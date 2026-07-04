Подорожание смартфонов в 2026 году связано не только с курсом валют, но и с глобальным дефицитом памяти: производители режут объем ОЗУ и хранилища, чтобы сдержать цену. Но в июле AliExpress проводит распродажу, и несколько отличных смартфонов подешевели до уровней, которых не было несколько месяцев. Брать нужно сейчас: после распродажи цены вернутся выше, а новые модели выйдут с меньшим объемом памяти по той же цене. Вот пять моделей, которые советую.

realme 15 — лучший смартфон до 20 000 рублей

Смартфон realme 15 сейчас стоит 18 220 рублей, и за эти деньги он бьет всех конкурентов в своем ценовом диапазоне. Внутри — MediaTek Dimensity 7300+ на 4 нм, AMOLED-экран 6.77 дюйма с частотой 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит. Это флагманская яркость, не бюджетная. Батарея 7000 мАч с зарядкой 80 Вт — заряжается быстро, живет долго. Основная камера 50 МП Sony IMX882 с OIS — сенсор 1/1.95 дюйма, хороший для такой цены. Фронталка тоже 50 МП — редкость за 18 тысяч.

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Среди 10 смартфонов со скидками до 72% realme 15 выделяется именно тем, что дал флагманский экран и большую батарею без компромиссов по чипу. Если нужен хороший недорогой смартфон для всего (музыка, видео, соцсети, навигация), я бы посоветовал именно его. Следить за ценами на распродаже удобно в MAX-канале Сундук Али-Бабы.

POCO X8 Pro — недорогой и мощный смартфон

Смартфон POCO X8 Pro за 21 920 рублей — это тот случай, когда смотришь на характеристики и не веришь цене. Dimensity 8500-Ultra на 4 нм, AMOLED-экран 6.59 дюйма с разрешением 1.5K и яркостью 3500 нит, кремний-углеродная батарея 6500 мАч с зарядкой 100 Вт. IP68. Основная камера — снова Sony IMX882, f/1.5, сенсор 1/1.95 дюйма. Кодеки LDAC и LHDC 5.0 для наушников.

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Кремний-углеродная батарея здесь — не маркетинг. Она медленнее деградирует, чем обычная литий-ионная. Смартфон купленный сейчас через два года потеряет меньше емкости, чем конкурент с обычной батареей. За 21 920 рублей это один из лучших вариантов среди новых смартфонов 2026 года в среднем ценовом сегменте.

OPPO reno15 — недорогой камерофон на Android

Смартфон OPPO reno15 за 28 245 рублей — для тех, кому важна именно камера. Здесь тройная система: основная 50 МП Sony IMX882 с OIS и двухосевой стабилизацией, телевик 50 МП с 3.5x оптическим зумом и тоже OIS, ультраширик 8 МП. Фронталка 50 МП с автофокусом — для видеозвонков и селфи. Процессор Snapdragon 7 Gen 4, экран AMOLED 6.59 дюйма 120 Гц, батарея 6500 мАч с зарядкой 80 Вт. Есть eSIM.

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Среди недорогих камерофонов 2026 года OPPO reno15 занимает особое место именно из-за телевика с OIS — это редкость за такие деньги. Снимает стабильно даже на зуме. ColorOS 16 на Android 15, обновления будут приходить. Если важно снимать на телефон, это мой выбор.

Nothing Phone (3) — самый необычный смартфон 2026 года

Смартфон Nothing Phone (3) за 33 733 рублей — это самый необычный смартфон на рынке прямо сейчас. Glyph Matrix на спинке — матричный дисплей, который показывает уведомления, таймер, статус зарядки без разблокировки. Прозрачный корпус с деталями внутри. Это выглядит иначе, чем все китайские прямоугольники с одинаковыми блоками камер.

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Но дизайн — не единственный аргумент. Snapdragon 8s Gen 4, тройная камера 50+50+50 МП с перископом 3x, AMOLED 6.67 дюйма 120 Гц, батарея 5150 мАч, беспроводная зарядка 15 Вт. Nothing OS на Android — без рекламы, без мусора. 5 лет обновлений Android и 7 лет патчей безопасности: смартфон переживет большинство конкурентов по поддержке. Уже получил Android 16 и продолжит обновляться до Android 20. Кстати, Nothing Phone (3) выпускается в версиях 12/256 и 16/512 ГБ (в условиях дефицита памяти это важный аргумент). Актуальные новости о смартфонах публикуем в канале AndroidInsider.ru в MAX.

OnePlus 15 — лучший флагман на Android

Смартфон OnePlus 15 за 43 634 рублей — флагман, о котором сложно сказать что-то плохое. Snapdragon 8 Elite Gen 5, AMOLED 6.78 дюйма с частотой 165 Гц, тройная камера 50+50+50 МП с перископом 3.5x и OIS, батарея 7300 мАч с зарядкой 120 Вт и беспроводной 50 Вт. IP66/68/69K — серьезная водозащита. OxygenOS — одна из чистейших оболочек на Android.

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Батарея 7300 мАч на кремний-углероде — это реальные два дня при умеренном использовании и уверенный день при активном. 120 Вт зарядки заряжают ее за 35 минут. Беспроводная зарядка 50 Вт — привычнее, чем у большинства конкурентов. Память: 12 или 16 ГБ ОЗУ и 256 или 512 ГБ хранилища — опять же, хорошо на фоне дефицита.

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Лучший флагман на Android за эти деньги прямо сейчас — именно OnePlus 15. Не потому что он лучший в мире, а потому что у него нет слабых мест при цене 43 тысячи рублей. Это флагман 2026 года без компромиссов от бренда, который закрывается.

Какой смартфон стоит купить в 2026 году

Если упростить выбор до конкретных сценариев, вот моя рекомендация:

Подешевевшие смартфоны на июльской распродаже AliExpress — это реальная возможность купить значительно лучше, чем в обычное время. Цены на смартфоны на AliExpress после распродажи вернутся выше. Берите пока есть возможность. Обсудить выбор можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

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