Каждый день на рынке смартфонов появляется всё больше и больше хороших устройств. Вам наверняка интересно узнать, какие устройства в 2020 году можно назвать хорошими и интересными для покупки. Вероятно, вы впервые знакомитесь с рынком смартфонов или же собираетесь перейти с iPhone на Android-смартфон. В этих случаях данный материал для вас.

Мы рассмотрим ряд устройств, которые можно приобрести официально в России. В список попадут дешёвые, среднебюджетные и дорогие смартфоны, чтобы каждый под свой бюджет смог выбрать оптимальное устройство.

Nokia 6.2

Мы бы не стали рассматривать смартфоны дешевле данного. Nokia 6.2 оценен в 13 тысяч рублей, и это именно та сумма, которая может стать минимально необходимой для покупки достаточно хорошего телефона в 2020 году. Смартфон предлагает 6,3-дюймовый PureDisplay-дисплей с разрешением FullHD+ и поддержкой технологии HDR. Технология PixelWorks позволяет получить вместо 17 миллионов оттенков на экране смартфона почти 1 миллиард.

Тройная камера в данном ценовом сегменте позволит делать потрясающие снимки и видеоролики в 4K-качестве. Батарея в телефоне на 3500 мАч. В купе с энергоэффективным процессором её хватит на 2 дня использования от одного заряда.

Еще одним плюсом Nokia 6.2 можно назвать дизайн, соответствующий финским традициям. Именно этим он сможет зацепить многих, ведь привычные китайские смартфоны всем изрядно надоели. Мы хотим получать эстетическое удовольствие даже от одного взгляда на смартфон. И Nokia 6.2 сможет дать эти эмоции.

Из плюсов отметим, что устройство в будущем получит обновление до Android 10.

Samsung Galaxy A51

Это новый телефон, представлен он был в конце 2019 года и станет хитом в 2020 году. В России телефон можно купить за 20 тысяч рублей. Он предлагает безграничный дисплей с вырезом под камеру в соответствии с последними трендами. В вопросе дизайна устройство мало чем отличается от флагманского Galaxy S20. Однако вместо стекла Samsung использует в смартфоне пластиковый корпус, что не сделает его использование очень приятным, но стоит понимать, что устройство не претендует на премиальность.

Все устройства корейцев имеют отличного качества дисплеи, и A51 не должен стать исключением. Смартфон оснащён процессором с частотой 2,3 ГГц, четырьмя камерами с нейросетевыми технологиями, 6,5-дюймовым SuperAMOLED-дисплеем с разрешением FHD+.

Основной модуль камеры в устройстве на 48 Мп, с помощью него можно будет получить отличные кадры, снимая весь день красоты природы. К слову, позволит это осуществить большой аккумулятор на 4000 мАч. Его с уверенностью хватит на весь день.

Galaxy A51 доступен с 4 или 6 гигабайтами оперативной памяти и 64 или 128 гигабайтами встроенной памяти, имеется возможность расширить её с помощью microSD-карты до 512 гигабайт.

С помощью функции Game Booster можно максимизировать производительность телефона в играх. Оптимизировать работу смартфона и защитить его поможет приложение Samsung Members, встроенное в телефон, а сканер отпечатков пальцев A51 встроен прямо в экран.

Несомненно Galaxy A51 на российском рынке можно назвать самым сбалансированным смартфоном, который идеально вписывается в бюджет большинства граждан и предлагает при этом ту функциональность и особенности, которые являются наиболее интересными для потребителей в 2020 году.

OnePlus 7T

В России устройство можно приобрести примерно за 35-45 тысяч рублей. Это настоящий убийца флагманов от китайцев. Однако можно заметить, что внешне оно выглядит довольно приятно и не кажется дешёвым и китайским.

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7T получил мощный процессор нового поколения, камеру, которая по качеству сравнима с камерой нового iPhone 11. К тому же здесь много памяти: 8 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной. Здесь большой 6,55-дюймовый OLED-дисплей, аккумулятор на 3800 мАч.

Ниже представлено сравнение камер iPhone 11 Pro и OnePlus 7T.

Вот и весь список хороших андроид-телефонов для читателей AndroidInsider.ru. У нас есть классный Телеграм канал с новостями в мире Андроид, а также не забывайте оставлять свои комментарии.