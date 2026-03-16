Откопал 10 смартфонов со скидками до 72%, и вы тоже можете их купить

В 2026 году рынок электроники переживает тяжелые времена. Информация о том, почему и насколько подорожают смартфоны, уже известна, и я сделал вывод: если что-то и брать, то сейчас. Но какую модель приобрести? Прошерстив весь рынок, мне удалось обнаружить смартфоны со скидками до 72%. То есть некоторые модели сейчас можно приобрести по цене в 3 раза ниже рынка! Рассказываю, какие и где.

REDMI Note 14 — лучший смартфон до 10000 рублей

Цена: 18 990 ₽ => 9 096 ₽ (-52%)

Как правило, бюджетные смартфоны дешевеют слабо. Но REDMI Note 14 — исключение из правил. Прошлогоднюю модель, которую на старте продаж оценили в 18 990 ₽, сейчас можно купить на AliExpress за 9 тысяч рублей. И в категории до 10K у него нет конкурентов, ведь на борту есть и яркий AMOLED-экран, и большой аккумулятор на 5500 мАч, и камера на 108 МП. Полный фарш!

Недорогой смартфон realme 14 Pro

Цена: 39 990 ₽ => 15 489 ₽ (-61%)

Смартфон realme 14 Pro тоже появился в 2025 году. В России за него просили 39 990 ₽, и ведь кто-то повелся! Мне же удалось найти realme 14 Pro за 15 489 ₽, то есть со скидкой 61%! Напомню, это топовый среднебюджетник, чья главная фишка — крутая камера с тройной вспышкой, а еще у него здоровая батарея на 6000 мАч и хорошее железо.

HONOR 200 — камерофон до 20000 рублей

Цена: 49 990 ₽ => 18 553 ₽ (-63%)

И все-таки, если вам нужен недорогой камерофон, советую взять HONOR 200 за 18 553 ₽. Почему? Во-первых, потому что он подешевел на 63%. Во-вторых, потому что среди смартфонов до 20000 рублей только у него есть телеобъектив с 2.5-кратным оптическим и 50-кратным цифровым зумом. HONOR 200 делает прекрасные портреты и отлично приближает объекты, а еще работает на мощном процессоре Snapdragon 7 Gen 3 и заряжается за 45 минут.

POCO X7 Pro — самый мощный смартфон до 20000 рублей

Цена: 42 990 ₽ => 19 604 ₽ (-54%)

Среди смартфонов до 20000 рублей обязательно обратите внимание на POCO X7 Pro. Особенно, если вы мобильный геймер, или просто желаете приобрести устройство с запасом производительности на 4-5 лет вперед. POCO X7 Pro подешевел в 2 раза, и со своим мощнейшим процессором Dimensity 8400-Ultra выглядит как идеальный вариант для покупки. К тому же с аккумулятором на 6000 мАч и сочным экраном.

Субфлагман realme GT 7

Цена: 59 990 ₽ => 31 066 ₽ (-48%)

Также в 2 раза подешевел realme GT 7. Это смартфон более высокого уровня. У него еще мощнее процессор (Dimensity 9400e), еще круче камера (добавили телеобъектив) и еще больше батарея (сразу на 7000 мАч). Не знаю, существует ли более сбалансированный Android-смартфон в 2026 году, но realme GT 7 Pro однозначно находится в моем вишлисте.

Xiaomi MIX Flip — недорогой смартфон-раскладушка

Цена: 129 990 ₽ => 36 346 ₽ (-72%)

А теперь сядьте. Раскладушка Xiaomi MIX Flip подешевела на 72%. Да, она реально стоит в 3 раза меньше, чем на старте продаж! Сегодня это один из самых дешевых смартфонов с гибким экраном, так что самое время прикоснуться к инновациям. С железом тут тоже полный порядок: мощный Snapdragon 8 Gen 3, камера с оптическим зумом и крупная для такого форм-фактора батарея на 4780 мАч.

Nothing Phone (3) — самый необычный смартфон

Цена: 73 990 ₽ => 42 576 ₽ (-42%)

Хотите чего-нибудь необычного? Тогда купите Nothing Phone (3), подешевевший на 42%. Модель свежа как с точки зрения дизайна, так и в плане начинки. Попробуйте найти еще один смартфон с похожим расположением камер, прозрачной спинкой и пиксельным экраном сзади. Да чтобы еще на борту был очень мощный процессор Snapdragon 8s Gen 4 и аж 4 камеры по 50 МП каждая.

HONOR Magic V2 — смартфон с гибким экраном

Цена: 179 990 ₽ => 49 832 ₽ (-72%)

Еще один рекордно подешевевший смартфон — HONOR Magic V2 за 49 832 ₽. На старте за него просили 179 990 ₽. А теперь представьте лицо его владельца, которому вы расскажете, за сколько вам удалось приобрести этот складной смартфон. Да он вас возненавидит, хотя и порадуется, что тоже имеет на руках модель с отличной начинкой из мощного чипа Snapdragon 8 Gen 2 и тройной камеры на 50 МП.

Компактный флагман Galaxy S25

Цена: 109 990 ₽ => 50 333 ₽ (-54%)

Помните, сколько стоил Galaxy S25 на 12/256 ГБ, когда его только начали продавать в России? 109 990 ₽! А сейчас можно купить Galaxy S25 за 50 тысяч. Это компактный флагман с крутыми фишками искусственного интеллекта, которые есть только у Samsung. От самого нового Galaxy S26 он почти не отличается, зато стоит в 2 раза меньше.

Топовый флагман HONOR Magic 7 Pro

Цена: 139 990 ₽ => 55 490 ₽ (-60%)

Но самый жир — HONOR Magic 7 Pro за 55 490 ₽. Ведь это реально бескомпромиссный флагман, способный уничтожить Galaxy S25 по всем параметрам. У него круче камера, больше батарея и быстрее зарядка. Гики знают, что это — лучший флагман 2025 года. Так не пора бы приобрести его и вам, раз уж сейчас на него действует скидка 60%?

