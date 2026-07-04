Подорожание смартфонов в 2026 году связано не только с курсом валют, но и с глобальным дефицитом памяти: производители режут объем ОЗУ и хранилища, чтобы сдержать цену. Но в июле AliExpress проводит распродажу, и несколько отличных смартфонов подешевели до уровней, которых не было несколько месяцев. Брать нужно сейчас: после распродажи цены вернутся выше, а новые модели выйдут с меньшим объемом памяти по той же цене. Вот пять моделей, которые советую.

Лучшие модели в июле 2026 года. Фото.

Лучшие модели в июле 2026 года

realme 15 — лучший смартфон до 20 000 рублей

Смартфон realme 15 сейчас стоит 18 220 рублей, и за эти деньги он бьет всех конкурентов в своем ценовом диапазоне. Внутри — MediaTek Dimensity 7300+ на 4 нм, AMOLED-экран 6.77 дюйма с частотой 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит. Это флагманская яркость, не бюджетная. Батарея 7000 мАч с зарядкой 80 Вт — заряжается быстро, живет долго. Основная камера 50 МП Sony IMX882 с OIS — сенсор 1/1.95 дюйма, хороший для такой цены. Фронталка тоже 50 МП — редкость за 18 тысяч.

Недорогая модель со сбалансированными характеристиками. Фото.

Недорогая модель со сбалансированными характеристиками

Купить realme 15

Среди 10 смартфонов со скидками до 72% realme 15 выделяется именно тем, что дал флагманский экран и большую батарею без компромиссов по чипу. Если нужен хороший недорогой смартфон для всего (музыка, видео, соцсети, навигация), я бы посоветовал именно его. Следить за ценами на распродаже удобно в MAX-канале Сундук Али-Бабы.

POCO X8 Pro — недорогой и мощный смартфон

Смартфон POCO X8 Pro за 21 920 рублей — это тот случай, когда смотришь на характеристики и не веришь цене. Dimensity 8500-Ultra на 4 нм, AMOLED-экран 6.59 дюйма с разрешением 1.5K и яркостью 3500 нит, кремний-углеродная батарея 6500 мАч с зарядкой 100 Вт. IP68. Основная камера — снова Sony IMX882, f/1.5, сенсор 1/1.95 дюйма. Кодеки LDAC и LHDC 5.0 для наушников.

Невероятная мощь за эти деньги. Фото.

Невероятная мощь за эти деньги

Купить POCO X8 Pro

Кремний-углеродная батарея здесь — не маркетинг. Она медленнее деградирует, чем обычная литий-ионная. Смартфон купленный сейчас через два года потеряет меньше емкости, чем конкурент с обычной батареей. За 21 920 рублей это один из лучших вариантов среди новых смартфонов 2026 года в среднем ценовом сегменте.

OPPO reno15 — недорогой камерофон на Android

Смартфон OPPO reno15 за 28 245 рублей — для тех, кому важна именно камера. Здесь тройная система: основная 50 МП Sony IMX882 с OIS и двухосевой стабилизацией, телевик 50 МП с 3.5x оптическим зумом и тоже OIS, ультраширик 8 МП. Фронталка 50 МП с автофокусом — для видеозвонков и селфи. Процессор Snapdragon 7 Gen 4, экран AMOLED 6.59 дюйма 120 Гц, батарея 6500 мАч с зарядкой 80 Вт. Есть eSIM.

Полноценный камерофон до 30 тысяч. Фото.

Полноценный камерофон до 30 тысяч

Купить OPPO reno15

Среди недорогих камерофонов 2026 года OPPO reno15 занимает особое место именно из-за телевика с OIS — это редкость за такие деньги. Снимает стабильно даже на зуме. ColorOS 16 на Android 15, обновления будут приходить. Если важно снимать на телефон, это мой выбор.

Nothing Phone (3) — самый необычный смартфон 2026 года

Смартфон Nothing Phone (3) за 33 733 рублей — это самый необычный смартфон на рынке прямо сейчас. Glyph Matrix на спинке — матричный дисплей, который показывает уведомления, таймер, статус зарядки без разблокировки. Прозрачный корпус с деталями внутри. Это выглядит иначе, чем все китайские прямоугольники с одинаковыми блоками камер.

Смартфон, который не похож на всех остальных. Фото.

Смартфон, который не похож на всех остальных

Купить Nothing Phone (3)

Но дизайн — не единственный аргумент. Snapdragon 8s Gen 4, тройная камера 50+50+50 МП с перископом 3x, AMOLED 6.67 дюйма 120 Гц, батарея 5150 мАч, беспроводная зарядка 15 Вт. Nothing OS на Android — без рекламы, без мусора. 5 лет обновлений Android и 7 лет патчей безопасности: смартфон переживет большинство конкурентов по поддержке. Уже получил Android 16 и продолжит обновляться до Android 20. Кстати, Nothing Phone (3) выпускается в версиях 12/256 и 16/512 ГБ (в условиях дефицита памяти это важный аргумент). Актуальные новости о смартфонах публикуем в канале AndroidInsider.ru в MAX.

OnePlus 15 — лучший флагман на Android

Смартфон OnePlus 15 за 43 634 рублей — флагман, о котором сложно сказать что-то плохое. Snapdragon 8 Elite Gen 5, AMOLED 6.78 дюйма с частотой 165 Гц, тройная камера 50+50+50 МП с перископом 3.5x и OIS, батарея 7300 мАч с зарядкой 120 Вт и беспроводной 50 Вт. IP66/68/69K — серьезная водозащита. OxygenOS — одна из чистейших оболочек на Android.

Самый сбалансированный флагман 2025 года. Фото.

Самый сбалансированный флагман 2025 года

Купить OnePlus 15

Батарея 7300 мАч на кремний-углероде — это реальные два дня при умеренном использовании и уверенный день при активном. 120 Вт зарядки заряжают ее за 35 минут. Беспроводная зарядка 50 Вт — привычнее, чем у большинства конкурентов. Память: 12 или 16 ГБ ОЗУ и 256 или 512 ГБ хранилища — опять же, хорошо на фоне дефицита.

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Лучший флагман на Android за эти деньги прямо сейчас — именно OnePlus 15. Не потому что он лучший в мире, а потому что у него нет слабых мест при цене 43 тысячи рублей. Это флагман 2026 года без компромиссов от бренда, который закрывается.

Какой смартфон стоит купить в 2026 году

Если упростить выбор до конкретных сценариев, вот моя рекомендация:

  • нужен нормальный смартфон за минимум денег — realme 15 за 18 220 рублей, AMOLED и 7000 мАч это подарок по такой цене;
  • хочется мощи и долгой батареи без флагманской цены — POCO X8 Pro за 21 920 рублей, кремний-углерод и 100 Вт зарядки решают;
  • важна камера с телевиком — OPPO reno15 за 28 245 рублей, единственный с OIS на телевике в этой цене;
  • хочется выделяться из толпы и при этом иметь хорошее железо — Nothing Phone (3) за 33 733 рублей, ни у кого больше такого нет;
  • нужен лучший смартфон на Android без компромиссов — OnePlus 15 за 43 634 рублей, закрываете тему флагмана на несколько лет.

Подешевевшие смартфоны на июльской распродаже AliExpress — это реальная возможность купить значительно лучше, чем в обычное время. Цены на смартфоны на AliExpress после распродажи вернутся выше. Берите пока есть возможность. Обсудить выбор можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

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