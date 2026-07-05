Мой трёхлетний Samsung Galaxy S23 Ultraуверенно тянет повседневные задачи. Плюс у него хороший экран, обновления One UI приходят регулярно, и формального повода для апгрейда нет. Но есть одно изменение в железе, которое не лечится обновлением прошивки, — переход на кремний-углеродные батареи. Именно из-за него старый флагман вдруг начинает казаться устаревшим, и это главный аргумент в пользу замены.

Какая батарея нужна смартфону в 2026 году

В 2023 году автономность аккумулятора на 5000 мАч в Galaxy S23 Ultra выглядела достойно. Сейчас её хватает ровно на то, чтобы дотянуть до вечера, не больше. Тяжёлый день с навигацией и мессенджерами сажает батарею к вечеру. Не помогают даже советы нашего автора Ивана Кузнецова.

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Важная деталь: дело не в износе. Аккумулятор недавно меняли, а ощутимого прироста автономности это не дало. То есть проблема не в усталости конкретной батареи, а в том, что сама ёмкость по нынешним меркам уже скромная.

Что такое кремний-углеродные батареи и зачем они нужны

Главная героиня истории — новая химия аккумуляторов. Если коротко, кремний-углеродные батареи вмещают больше энергии в том же физическом объёме, чем привычные литий-ионные. Проще говоря, в корпус того же размера помещается аккумулятор большей ёмкости без утолщения телефона.

На примере смартфона OnePlus 15 это видно наглядно. Он использует совершенно новую батарею — 7300 мАч на основе кремний-углеродной химии, что на бумаге выглядит как огромный прирост ёмкости по сравнению с АКБ на 5000 мАч во многих моделях. При этом телефон не стал толще или тяжелее ради этой ёмкости, а стоит он всего 55 тысяч на AliExpress за глобальную версию.

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Производитель обещает и приличный ресурс. OnePlus заявляет, что это новое поколение кремний-углеродных батарей сохраняет около 80% ёмкости после 4 лет использования. Подтвердить это на практике пока нельзя — телефон вышел недавно, так что относитесь к цифре как к обещанию, а не доказанному факту.

Время работы OnePlus 15 на одном заряде

На практике OnePlus 15 близок по габаритам к Galaxy S23 Ultra, но автономность у него совсем другого уровня. Там, где старый Samsung едва дотягивает до вечера при тяжёлой нагрузке, новый флагман спокойно живёт полтора-два дня. Это та самая разница, которая снимает привычную тревогу за заряд.

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После почти месяца с OnePlus 15 как основным телефоном у него лучшая автономность из всех, что я встречал: благодаря батарее на 7300 мАч я стабильно получал два полных дня тяжёлой нагрузки с более чем 10 часами активного экрана. Кроме того, это подтверждают независимые тесты издания GSMArena.com.

Чтобы понимать масштаб скачка: OnePlus 15 получил серьёзный апгрейд с 6000 мАч в OnePlus 13 до 7300 мАч на кремний-углеродной батарее — это один из самых крупных аккумуляторов, когда-либо устанавливавшихся в массовый флагман. На фоне этого 5000 мАч у трёхлетнего Samsung выглядят скромно.

Сколько заряжается смартфон OnePlus 15

Логично ждать, что аккумулятор большей ёмкости будет дольше заряжаться. Но здесь это не так. OnePlus 15 поддерживает проводную зарядку до 100 Вт и беспроводную на 50 Вт. Здоровенная батарея наполняется примерно за то же время, что и куда меньший аккумулятор старого Samsung.

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По тестам это выглядит так. Даже при пиковой скорости около 65 Вт в реальном тесте телефон поднимал заряд до 81% за 30 минут. Для сравнения, Galaxy S23 Ultra ограничен проводной зарядкой 45 Вт — за годы это не казалось медленным, но после быстрой дозарядки OnePlus возврат к старому темпу ощущается как шаг назад.

Практический смысл простой: 15 минут у розетки утром хватает, чтобы дотянуть до конца рабочего дня. Большая ёмкость здесь не наказывает временем зарядки, и это вторая причина, почему тревога за заряд исчезает.

Стоит ли покупать смартфон в 2026 году

Трезвый ответ зависит от того, насколько вам важна автономность. Если телефон большую часть времени лежит рядом с зарядкой, а вечером вы всё равно ставите его на ночь, текущего аккумулятора может хватать. В этом случае разумнее подкрутить настройки энергосбережения, чем тратить деньги на новый аппарат.

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А вот если вы много в дороге, часто пользуетесь навигацией и постоянно ловите себя на мысли «дотянет или нет», переход на кремний-углеродную батарею даёт реальный, ощутимый каждый день эффект. Это как раз тот случай, когда апгрейд меняет не цифры в характеристиках, а саму привычку следить за процентами.