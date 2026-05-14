После того, как Google на днях выпустила Android 17 с кучей новых функций, Samsung выкатила первую публичную бету One UI 9.0 для Galaxy S26. И нет, это не та самая «революция», которую любят обещать в анонсах. Но в повседневке изменения чувствуются: гибче стала панель быстрых настроек, подтянули Game Booster, в Samsung Notes завезли новую штуку, а запросы разрешений переделали. Ниже — по порядку, что именно поменялось.

Обновлённая панель быстрых настроек One UI 9

Quick Panel (та самая шторка уведомлений Samsung, которая выезжает свайпом сверху) серьёзно прокачалась ещё в One UI 8.5, стабильную версию которой производитель уже начал раскатывать. В One UI 9.0 корейская компания пошла дальше. Теперь можно менять размеры ползунков яркости экрана, громкости и виджета медиаплеера. Раньше эти элементы были фиксированными, а теперь их можно подстроить под себя.

Кроме того, переключатели режима экрана и звукового режима теперь можно отделить от ползунков яркости и громкости. На практике это значит, что панель наконец-то можно организовать так, как удобно именно вам, а не так, как решил дизайнер Samsung. Если вы активно пользуетесь Quick Panel и вам не хватало гибкости — это одно из самых практичных изменений в обновлении. О ещё большем количестве функций можно узнать через канал AndroidInsider.ru в мессенджере MAX.

Новый Game Booster на Samsung

Панель Game Booster, которая появляется во время игр, получила обновлённый дизайн ещё в One UI 8.5. В One UI 9.0 к нему добавили прямые ярлыки к настройкам прямо на том же экране. Теперь можно изменить разрешение скриншотов или переместить игровую панель, не выходя из игры, если установить One UI 9 по нашей инструкции.

Для тех, кто играет на смартфоне и регулярно подстраивает параметры, это экономит время и нервы. Мелочь, но именно из таких мелочей складывается комфорт. Узнать, как новой фишкой пользуются владельцы Samsung, можно в чате AndroidInsider.ru в мессенджере MAX.

Запрос на геолокацию в Galaxy

Всплывающее окно с запросом точной геолокации теперь выглядит иначе. Когда приложение просит доступ к вашему местоположению, вы видите два чётких варианта: «Приблизительное» и «Точное». Выбранный вариант отмечается синей галочкой — стало проще понять, какой уровень доступа вы даёте каждому приложению.

Казалось бы, чисто косметика. Но раньше разницу между приблизительной и точной геолокацией половина людей вообще не замечала — и по привычке выдавала приложениям больше, чем те реально заслуживают. Теперь хотя бы видно, что выбираешь.

Новая функция «Лента» в Samsung Notes

В приложении Samsung Notes появилась функция Tape (лента). Идея простая: закрываете часть заметки декоративной лентой, а когда нужно — открываете спрятанное. Удобно для учёбы: записал ответы, заклеил, проверяешь себя перед экзаменом.

Заодно в приложение добавили новые стили пера для рисования и рукописного ввода. Владельцам S Pen, которые живут в Samsung Notes, будет чем поиграться. А результатами мы поделимся в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

Кому стоит ждать обновления One UI 9 и на каких устройствах

Если без восторгов — One UI 9.0 никакая не переработка. Сам источник прямо пишет: фундаментальных отличий от One UI 8.5 тут немного. Это набор точечных доработок там, где они и правда были нужны: шторка, игры, заметки, разрешения.

🔥 Ищите совместимые смартфоны и другие товары в канале Сундук Али-Бабы

Бета пока только для смартфона Galaxy S26, который, кстати, уже подешевел на AliExpress до 53 000 ₽, а потому его раскупают как горячие пирожки.

Купить Galaxy S26 со скидкой

Когда подвезут на более ранние модели и на какие именно — Samsung молчит. Так что если у вас S26 и руки чешутся — велкам. Всем остальным я бы советовал спокойно дождаться стабильной версии: ни одна из новинок не тянет на повод бежать обновляться прямо сейчас.