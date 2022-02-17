Выбрали пять лучших китайских телефонов до 30 000 рублей

Когда человек решается купить новый телефон, перед ним встает много проблем, связанных с выбором. Особенно в том случае, если он не является фанатом одной марки и не покупает ее телефоны раз за разом. Фанатам Apple проще. Когда они хотят купить iPhone, у них есть несколько актуальных моделей, среди которых надо выбрать ту, что походит по цене. Если не знаешь, какой телефон на Android купить так, чтобы не разочароваться, надо выбирать из огромного количества характеристик и при этом не превышать бюджет. Мы подготовили для вас подборку отличных смартфонов родом из Китая, которые предлагают хорошие характеристики за свои деньги. На этот раз мы остановились на отметке 30 000 рублей. Хотя некоторые модели из списка стоят существенно дешевле.

POCO X3 Pro — не новый, но хороший телефон

Начнем с не слишком свежего POCO X3 Pro, который по-прежнему лидирует в своем ценовом сегменте, поскольку оснащен мощным чипсетом Qualcomm Snapdragon 860 и имеет до 8 ГБ оперативной памяти с 256 ГБ встроенного хранилища.

Что касается дисплея, то X3 Pro оснащен большой 6,67-дюймовой панелью с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Это делает его отличным выбором для любителей мобильных игр.

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Для фотографии есть четыре задние камеры, состоящие из 48 Мп основной, 8 Мп сверхширокоугольной, 2 Мп камерой для макросъемки и 2 Мп датчика глубины. Для селфи в вырезе спереди есть 20 Мп камера.

POCO X3 Pro питается от большой батареи емкостью 5160 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. В телефоне также есть NFC, 3,5-мм аудиоразъем и ИК-порт.

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Redmi Note 11 Pro 5G — новый Редми

Есть у нас и недавно выпущенный Redmi Note 11 Pro 5G — смартфон с премиальными функциями. Среди них такие, как 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касания 360 Гц.

Смартфон не разочаровывает и в части камеры, его оснастили основным модулем на 108 Мп, свершириком на 8 Мп, макро камерой на 12 Мп и 2 Мп датчиком глубины. Для селфи у нас есть одна 16 Мп камера.

Note 11 Pro 5G от Redmi оснащен мощным процессором Qualcomm Snapdragon 695 5G. Для России это пока не актуально, но поддержка сетей 5G у него есть. Другие характеристики включают большую батарею емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Никуда не делись так же NFC и ИК-порт.

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Realme 9 Pro — сбалансированный телефон на Android

С тем же чипсетом Qualcomm Snapdragon 695G у нас есть недавно выпущенный Realme 9 Pro. В него установлен 6,6-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касаний 240 Гц.

Телефон может похвастаться тремя задними камерами, включая основную на 64 Мп, сверхширокоугольную на 8 Мп и макрообъектив на 2 Мп. Спереди для селфи у нас есть 16 Мп датчик.

Realme 9 Pro поставляется с большой батареей емкостью 5000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. Есть NFC и аудиоразъем 3,5 мм.

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Xiaomi 11 Lite 5G NE — хороший телефон Xiaomi

Еще один отличный смартфон в этом ценовом диапазоне — премиальный Xiaomi 11 Lite 5G NE. Смартфон среднего класса Xiaomi работает на мощном процессоре MediaTek Dimensity 900 вместе с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной памяти.

Модель 11 Lite 5G NE оснащена 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Для создания снимков используется основная камера на 64 Мп, сверхширокоугольный объектив на 8 Мп и макрокамера на 5 Мп. Фронталка получила разрешение 20 Мп.

Что касается автономности, то Xiaomi 11 Lite 5G NE является ультратонким и легким телефоном, поэтому оснащен аккумулятором емкостью всего 4250 мАч. Зато есть быстрая поддержка на 33 Вт, NFC и ИК-передатчик.

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Oppo K9s — мощный телефон OPPO

Заканчивая нашу пятерку лучших, нельзя не назвать Oppo K9s. Как и предыдущий телефон, K9s оснащен мощным чипсетом Qualcomm Snapdragon 778G вместе с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

Что касается вывода изображения, то мы получаем 6,59-дюймовый экран с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касания 240 Гц. Основная камера получила разрешение 64 Мп и работает в связке с ультрашироким модулем на 8 Мп и макрообъективом на 2 Мп. Для селфи у нас есть одна фронтальная камера с разрешением 16 Мп.

Oppo K9s оснащен большой батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт. Так же его оснастили 3,5-мм аудиоразъемом и он работает под управлением ColorОS 11.2 на базе Android 11.

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