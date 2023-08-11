Самые крутые новинки Xiaomi, которые покажут на летней презентации 2023

14 августа 2023 года в Китае состоится очередная презентация Xiaomi. И хотя к подобным мероприятиям принято относиться с меньшим интересом, нежели к аналогичным событиям, которые устраивает Apple, на сей раз шоу должно получиться если не эпохальным, то очень важным. Свою ежегодную речь произнесет генеральный директор китайской корпорации Лэй Цзюнь, а еще нам покажут крутые новинки Xiaomi 2023 года. Но главное — не будет никакого языкового барьера, и вы сможете смотреть презентацию на русском.

Что покажут на презентации Xiaomi в августе 2023

Летняя презентация Xiaomi 2023 привлекает внимание прежде всего новыми устройствами компании. Китайцы в очередной раз покажут несколько экспериментальных продуктов наподобие робота CyberOne, но нас (обычных потребителей) в первую очередь будут интересовать конвенциональные гаджеты: смартфоны, планшеты и фитнес-браслеты. Всего этого у Xiaomi предостаточно.

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Redmi K60 Ultra — самый мощный смартфон на Android

Одной из самых ожидаемых новинок станет смартфон Redmi K60 Ultra, в некоторых анонсах именуемый как Redmi K60 Extreme Edition. Чем же он так интересен? Дело в том, что это — самый мощный смартфон Андроид 2023 года. Девайс работает на процессоре Dimensity 9200+, который в тесте производительности опережает Snapdragon 8 Gen 2, уже успевший похоронить прошлогодние флагманы.

Также новый смартфон Xiaomi получит 1,5К-экран с частотой обновления 144 Гц и поддержкой 144 fps в играх, основную камеру на 50 Мп с оптической стабилизацией и аккумулятор на 5000 мАч со 120-ваттной зарядкой в комплекте. Девайс выйдет только в Китае, а на глобальном рынке появится под именем Xiaomi 13T Pro.

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Складной смартфон Xiaomi MIX Fold 3

Если Redmi K60 Ultra можно отнести к убийцам флагманов, то смартфон Xiaomi MIX Fold 3 — это премиальное устройство с гибким экраном. Главной фишкой складного девайса станет инновационный шарнир, благодаря которому толщина корпуса уменьшилась на 8-12%, а надежность подтвердили 500 000 складываний.

С точки зрения начинки гибкий смартфон Xiaomi способен удивить невероятной яркостью экрана (2600 нит) и четверкой флагманских камер с 5-кратным оптическим зумом и портретным модулем с приближением 3.2x.

«Когда выйдет Xiaomi Mix Fold 3, вы поймете, насколько Galaxy Fold5 далек от него, особенно в плане камеры», — инсайдер Ice Universe о своем знакомстве с гибким смартфоном Xiaomi.

Xiaomi Pad 6 Max — планшет с большим экраном

Ценителей гигантизма порадует планшет Xiaomi Pad 6 Max, диагональ экрана которого соответствует размеру матриц большинства ноутбуков (14 дюймов). Чтобы оценить масштабы, взгляните на новый девайс радом с планшетом Xiaomi Pad 6, вышедшим несколькими месяцами ранее.

Начинка большого планшета Xiaomi порадует мощным и стабильным процессором Snapdragon 8+ Gen 1, продвинутой аудиосистемой из 8 динамиков, а также аккумулятором на 10000 мАч с 33-ваттной зарядкой из коробки.

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Лучший фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 8 Pro

Начиная с прошлого года, компания Xiaomi выпускает Pro-версии своих фитнес-браслетов. На ближайшей презентации нам покажут Xiaomi Smart Band 8 Pro — браслет с большим экраном. Диагональ дисплея составит 1,74 дюйма (прямо как у смарт-часов), а матрицу оснастят частотой обновления 60 Гц и солидной плотностью пикселей 336 ppi.

По данным инсайдеров, браслет Xiaomi Smart Band 8 Pro получит GPS-модуль и NFC-чип, сможет измерять сатурацию и отображать время в режиме Always-on-Display. Больше подробностей узнаем на презентации Xiaomi 2023.

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Где смотреть презентацию Xiaomi на русском языке

Начало презентации Xiaomi намечено на 14:00 (мск) 14 августа 2023 года. Мероприятие будет транслироваться на официальном YouTube-канале компании. Сохраняйте ссылку, если не хотите пропустить шоу.

Чтобы смотреть презентацию Xiaomi на русском языке, запустите трансляцию в Яндекс Браузере на ПК или Android, после чего нажмите кнопку «Перевести» в видеопроигрывателе.

Нейросеть Яндекса моментально подхватит речь спикеров и позволит насладиться многоголосым переводом на русский язык, будто презентация проходит не в Китае, а в России.