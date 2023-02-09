Стоит ли покупать Google Pixel 6a. Мои доводы за и против

Компактный смартфон в настоящее время является редкостью, особенно в сегменте среднего класса, где, кажется, доминируют большие дисплеи, а производители думают, что чем у них больше, тем лучше. Потенциальные покупатели, ищущие хороший, но маленький телефон на Android, часто не имеют другого выбора, кроме как покупать что-то более дорогое. Например, неплохие предложение есть у ASUS, Samsung или Sony. Но есть телефон, который никогда официально не продавался в России и не будет этого делать, но предложений достаточно. Я говорю о Google Pixel серии A. Сейчас актуальной моделью является Pixel 6a, и о целесообразности его покупки мы поговорим в этой статье.

Приятно, что недорогим пикселям удалось сохранить баланс между функциями, размером и ценой на протяжении нескольких поколений. Pixel 6а не исключение. Несмотря на некоторые недостатки, большинство пользователей в целом им очень довольны с первых дней. Но меняется ли что-то после полугода использования? Давайте разбираться.

Почему стоит купить Google Pixel 6a

Недорогой маленький телефон

Переходя от Pixel 5a, Google уменьшила дисплей Pixel 6a. 6,1-дюймовый OLED по-прежнему более чем пригоден для повседневного использования, обмена сообщениями и просмотра контента. При этом телефон выигрывает в общем удобстве использования. Работать одной рукой легко, компактность — само собой разумеющееся, а каждый угол дисплея находится в пределах досягаемости большого пальца. Конечно, Pixel 6a не такой компактный, как недооцененный Pixel 5, но он очень близок к этому.

Шесть месяцев спустя дизайн может быть не таким привлекательным, как в середине 2022 года до выпуска Pixel 7. Тем не менее, он по-прежнему элегантен для телефона среднего класса с плоской панелью дисплея, металлической двухцветной задней стенкой, рамой из черного сплава и фирменной горизонтальной планкой камеры. В руке он тоже лежит приятно, хоть и немного скользит, особенно на морозе.

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Фирменные функции Pixel

Android на смартфонах Pixel хорош сам по себе, а в сочетании с нормальным телефоном становится еще лучше. Каждые несколько месяцев появляются новые функции только для Pixel, которые являются отличным дополнением для любого из телефонов Google, особенно для его серии A среднего класса.

Как и более дорогие Pixel 7 и 7 Pro, Pixel 6a предлагает функции, часть из которых работает только в США. Но есть и более массовые. Например, он может делать астрофотографические снимки и использовать Magic Eraser. Вы также получаете множество оптимизаций для Pixel, таких как Adaptive Battery и другие.

Все это в совокупности создает ощущение премиум-класса на смартфоне среднего уровня. И хотя некоторые более мощные функции флагманской номерной серии здесь не реализованы, не похоже, что телефон многое упускает. Что еще лучше, Pixel 6a получает обновления функций каждые несколько месяцев, поэтому тут всегда есть что-то новое. А еще он вместе со ”взрослыми” пикселями первым среди остальных смартфонов получает новый номерной Android.

Недорогой телефон с хорошей камерой

На данный момент двойная камера Pixel 6a кажется немного устаревшей, но в большинстве ситуаций она по-прежнему делает отличные снимки. Основной 12,2-мегапиксельный датчик — это тот же IMX363, который мы видели в Pixel 4, 4a 5G, 5 и 5a, и он практически идентичен датчикам Pixel 2 и Pixel 3.

Google потратила годы на совершенствование выходных данных этого модуля и выжимала из него все возможное. Pixel 6a унаследовал все функции постобработки и искусственного интеллекта, включая программный портретный режим, астрофотографию, мощный ночной режим, 7-кратный зум Super Res Zoom и некоторые другие. Поэтому в качестве фотографий этого смартфона можно не сомневаться.

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Почему НЕ стоит покупать Google Pixel 6a

Слишком мало функций

Pixel 6a — первый телефон серии A от Google, в котором нет разъема для наушников 3,5 мм. Без этой недорогой функции, которая в настоящее время кажется пережитком прошлого, вам придется купить наушники Bluetooth или пользоваться переходником с USB Type-C на 3,5 мм.

Pixel 6a также пропускает несколько аппаратных обновлений, которые становятся все более распространенными в его ценовом диапазоне. Дисплей поддерживает частоту обновления 60 Гц, в отличие от 90 Гц и 120 Гц, которые мы видим в других телефонах среднего класса. Беспроводной зарядки тоже нет, даже c небольшой мощностью 5-10 Вт.

Большинство моих телефонов в последние годы имели беспроводную зарядку, поэтому ее отсутствие в Pixel 6а мне кажется самым большим недостатком, если перечислять именно аппаратные возможности.

Хорошо ли работает процессор Tensor

Как и Pixel 6 и 6 Pro, Pixel 6a получает чип Tensor первого поколения от Google. Это позволяет ему использовать множество оптимизаций и новомодных функций искусственного интеллекта, но за время с его выхода вылезли некоторые недостатки, которые исправить невозможно.

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Так, например, иногда он не обеспечивает достаточного времени автономной работы, которого нам хотелось бы. Я бы не назвал его плохим, но в требовательности этого чипсета к батарее иногда есть некоторая неопределенность, которую нельзя не заметить.

Телефон также нагревается при большой нагрузке. Процессоры Google имеют большую склонность к перегреву по сравнению с другими телефонами. Это тоже проблема, которая особенно остро встает летом и когда вы пользуетесь им в машине в качестве навигатора.

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Камера, в которой есть, что исправить

Несмотря на все хорошие слова, которые я сказал о камере Pixel 6a, нельзя отрицать, что ее конструкция устарела. Если вы внимательно посмотрите на фотографии, вы увидите, что Google прибегает к чрезмерной резкости, чтобы компенсировать устаревшее аппаратное обеспечение камеры. Да, результаты хорошие, но мы знаем, что они могут быть лучше с новыми модулями.

А еще тут нет телемодуля, который позволяет снимать с увеличением. Цифровой зум, независимо от того, сколько улучшений искусственного интеллекта вы применяете к нему, не сравнится с оптическим или, что еще лучше, гибридным зумом. Но телеобъективы очень дорогие, и даже в более дорогих Pixel 7 их нет, так что сильно жаловаться на это не совсем корректно.

Зато основной датчик можно было сделать лучше, и так, чтобы он получал больше света. А вот разрешение менять я бы не стал. Тут с ним и так все отлично. Больше 12 Мп просто не нужно. Тем более, я уже много раз рассказывал, почему большее количество пикселей в конечном итоге портит фотографии.

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Отзыв о Google Pixel 6a

Спустя время мысли о Pixel 6a остаются неизменными. Это отличный, компактный Android-телефон среднего класса, в котором есть надежная камера, весь опыт Google в области программного обеспечения и первый эксперимент с чипсетом, со всеми вытекающими отсюда плюсами и минусами.

Android 13 и различные дополнительные функции сделали Pixel 6a в целом лучшим телефоном за свои деньги, но есть и то, что надо подтянуть. Сейчас телефон можно купить в России у разных продавцов по разным ценам. Но если в целом она вас устраивает, это скорее хорошее предложение, чем плохое — берите, не пожалеете.