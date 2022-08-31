Смартфоны Samsung появились на AliExpress. Хватайте скорее — они на 50% дешевле, чем в России

Долгое время AliExpress считался пристанищем китайских смартфонов, а потому ценители техники из других стран (например, из Южной Кореи) были вынуждены мириться с ценами в официальной российской рознице. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. И теперь после прекращения официальных поставок Samsung в Россию у нас появилась еще одна лазейка. Смартфоны Galaxy теперь есть в продаже на AliExpress, где порой стоят в два раза дешевле, чем в нашей рознице. Разберемся, есть ли в этом подвох, и какой же все-таки купить смартфон Samsung на Али.

Сколько стоит Samsung

В этом году компания Samsung объявила о прекращении поставок новых смартфонов в Россию, в связи с чем крупные магазины электроники были вынуждены завозить корейские устройства по схеме параллельного импорта. Из-за этого резко выросла стоимость новых Samsung. К примеру, официальная цена Samsung Galaxy A53 в России — 35 999 рублей за версию 6/128 ГБ. Со скидкой смартфон обойдется в 31 999 рублей, что тоже сложно назвать гуманным ценником.

А что AliExpress? На китайском маркетплейсе аналогичная модель продается менее чем за 23 тысячи рублей. И это при том, что речь идет уже о версии 8/128 ГБ, да и колебания курса внутри торговой площадки позволяют рассчитывать на еще более привлекательный ценник. В частности, на июльской распродаже Galaxy A53 вообще обошелся в 19 тысяч рублей. Просто сказка, правда?

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Есть ли в такой цене какой-то подвох? Отчасти да, ведь модель предназначена для рынка Гонконга и Тайваня. Это ни коим образом не влияет на наличие или отсутствие русского языка или получение обновлений по воздуху (прошивка Samsung мультиязычная). Единственное ограничение — сервис Samsung Pay не будет поддерживать банковские карты МИР, и вам придется пользоваться альтернативой в виде Mir Pay. Впрочем, то же самое касается и смартфонов, которые продаются в России. На сайте DNS так и написано: «В данном устройстве приложение Samsung Pay не поддерживает привязку карт Мир». Причина подобных ограничений связана с особенностями параллельного импорта, о чем мы уже рассказывали ранее.

Еще одно потенциальное неудобство, с которым вы можете столкнуться, покупая Samsung на AliExpress, заключается в азиатской вилке адаптера питания. Но и здесь сильно переживать не стоит. Во-первых, продавец кладет в посылку переходник. Во-вторых, подавляющее большинство новых моделей, включая Galaxy A33 и Galaxy A53, даже в России продаются без блока питания. Словом, единственным недостатком, если вы решите купить Samsung на AliExpress, станет ожидание посылки: 18-30 дней.

Какой смартфон лучше купить

Думаю, теперь вы понимаете, что покупка смартфона Samsung на китайском маркетплейсе практически не имеет подводных камней. Если вы готовы немного подождать, то можете сэкономить вплоть до 50% от стоимости аналогичной модели в России. И нам осталось только понять, какой Samsung купить. Для этого предлагаю взглянуть на пятерку актуальных моделей.

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Samsung Galaxy A13 — дешевый смартфон

Если вы хотите купить смартфон Samsung недорого, то обратите внимание на Galaxy A13. В России эта модель стоит под 20 тысяч рублей, что кажется не совсем адекватным предложением. На AliExpress ценник намного лучше, и за 13-14 рублей, которые вы отдадите за версию 4/128 ГБ, набор характеристик из FullHD-экрана, 50-мегапиксельной камеры и батареи на 5000 мАч выглядит очень даже интересно.

Цена: 14 000 рублей

Купить Samsung Galaxy A13

Samsung Galaxy A33 — смартфон со стабилизацией

И все-таки я бы на вашем месте немного доплатил и взял смартфон Samsung Galaxy A33. Он работает на намного более мощном процессоре Exynos 1280, который выбивает 400 тысяч баллов в AnTuTu, здесь установлен более яркий и сочный AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц, камера на 48 Мп оснащена оптической стабилизацией, а батарейка на все те же 5000 мАч. При этом разница в цене всего 4 тысячи рублей.

Цена: 18 000 рублей

Купить Samsung Galaxy A33

Samsung Galaxy A53 — смартфон с хорошей камерой

Настоящим бестселлером на AliExpress является смартфон Samsung Galaxy A53. Пожалуй, это лучшая модель в своем ценовом сегменте, которой многие Xiaomi и realme даже не годятся в подметки. У корпуса есть влагозащита IP67, основная 64-мегапиксельная камера с OIS, сочный AMOLED-экран с частотой 120 Гц и чипсет Exynos 1280 — прямой конкурент Snapdragon 695.

Цена: 23 000 рублей

Купить Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A52s — недорогой мощный смартфон

На мой взгляд, совершенно несправедливо многие фанаты Samsung обходят стороной прошлогоднюю модель Galaxy A52s. Конечно, когда она появилась в 2021 году, ценник в 40 тысяч рублей выглядел, мягко говоря, неадекватно. Но, как вы понимаете, на AliExpress расклады иные.

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И вот тут-то можно во всей красе оценить процессор Snapdragon 778G, который невероятно мощный (свыше 500k в AnTuTu), но в то же время энергоэффективный. При этом на месте все достоинства Galaxy A53 от камеры с оптической стабилизацией до влагозащиты класса IP67.

Цена: 28 000 рублей

Купить Samsung Galaxy A52s

Samsung Galaxy S22 на Snapdragon

Также на AliExpress нашлось место флагману Samsung Galaxy S22. Причем эта модель, в отличие от той, которая продается в России, работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 1, а не Exynos 2200 (прочитайте, чем они отличаются), а базовая конфигурация рассчитана сразу на 8/256 ГБ. С точки зрения начинки перед нами полноценный флагман в компактном корпусе, наконец-то получивший обновленную камеру. Если хотите подробностей, вот вам обзор Samsung Galaxy S22.

Цена: 53 000 рублей

Купить Samsung Galaxy S22