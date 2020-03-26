Samsung – отличный пример того, как крупный и неповоротливый производитель в кратчайшие сроки встал на новые рельсы и кардинальным образом изменил свою бизнес-стратегию. Ведь если раньше для корейцев существовали только флагманские смартфоны, то в последние пару лет от этого принципа было решено отказаться с последующей переориентацией на недорогой сегмент рынка и более активную поддержку флагманов предыдущих поколений. Решение расширить возможности прошлогоднего Galaxy S10 некоторыми функциями, которые прежде были доступны только владельцам флагманов актуального поколения, — один из способов реализации намеченных Samsung планов.

Почему я лучше куплю Galaxy S10 вместо Galaxy S20

Samsung выпустила обновление прошивки One UI для линеек Galaxy S10 и Galaxy Note 10 с функциями Galaxy S20. Апдейт весит около 1,5 ГБ, поскольку содержит в себе довольно много нововведений и исправлений, хотя большая часть из них, сосредоточена, конечно, вокруг фото- и видеосъёмки. Ведь именно камера сегодня является флагманообразующим элементом любого аппарата из верхнего ценового сегмента. А Galaxy S10, хоть и серьёзно подешевел в последнее время, к флагманам, как ни крути, имеет самое непосредственное отношение.

Как снимать на все камеры Galaxy S10

Первым нововведением, о котором предпочла заявить сама Samsung, стал режим мультикадровой съёмки. Он позволяет вести фото- и видеосъёмку на все камеры сразу: телевик, ширик, ультраширик и при наличии даже на макрообъектив. По завершении съёмки смартфон автоматически предложит вам выбрать лучший снимок или видеоролик, удалив все остальные. Это просто отличная функция, которая на iPhone, кстати, доступна только в сторонних приложениях, а у Galaxy – в штатном.

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Помимо того, что все фото и видео запишутся на разные камеры, режим «Мультикадр» позволяет сделать по несколько образцов каждого из них. То есть у пользователя появится гораздо больше вариантов, из которых можно будет выбрать самый лучший. Для того, чтобы опробовать, как работает нововведение, необходимо активировать приложение «Камера», включить режим «Мультикадр» и зажать кнопку спуска затвора на 3-10 секунд, чтобы сделать несколько последовательных фотографий, из которых можно будет отобрать те, которые нравятся вам больше всего.

Что такое гиперлапс и как есть снять

В последнем обновлении Samsung также расширила возможности ночного режима, добавив функцию съёмки гиперлапсов. Это то же самое, что и таймлапс, но в движении. Теперь пользователи линеек Galaxy S10 и Note 10 смогут вести ускоренную съёмку в движении даже в условиях недостаточного освещения. На выходе должен получиться более качественный видеоролик с чётко различимыми объектами съёмки. Правда, чтобы результат получился наиболее качественным, необходимо обзавестись штативом или другим приспособлением для прочного закрепления смартфона.

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Профессиональный режим съёмки тоже претерпел ряд изменений. Разработчики Samsung дали пользователям ещё больше простора для творчества, предоставив им возможность настраивать показатели выдержки, светосилы и других параметров так, как они сочтут нужным, для видео, что раньше было доступно только для фото. Ну, а вишенкой на торте стал режим съёмки в 4К при 60 кадрах в секунду на фронтальную камеру. Фото-модуль, которым оснащаются Galaxy S10 и Note 10, позволял это делать с самого начала, однако Samsung предпочла отложить внедрение этой функции больше чем на год. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда.

Как сгруппировать фото в Галерее

В штатном приложении «Галерея» появилась возможность группировки одинаковых или похожих снимков. Она пригодится в том случае, если вы захотите оставить все кадры, снятые в режиме «Мультикадр». Функция группировки просто определит похожие снимки и видеозаписи и совместит их в одну папку. Достаточно просто нажать на специальную кнопку, которая появилась в интерфейсе приложения. Это позволит освободить пространство в окне «Галереи» для более удобной и быстрой ориентации среди новых или старых фотографий и видеороликов.

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А на случай, если вы сделали снимок на ультраширокий угол, а потом решили, что по краям объекта съёмки слишком много свободного пространства, вы сможете быстро обрезать лишнее. Для этого в приложение «Галерея» добавили функцию Quick Crop. Это специальная кнопка, которая будет появляться на экране при открытии фотографии. Нажатие на неё автоматически определит объект съёмки и приблизит его, сделав доминантой фотографии, а не мелким и ничего не значащим элементом кадра, который при недолжной внимательности можно было и не заметить.

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Мне очень нравится подход Samsung к поддержке своих смартфонов предыдущих поколений. Мало того, что корейцы распространяют на них функции более новых моделей, так ещё и снабжают их регулярными патчами безопасности. Ведь в этом обновлении, которое уже доступно в некоторых странах Европы и Северной Америки, также содержится апрельское обновление безопасности Android, что довольно удивительно, учитывая, что сама Google выпустит его только через полмесяца – ближе к концу первой недели апреля.