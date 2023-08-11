Самые крутые новинки Xiaomi, которые покажут на летней презентации 2023

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Герман Вологжанин

14 августа 2023 года в Китае состоится очередная презентация Xiaomi. И хотя к подобным мероприятиям принято относиться с меньшим интересом, нежели к аналогичным событиям, которые устраивает Apple, на сей раз шоу должно получиться если не эпохальным, то очень важным. Свою ежегодную речь произнесет генеральный директор китайской корпорации Лэй Цзюнь, а еще нам покажут крутые новинки Xiaomi 2023 года. Но главное — не будет никакого языкового барьера, и вы сможете смотреть презентацию на русском.

Самые крутые новинки Xiaomi, которые покажут на летней презентации 2023. Презентация состоится уже 14 августа. Фото.

Презентация состоится уже 14 августа

Что покажут на презентации Xiaomi в августе 2023

Летняя презентация Xiaomi 2023 привлекает внимание прежде всего новыми устройствами компании. Китайцы в очередной раз покажут несколько экспериментальных продуктов наподобие робота CyberOne, но нас (обычных потребителей) в первую очередь будут интересовать конвенциональные гаджеты: смартфоны, планшеты и фитнес-браслеты. Всего этого у Xiaomi предостаточно.

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Redmi K60 Ultra — самый мощный смартфон на Android

Redmi K60 Ultra — самый мощный смартфон на Android. Это будет первый смартфон Redmi с влагозащитой. Фото.

Это будет первый смартфон Redmi с влагозащитой

Одной из самых ожидаемых новинок станет смартфон Redmi K60 Ultra, в некоторых анонсах именуемый как Redmi K60 Extreme Edition. Чем же он так интересен? Дело в том, что это — самый мощный смартфон Андроид 2023 года. Девайс работает на процессоре Dimensity 9200+, который в тесте производительности опережает Snapdragon 8 Gen 2, уже успевший похоронить прошлогодние флагманы.

Redmi K60 Ultra — самый мощный смартфон на Android. Dimensity 9200 Plus — самый мощный процессор для Android-смартфонов. Фото.

Dimensity 9200 Plus — самый мощный процессор для Android-смартфонов

Также новый смартфон Xiaomi получит 1,5К-экран с частотой обновления 144 Гц и поддержкой 144 fps в играх, основную камеру на 50 Мп с оптической стабилизацией и аккумулятор на 5000 мАч со 120-ваттной зарядкой в комплекте. Девайс выйдет только в Китае, а на глобальном рынке появится под именем Xiaomi 13T Pro.

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Складной смартфон Xiaomi MIX Fold 3

Если Redmi K60 Ultra можно отнести к убийцам флагманов, то смартфон Xiaomi MIX Fold 3 — это премиальное устройство с гибким экраном. Главной фишкой складного девайса станет инновационный шарнир, благодаря которому толщина корпуса уменьшилась на 8-12%, а надежность подтвердили 500 000 складываний.

Складной смартфон Xiaomi MIX Fold 3. Galaxy Fold не нужен, когда есть складной смартфон Xiaomi. Фото.

Galaxy Fold не нужен, когда есть складной смартфон Xiaomi

С точки зрения начинки гибкий смартфон Xiaomi способен удивить невероятной яркостью экрана (2600 нит) и четверкой флагманских камер с 5-кратным оптическим зумом и портретным модулем с приближением 3.2x.

«Когда выйдет Xiaomi Mix Fold 3, вы поймете, насколько Galaxy Fold5 далек от него, особенно в плане камеры», — инсайдер Ice Universe о своем знакомстве с гибким смартфоном Xiaomi.

Xiaomi Pad 6 Max — планшет с большим экраном

Ценителей гигантизма порадует планшет Xiaomi Pad 6 Max, диагональ экрана которого соответствует размеру матриц большинства ноутбуков (14 дюймов). Чтобы оценить масштабы, взгляните на новый девайс радом с планшетом Xiaomi Pad 6, вышедшим несколькими месяцами ранее.

Xiaomi Pad 6 Max — планшет с большим экраном. Это просто гигантский планшет. Фото.

Это просто гигантский планшет

Начинка большого планшета Xiaomi порадует мощным и стабильным процессором Snapdragon 8+ Gen 1, продвинутой аудиосистемой из 8 динамиков, а также аккумулятором на 10000 мАч с 33-ваттной зарядкой из коробки.

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Лучший фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 8 Pro

Начиная с прошлого года, компания Xiaomi выпускает Pro-версии своих фитнес-браслетов. На ближайшей презентации нам покажут Xiaomi Smart Band 8 Pro — браслет с большим экраном. Диагональ дисплея составит 1,74 дюйма (прямо как у смарт-часов), а матрицу оснастят частотой обновления 60 Гц и солидной плотностью пикселей 336 ppi.

Лучший фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 8 Pro. Новый браслет — новый экран. Фото.

Новый браслет — новый экран

По данным инсайдеров, браслет Xiaomi Smart Band 8 Pro получит GPS-модуль и NFC-чип, сможет измерять сатурацию и отображать время в режиме Always-on-Display. Больше подробностей узнаем на презентации Xiaomi 2023.

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Где смотреть презентацию Xiaomi на русском языке

Начало презентации Xiaomi намечено на 14:00 (мск) 14 августа 2023 года. Мероприятие будет транслироваться на официальном YouTube-канале компании. Сохраняйте ссылку, если не хотите пропустить шоу.

Самые крутые новинки Xiaomi, которые покажут на летней презентации 2023. Где смотреть презентацию Xiaomi на русском языке. Фото.

Чтобы смотреть презентацию Xiaomi на русском языке, запустите трансляцию в Яндекс Браузере на ПК или Android, после чего нажмите кнопку «Перевести» в видеопроигрывателе.

Где смотреть презентацию Xiaomi на русском языке. Трансляцию можно будет посмотреть на русском. Фото.

Трансляцию можно будет посмотреть на русском

Нейросеть Яндекса моментально подхватит речь спикеров и позволит насладиться многоголосым переводом на русский язык, будто презентация проходит не в Китае, а в России.

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