Почему перестала расти скорость работы даже дорогих смартфонов

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Иван Кузнецов

Последние несколько лет мы наблюдаем интересную эволюцию. Сначала производители смартфонов перестали мериться ядрами процессоров, затем отказались от гонки разрешений, потом перестали бессмысленно наращивать объемы оперативной памяти, а теперь настало время быстродействия. В это сложно поверить, но сейчас почти никто из производителей не уделяет внимания скорости своих аппаратов. Да, со сцены могут говорить об увеличении общей производительности и сравнивать ее с моделями прошлых лет. Но такого, чтобы кто-то делал значимый акцент именно на скорости работы, практически не встречается. Все дело в том, что расти стало банально некуда, и теперь важно понять, что это значит для нас с вами.

Почему перестала расти скорость работы даже дорогих смартфонов. Смартфоны больше не становятся быстрее. Но так и должно быть. Фото: Lifehacker.com. Фото.

Смартфоны больше не становятся быстрее. Но так и должно быть. Фото: Lifehacker.com

Почему смартфоны не развиваются

Еще несколько лет назад презентация каждого нового флагманского смартфона сопровождалась громкими заявлениями о том, что его процессор стал на столько-то процентов быстрее по сравнению с моделью предыдущего поколения, а графическая подсистема – в несколько раз производительнее. Бренды соревновались в том, кто покажет более впечатляющие графики роста. На этом и выезжали.

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Сегодня ситуация выглядит совершенно иначе. Мы больше не слышим разговоров о тактовых частотах и баллах в бенчмарках. А если и слышим, то только от самых отбитых, которым больше не на что делать ставку. Вместо этого уважающие себя производители фокусируются на возможностях вспомогательных чипов, нейросетях, улучшениях в связи и новых функциях графических подсистем, таких как трассировка лучей.

От чего зависит скорость работы смартфона

Почему так произошло? Ответ прост: современные смартфоны уже максимально быстры. Фактически, если бы не всеобщее увлечение искусственным интеллектом, разработчикам программного обеспечения было бы сложно найти задачи, способные заставить нынешние устройства работать на пределе возможностей.

От чего зависит скорость работы смартфона. Кое-кто еще продолжает напирать на прирост в скорости работы CPU, но больше это не значит почти ничего. Фото: Phonearena. Фото.

Кое-кто еще продолжает напирать на прирост в скорости работы CPU, но больше это не значит почти ничего. Фото: Phonearena

Мы уже вступили в эру 3-нанометровых полупроводников, а тактовые частоты современных мобильных процессоров приближаются к отметке 4 ГГц. Но преодолеть этот предел или, вернее, сделать так, чтобы его преодоление стало заметно простым пользователям, практически нереально. То есть сегодня мы, как говорили во времена ковида, вышли на плато, и каждая новая миллисекунда в скорости работы смартфонов будет даваться производителям невероятным трудом.

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Да, мы уже слышали, что в следующем году Samsung может быть готова к производству чипсетов по 2-нанометровому техпроцессу, которые будут изготовлены по новейшей технологии литографии. Но что это даст пользователям? По данным TSMC, чипы, изготовленные по 2-нм техпроцессу N2, будут всего на 10-15% быстрее, чем 3-нм чипы N3E, такие как Apple A18, которые будут использоваться в iPhone 16.

На что влияет техпроцесс

Прирост, прямо скажем, не впечатляет, но эта тенденция наблюдается с тех пор, как производители взяли отметку 7 нм. Тогда рост производительности стал постепенно снижаться, и дошло до того, что мы попросту перестали его замечать.

На что влияет техпроцесс. Разницы в скорости работы между iPhone 12 и iPhone 15 на практике почти нет. Фото: Phonearena. Фото.

Разницы в скорости работы между iPhone 12 и iPhone 15 на практике почти нет. Фото: Phonearena

Другими словами, мы не можем ожидать, что переход от 5-нм процесса в iPhone 12 ко второму поколению 3-нм процесса в iPhone 16 принесет такие же значительные улучшения, как переход с 20 нм на 14 нм или даже с 10 нм на 7 нм в A12 Bionic. Эта эпоха уже прошла, и производители микросхем все дольше остаются на одном и том же техпроцессе.

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Очевидно, что мобильные чипсеты, изготовленные по 2нм/3нм-процессу, продержатся несколько лет. Это вынужденная мера, потому что возможности для дальнейшего наращивания производительности практически исчерпаны, если только не произойдет какое-то радикальное открытие, которое воскресит закон Мура.

Как изменятся новые смартфоны

Что это значит для пользователей Android? Нет, конечно, отсутствие ежегодного прироста производительности не означает, что смартфоны перестанут развиваться. Вместо этого производители сосредоточатся на других аспектах, коих немало:

  • Искусственный интеллект.
  • Графика.
  • Связь.
  • Обработка изображений.
  • Энергоэффективность.

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Не хочу звучать как старик, но, возможно, вместо погони за лишними мегагерцами, производителям действительно имеет смысл сосредоточиться на улучшении пользовательского опыта, внедрении новых функций и снижении энергопотребления. Это значит, что даже если ваш следующий смартфон не будет значительно быстрее предыдущего, он все равно сможет предложить вам новые возможности и оптимизацию. А она, как мы выяснили, дорогого стоит.

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