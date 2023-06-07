Смартфон с зарядкой 240 Вт и 1 Тб памяти наконец-то можно купить! Все о realme GT3, который нельзя не хотеть

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Герман Вологжанин

Скорость зарядки телефона в последние годы стала играть ключевую роль, поскольку увеличить емкость аккумулятора без ущерба для эргономики нельзя, а с переходом на все более мощные процессоры автономность гаджетов пускай и медленно, но снижается. В этом отношении одним из главных прорывов обещает стать смартфон realme GT3, продажи которого в России стартуют со дня на день. Рассказываем, чем помимо самой быстрой зарядки интересна новинка, когда и за сколько ее можно будет купить.

Смартфон с зарядкой 240 Вт и 1 Тб памяти наконец-то можно купить! Все о realme GT3, который нельзя не хотеть. realme GT3 — один из самых интересных смартфонов 2023 года. Но лучший ли? Фото.

realme GT3 — один из самых интересных смартфонов 2023 года. Но лучший ли?

Самая быстрая зарядка для телефона

Недавно мы рассказывали о смартфонах с самой быстрой зарядкой в 2023 году, и с марта ситуация не изменилась. Xiaomi все еще тестирует блок питания на 300 Вт, а вот realme GT3 предлагает 240 Вт здесь и сейчас! Такая внушительная мощность означает, что смартфон с аккумулятором на 4600 мАч заряжается от 0 до 100% за 9 минут 30 секунд. Причем первые 50% его батарея набирает всего за 4 минуты.

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Опасна ли быстрая зарядка? Нет, если речь идет о смартфоне realme GT3. Аппарат оснащен тремя контроллерами, а от перегрева его защищает жидкостная система охлаждения и графеновая пластина общей площадью 6580 мм². Все это приводит к тому, что realme GT3 240W ставит не только рекорд скорости зарядки, но и сохраняет емкость аккумулятора даже после 1600 циклов, в то время как отраслевой стандарт — 500.

Смартфон с большой памятью

Кроме того, realme GT3смартфон с большой памятью. Он предлагает 16 Гб ОЗУ и 1 Тб ПЗУ. Причем такой объем доступен в базовой и единственной версии, которая продается в России. То есть о карте памяти для телефона можно будет забыть раз и навсегда, потому что она просто не понадобится.

Смартфон с большой памятью. Кольцо с RGB-подсветкой — отличительная черта realme GT3. Фото.

Кольцо с RGB-подсветкой — отличительная черта realme GT3

Впечатляющий объем памяти и 240-ваттная зарядка — не все, чем интересна глобальная версия realme GT3. Также вы можете обратить внимание на RGB-кольцо, расположенное на задней панели устройства. Во-первых, это красиво. Во-вторых — полезно! Кольцо выступает в качестве индикатора и показывает:

  • текущий заряд аккумулятора;
  • входящие звонки и сообщения;
  • обратный отсчет таймера.

Элемент дизайна поддается гибкой настройке, поскольку смартфон realme GT3 предлагает выбор из 25 цветов, 2 ритмов и 5 скоростей пульсации. Все это можно изменить по своему усмотрению.

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Характеристики realme GT3

Характеристики realme GT3. Пиковая яркость экрана достигает 1600 нит! Фото.

Пиковая яркость экрана достигает 1600 нит!

realme GT3 — флагман в линейке производителя, но продаваться он будет по вполне демократичной цене. Поэтому начинка устройства не выглядит ультимативной. Тем не менее, характеристики realme GT3 дают все, что нужно от хорошего смартфона в 2023 году.

Характеристикиrealme GT3
Экран6,74 дюйма, AMOLED (2772х1080), 144 Гц
Основная камера50 + 8 + 2 Мп
Фронтальная камера16 Мп
ПроцессорSnapdragon 8+ Gen 1
Память16/1024 Гб
Аккумулятор4600 мАч
Зарядка240 Вт

Все характеристики realme GT3

Экран имеет сверхвысокую частоту обновления для максимально плавных анимаций, а главное — поддерживает частоту ШИМ 2160 Гц, благодаря чему глаза не устают после длительного использования смартфона. Работает realme GT3 на процессоре Snapdragon 8+ Gen 1, который хоть и немного уступает самому мощному чипу Snapdragon 8 Gen 2 в тесте AnTuTu, но ведет себя стабильнее в играх и при выполнении других ресурсоемких задач.

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Единственное, что не позволяет отнести смартфон realme GT3 к числу флагманов — камера. Нет, основной сенсор Sony IMX890 на 50 Мп с оптической стабилизацией вполне достойный, однако дополнения в лице 8-мегапиксельного сверхширика без автофокуса и 2-мегапиксельной макро-затычки на фоне других характеристик смотрятся блекло.

Дата выхода realme GT3

В России realme GT3 начнет продаваться 15 июня. Именно в этот день смартфон появится на прилавках большинства магазинов электроники. И, хотя пока доподлинно неизвестна цена realme GT3, главный редактор портала mobiltelefon.ru Евгений Макаров еще в конце мая поделился инсайдом, сообщив, что новинка будет стоить 79 990 ₽ за версию 16/1024 Гб. Разумеется, на старте продаж покупателей ждут скидки и акции, так что давайте дождемся 15 июня.

Дата выхода realme GT3. Смартфон доступен в двух цветах. Фото.

Смартфон доступен в двух цветах

Кроме того, 12 июня (то есть на 3 дня раньше) состоится дата выхода realme GT3 на AliExpress. К сожалению, там официальная цена тоже еще не объявлена, а на странице товара красуется заглушка в 100k. Однако уже сейчас смартфон можно добавить в корзину, чтобы получить дополнительную скидку.

realme GT3 на AliExpress

Решайте сами, где лучше купить realme GT3: в российской рознице или на AliExpress. А девайс однозначно интересный, если вы готовы пойти на определенные компромиссы в части камер ради смартфона с самой быстрой зарядкой и впечатляющим объемом как оперативной, так и постоянной памяти.

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