, если взять Galaxy Z Flip, устройство в сложенном состоянии имеет толщину корпуса более 17 миллиметров, и здесь получается достаточно спорно — с одной стороны телефон компактный, а с другой толстый. И в таком случае он будет сильно выпирать с кармана в случае, если, например, джинсы обтягивают талию.

К тому же складной телефон нужно каждый раз открывать при попытке взаимодействия с ним. И теперь представьте, что на открытие устройства мы будем тратить 2-3 секунды времени. За год использования нам попросту надоест постоянно открывать и закрывать телефон. Так что у складных аппаратов тоже есть определенные недостатки, и многим действительно обычный форм-фактор покажется более удобным.

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