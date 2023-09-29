Pixel 8 удивит нас новыми функциями ИИ. Например, полное удаление фонового шума

До запуска Google Pixel 8 и Google Pixel 8 осталось буквально несколько дней. Пока мы ожидаем их релиза, массовая утечка (или, скорее, несколько утечек) от известного источника проливает некоторый свет на новые функции искусственного интеллекта, которые мы можем ожидать на мероприятии 4 октября, посвященном запуску. Многие смартфоны делают упор на искусственный интеллект, привлекая его к обработке фотографий, управлению телефоном и другим вещам. Давайте посмотрим, что нам стало известно сейчас, и узнаем, удобно ли будет этим пользоваться.

Какие будет Google Pixel 8

Утечка произошла от Камилы Войцеховской в сотрудничестве с 91mobiles, где информатор поделился предполагаемым промо-видео Pixel 8 Pro, раскрывающим функции камеры и искусственного интеллекта.

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Вы можете уже сейчас, не дожидаясь презентации, посмотреть, что именно нам покажут. Ролик изначально был размещен 91mobile в социальной сети X (бывший Twitter — запрещена на территории Российской Федерации). Сам ролик так же есть на других видеохостингах, а посмотреть его вы можете по этой ссылки или во вставке ниже.

Промо-ролик Pixel 8

В приведенном ролике сначала демонстрируются Pixel 8 и Pixel 8 Pro, позже подчеркиваются новые функции искусственного интеллекта, которые, вероятно, будут включены в старшую модель с приставкой ”Pro”. В видео также объясняется, что Pixel 8 Pro поддерживает режим усиления видео и ночной режим для записи роликов в условиях низкого освещения.

В почти двухминутном видео дополнительно объясняется функция Audio Magic Eraser, о которой сообщалось ранее, и приводится пример человека, играющего на инструменте в шумной обстановке, который позже оптимизируется путем нажатия кнопки стирания звука.

Теперь мы знаем, как будет выглядеть Google Pixel 8. Он может сильно поменяться.

Позже в нем демонстрируются примеры снимков, сделанных с использованием Real Tone, Astrophotography, Super Res Zoom, макросъемки и Magic Editor, которые впервые были продемонстрированы на мероприятии Google I/O в мае этого года.

Смартфон с лучшей камерой

Еще в одном интересном сценарии показано изображение семьи на движущейся карусели, где Pixel 8 Pro умудряется сделать несколько снимков в кадре и предоставляет возможность выбрать правильное лицо в кадре для нескольких людей. Это выглядит довольно интересно. По крайней мере, это что-то новое, что действительно вызывает любопытство, а не просто очередное бестолковое увеличение разрешения.

Pixel 8 Pro также будет иметь больше элементов управления, подобных DSLR-камерам, во время съемки. Среди них будет выбор параметров фокусировки, изменение ISO и многое другое. В промо-ролике также освещаются преимущества Magic Editor. Среди них возможность изменять сцены, например замена неба, перемещение захваченных объектов и использование инструмента Magic Eraser.

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Наконец, видео дополнительно подтверждает наличие чипсета Tensor G3 вместе с Titan M2 для обеспечения безопасности и освещает такие функции, как проверка безопасности, экран вызова и многое другое.

Характеристики нового Пикселя

Кроме того, 91Mobiles раскрывает вероятные характеристики камер серии Pixel 8, которые, по всей видимости, примерно соответствуют серии Pixel 7, хотя могут появиться и более новые сенсоры, по крайней мере, для основных камер. Для Pixel 8 мы можем получить основную камеру на 50 Мп и сверхширокую камеру на 12 Мп, обе из которых могут поддерживать автофокусировку. Между тем, Pixel 8 Pro, как сообщается, будет иметь основную камеру на 50 Мп, сверхширокоугольную на 48 Мп и 5-кратный телеобъектив на 48 Мп. Оба телефона могут иметь селфи-камеры на 10,5 Мп, но в 8 Pro, очевидно, будет поддерживаться автофокусировка.

Мы ожидаем узнать больше о серии Pixel 8 на презентации 4 октября. Можно почти не сомневаться, что на ней покажут и новые Pixel Watch 2.