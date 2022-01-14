Стоит ли покупать б/у телефон

Смартфоны за последние годы сильно подорожали, став для многих достаточно затратной покупкой. Есть множество способов сэкономить при покупке смартфона или вовсе купить телефон в рассрочку: многие не решаются на столь длительные отношения с банком и просто присматриваются к покупке б/у смартфона. Кстати, во многих случаях покупка б/у телефона отнюдь не с экономией, а, например, с невозможностью найти смартфон в розничной продаже: безусловно, интернет-площадки — самый оптимальный вариант. Такая покупка может быть сопряжена с риском, но не все ведь хотят вас обмануть. Но некоторые уверены, что покупать б/у телефон — постыдное дело. Разбираемся в плюсах и минусах покупки смартфона на вторичном рынке.

Где можно купить телефон, который снят с производства

Во времена моего детства купить телефон было крайне непросто: менять их каждый год было не только странно, но и достаточно накладно. Да и телефоны были долговечнее, редко разбивались: брат моего друга пользовался Sony Ericsson K700 около 3-4 лет, но менять его не собирался. Со временем телефон сняли с производства, не было деталей даже в сервисных центрах, и он покупал б/у телефон для того, чтобы изъять нужные детали и самостоятельно установить их в свой.

Сейчас такое представить достаточно сложно: отремонтировать смартфон самому почти невозможно, зато на Авито всегда можно найти модели, которых больше нет в розничной продаже. Безусловно, смартфоны становятся лучше, но есть старые модели, которые по каким-то причинам нравятся больше: форм-фактор, габариты, материалы корпуса или операционная система, поддержка которой прекращена. Такие смартфоны покупают для работы, для собственного использования или просто в личную коллекцию. Например, телефон с физической клавиатурой.

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Как сэкономить при покупке телефона

Купить б/у телефон — значит неплохо сэкономить. Если вы изучили устройство, вас устроила цена, то точно стоит его приобретать. В наше время почему-то считается нормой покупать дорогой смартфон, но не каждый себе может это позволить. Именно благодаря тому, что многие меняют смартфон каждый год, другие получают возможность купить устройство с приличной скидкой.

Один мой друг считает, что смартфон должен стоить не более 30 тысяч рублей — я с ним согласен. Именно благодаря б/у телефонам до сих пор можно реально укладываться в эту сумму. Правда, однажды в жизни все-таки стоит хорошенько потратиться на покупку дорогого телефона, но это уже другая история.

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Как проверить смартфон при покупке с рук

При всех плюсах, которые есть у б/у смартфонов, нужно соблюдать некоторые правила, чтобы не купить неликвид. Что важно знать?

Цена должна быть разумной . Не нужно искать смартфон за бесценок — это нереально. За такие деньги можно приобрести разбитое устройство.

. Не нужно искать смартфон за бесценок — это нереально. За такие деньги можно приобрести разбитое устройство. Замененные детали . Обратите внимание на качество цветопередачи дисплея: если изображение желтит или уходит в слишком холодные оттенки — возможно, его меняли. То же самое касается и работы аккумулятора.

. Обратите внимание на качество цветопередачи дисплея: если изображение желтит или уходит в слишком холодные оттенки — возможно, его меняли. То же самое касается и работы аккумулятора. Проверьте работу камеры , разъемов и сим-карты: у вас не должно возникнуть проблем при использовании смартфона. Если что-то пошло не так, то лучше отказаться от этой покупки. С другой стороны, если вас это не пугает, то требуйте скидку за брак.

, разъемов и сим-карты: у вас не должно возникнуть проблем при использовании смартфона. Если что-то пошло не так, то лучше отказаться от этой покупки. С другой стороны, если вас это не пугает, то требуйте скидку за брак. Снимите чехол и защитное стекло . Чехол скрывает царапины на корпусе, а защитное стекло — на экране. Кроме того, под защитное стекло попадает много грязи, от которой необходимо избавиться.

. Чехол скрывает царапины на корпусе, а защитное стекло — на экране. Кроме того, под защитное стекло попадает много грязи, от которой необходимо избавиться. Проверьте комплектацию. Смартфон лучше всего покупать с комплектом и коробкой. Но если устройству уже много лет, то можно и обойтись без нее. В любом случае, уточните, если чего-то не хватает.

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Какой б/у телефон купить

Если не знаете, какой телефон купить с рук, то лучший выбор — это флагманы прошлых лет. Не стоит увлекаться и уходить далеко в прошлое: те смартфоны, которые были популярными 2 года назад — идеальный выбор. Процессоры в них будут справляться с задачами еще в ближайшие пару лет, внешний вид практически не отличается от современных моделей и устройство не потребует вложений — потребуется только заменить аккумулятор. Кстати, емкости аккумуляторов во флагманах двухлетней давности тоже будет достаточно.

А вот современные бюджетные смартфоны точно не стоит рассматривать к покупке. Они и без того продаются по низкой цене, а купить смартфон в хорошем состоянии будет очень сложно: зачастую эти устройства не берегут настолько, что на них не остается живого места. Если и покупать такой смартфон, то только в качестве запасного.

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