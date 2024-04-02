ТОП-3 смартфона POCO, от которых я без ума. Спорим, вы их тоже полюбите?

В 2024 году компания POCO, которая и раньше славилась очень интересными смартфонами, умудрилась выпустить сразу 3 модели, в пух и прах разбивающие конкурентов по аналогичной цене. В период распродажи на AliExpress и OZON они подешевели еще сильнее. Поэтому мне лишь остается дать ответы на два главных вопроса: что собой представляют лучшие смартфоны POCO в 2024 году, и сколько они стоят?

Самый мощный смартфон POCO

POCO X6 Pro — настоящее открытие 2024 года. Это самый мощный смартфон в своем ценовом сегменте, и никто из конкурентов не смог даже приблизиться к нему. Модель работает на процессоре Dimensity 8300-Ultra, который набирает феноменальные 1 464 228 баллов в тесте AnTuTu. То есть перед нами игровой смартфон без каких-либо оговорок.

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Тем удивительнее, что цена POCO X6 Pro в период распродажи опустилась до 25 тысяч рублей. Это невероятно дешево, учитывая мощность железа. Я не знаю ни одного другого смартфона, предлагающего настолько производительную начинку по аналогичной цене и даже за 30-35 тысяч.

Цена: от ~ 25 000 ₽

POCO X6 Pro на OZON

POCO X6 Pro на AliExpress

В то же время не стоит думать, что POCO X6 Pro интересен исключительно своим процессором. Это сбалансированная модель, предлагающая помимо прочего безрамочный AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и повышенным разрешением, 64-мегапиксельную камеру с оптической стабилизацией и зарядку на 67 Вт в комплекте. Так что телефон POCO X6 Pro готов понравиться далеко не только геймерам.

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Лучший смартфон за 15000 рублей

Если бюджет ограничен, и вы находитесь в поиске смартфона до 15000 рублей, стоит купить POCO M6 Pro. Сначала может показаться, будто это типичный представитель своего класса. Ведь процессор Helio G99-Ultra, который хоть и является довольно мощным для своей цены (почти 450 тысяч баллов в AnTuTu), уже поднадоел и встречается повсеместно.

Цена: от ~ 15 200 ₽

POCO M6 Pro на OZON

POCO M6 Pro на AliExpress

Но потом, когда смотришь на характеристики POCO M6 Pro комплексно, понимаешь: это действительно лучший смартфон в своем ценовом сегменте. Ведь, в отличие от других моделей за те же деньги, он предлагает:

безрамочный экран с частотой 120 Гц;

камеру на 64 МП с OIS;

аккумулятор на 5000 мАч с 67-ваттной зарядкой в комплекте;

256 ГБ или 512 ГБ памяти.

По сути, это тот же POCO X6 Pro, только на более простом чипе, способном обеспечить хорошую отзывчивость интерфейса и экономное потребление энергии, но не позволяющем играть на максимальных настройках графики. Критично ли это? Совсем нет, но все-таки нужно помнить, что от процессора зависит не только мощность смартфона, но и качество обработки фото.

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Недорогой, но хороший смартфон POCO

Если производительность POCO X6 Pro кажется вам излишней, а POCO M6 Pro — напротив, недостаточной, стоит купить POCO X6. Это промежуточная модель на процессоре Snapdragon 7s Gen 2, выбивающем в AnTuTu почти 650 тысяч баллов.

Цена: от ~ 21 800 ₽

POCO X6 на OZON

POCO X6 AliExpress

В отличие от младшего POCO M6 Pro, модель X-серии получила экран с более высоким разрешением 1.5K. Но есть у нее преимущество и на фоне «прошки». Смартфон POCO X6 имеет увеличенный до 5100 мАч аккумулятор, а его дисплей защищает одно из самых прочных стекол Gorilla Glass Victus.

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Как бы то ни было, все 3 смартфона заслуживают внимания:

POCO X6 Pro — бескомпромиссная мощь за свои деньги;

POCO M6 Pro — идеальный смартфон для потребления контента по скромной цене;

POCO X6 — оптимальный баланс цены и производительности.

Расскажите, какой смартфон POCO в 2024 году нравится вам больше всего, и знаете ли вы конкурентов, способных предложить еще более впечатляющие характеристики по аналогичной цене?