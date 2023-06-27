Все, что известно про Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro — недорогие смартфоны, уничтожающие флагманы

Каждое новое поколение флагманов Xiaomi дорожает по сравнению с предшественниками. Если в 2018 году вы могли приобрести Xiaomi Mi 8 в российской рознице за 29 990 ₽ (и это без учета скидок), то сейчас Xiaomi 13 стоит уже 79 990 ₽, не говоря уже об Ultra-версии за 139 990 ₽. В этой связи статус народных смартфонов получили модели с приставкой «T» — более доступные устройства, не лишенные флагманских фишек. Пока люди продолжают сметать 12T с прилавков магазинов электроники, в скором времени состоится дата выхода Xiaomi 13T, и уже сейчас есть масса подробностей о горячих новинках.

Новые смартфоны Xiaomi 2023 года

В отличие от Xiaomi 13, новый смартфон Xiaomi 13T вместе со своим старшим братом Xiaomi 13T Pro появится только на глобальном рынке и не будет продаваться в Китае. Следовательно, заказывать новинки можно где угодно — ни с какими проблемами в процессе эксплуатации вы не столкнетесь.

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Наличие глобальной версии Xiaomi 13T и отсутствие китайской является следствием того, что T-шки по большинству характеристик — это переименованные флагманы Redmi K-серии, которые продаются только в Поднебесной. Так, прошлогодний Xiaomi 12T Pro оказался слегка улучшенной версией Redmi K50 Ultra, а базовый смартфон Xiaomi 12T — его упрощенный вариант. Но во всех случаях используется одна и та же болванка.

Купить Xiaomi 12T

Купить Xiaomi 12T Pro

Аналогичная ситуация ожидает нас и в случае с характеристиками Xiaomi 13T Pro. Как сообщает информатор Digital Chat Station, новинка окажется едва ли не точной копией смартфона Redmi K60 Ultra, чей официальный анонс состоится до конца лета этого года. Хотя сейчас в сети нет официальных постеров смартфона, китайцы успели слить макет предполагаемого дизайна Xiaomi 13T/13T Pro.

Если информация подтвердится, Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro сохранят плоский экран и вырез под фронтальную камеру в центре, да и блок камер не претерпит серьезных изменений. Очевидно, что третий глазок окажется заглушкой для макро-съемки, а по-настоящему юзабельными будут только два сенсора. Зато смартфон Xiaomi 13T вместе со своим старшим братом должен получить шильдик Leica, свидетельствующий о совместной работе китайцев с немецким производителем профессиональной фототехники над камерами новинки (как правило, в таких случаях речь идет о линзах и алгоритмах обработки изображения).

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Характеристики Xiaomi 13T

Смартфон Xiaomi 13T — младшая модель в новой линейке, обозначенная в регистрационной базе как MZB0EK5EU. Она получит тот же экран, что и старшая версия. Это AMOLED-матрица с классической для Xiaomi диагональю 6,67 дюйма, поддерживающая частоту обновления вплоть до 144 Гц. Разрешение должно остаться таким же, как и у предыдущего поколения, то есть 1220х2712 пикселей.

О камерах Xiaomi 13T говорит лишь сотрудничество с Leica, в то время как модели сенсоров держатся в секрете. Напомню, девайс предыдущего поколения использовал комбинацию 108 (OIS) + 8 + 2 Мп. Скорее всего, нечто подобное мы увидим и в новом смартфоне Xiaomi. А вот с точки зрения чипсета свежий аппарат ждет существенный апгрейд. Ожидается появление процессора Dimensity 9200 или даже Dimensity 9200+, чей результат в тесте AnTuTu достигает отметки 1 240 138 баллов. Это впечатляющий показатель на фоне цифр Dimensity 8100-Ultra из Xiaomi 12T (~ 850 000 очков).

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Также сообщается, что смартфон Xiaomi 13T получит конфигурацию памяти 8/256 Гб (не известно, о каком варианте идет речь: базовом или продвинутом), а за автономность будет отвечать аккумулятор на 5000 мАч. Удивительно, но в регистрационной базе значится 67-ваттная зарядка против блока питания на 120 Вт, который лежал в комплекте с Xiaomi 12T.

Улучшенная версия Xiaomi 13T Pro

Во многом характеристики Xiaomi 13T Pro с модельным номером MZB0EL3EU будут идентичны младшей версии. Возможно, старшая модель получит улучшенную камеру, а вот экран остается таким же: 6,67-дюймовая AMOLED-матрица с частотой обновления 144 Гц и разрешением 1220х2712. О чем можно говорить с уверенностью, так это о наличии еще более мощного процессора — Snapdragon 8 Gen 2 или даже Snapdragon 8+ Gen 2, который успел засветиться в тесте AnTuTu, где набрал невероятные 1 704 113 баллов.

Смартфон Xiaomi 13T Pro получит аккумулятор на те же 5000 мАч, но уже с поддержкой 120-ваттной зарядки. А среди доступных версий памяти будет числиться конфигурация на 12/512 Гб. К слову, смартфон Xiaomi 12T Pro в максимальной сборке предлагал лишь 12/256 Гб.

Дата выхода Xiaomi 13T и 13T Pro

Наконец, поговорим о том, когда выйдет Xiaomi 13T. Информатор SnoopyTech сообщает, что презентация новинок состоится уже 1 сентября 2023 года. Однако столь скорая дата выхода Xiaomi 13T кажется мне слишком оптимистичной, ведь обычно T-шки показывают в октябре. Впрочем, поживем — увидим.

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Как сообщает все тот же информатор SnoopyTech, цена Xiaomi 13T на старте составит $599 (~ 50 700 ₽), а купить Xiaomi 13T Pro получится за $799 (~ 67 600 ₽). Таким образом, стоимость базовой версии останется на прежнем уровне, а «прошка» подорожает на $50. Не забывайте, что мы говорим о ценах без учета скидок, которые обязательно будут на старте продаж.