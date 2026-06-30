Покупка дорогого смартфона на Wildberries всегда сопровождается одним и тем же страхом: вдруг внутри коробки не то устройство, что заказывал. Особенно в условиях, когда маркетплейс сделал платной даже отмену заказа. Теперь Wildberries запускает проверку IMEI прямо в пунктах выдачи, чтобы снять часть этих рисков. Разбираемся, как это будет работать и стоит ли на это рассчитывать.

Проверка по IMEI на Wildberries — что это

Изменение касается процедуры получения товара. С 1 июля 2026 года покупатели смогут попросить сотрудника ПВЗ сверить идентификационный номер устройства. В любом пункте выдачи в России при получении можно будет сверить IMEI на упаковке либо дополнительно проверить его на включённом устройстве. Альтернативные способы проверки IMEI есть в нашем отдельном материале.

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Здесь важная деталь: проверка проводится без активации смартфона. То есть телефон включат, посмотрят служебный номер, но не будут входить в аккаунт и запускать первую настройку — устройство остаётся новым.

Какие смартфоны будут проверять по IMEI

Главное ограничение, которое стоит держать в голове: услуга охватывает не весь ассортимент. Речь идёт об устройствах Apple и Samsung стоимостью от 40 тысяч рублей. Бюджетные модели и смартфоны других брендов в этот сценарий пока не попадают.

Это логично с точки зрения маркетплейса: проверка задумана как защита покупок дорогой техники, где цена ошибки выше всего. Если вы берёте флагман Galaxy и хотите быть уверены, что внутри именно он, такая опция как раз для вашего случая. А вот владельцам недорогих Android-смартфонов рассчитывать на эту процедуру пока не стоит.

Зачем нужна проверка IMEI на Wildberries

Сама компания подаёт нововведение как способ сделать покупку дорогой техники прозрачнее. До запуска маркетплейс уже протестировал опцию и, по данным компании, проверил 3700 смартфонов. В Wildberries рассчитывают, что процесс станет «более прозрачным и безопасным».

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Появление такой проверки совпадает по времени с государственными мерами. В июне 2026 года был подписан закон о втором пакете мер по защите от мошенников, который предусматривает создание базы IMEI. По данным Forbes, эту базу планируют использовать для блокировки украденных, потерянных и незаконно ввезённых телефонов.

Для пользователя это означает простую вещь: номер устройства постепенно становится значимым параметром, а не строчкой в документах, которую никто не читает.

Что делать, если IMEI смартфона не совпал при получении на ПВЗ

Самый полезный пункт для покупателя — право на отказ. Если идентификаторы не совпадут, покупатель сможет отказаться от товара прямо в ПВЗ. Причём это работает независимо от того, вскрыта упаковка или нет — обычно именно вскрытие коробки становится поводом для споров.

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Логичный порядок действий при получении дорогого смартфона выглядит так:

Перед оплатой попросите сотрудника сверить IMEI на упаковке. При желании попросите проверить номер на включённом устройстве без активации. Сравните, совпадают ли идентификаторы на коробке и на экране. Если номера не совпали, откажитесь от товара на месте.

Отдельно отметим: проверка IMEI станет обязательной при возврате таких смартфонов. Это защищает уже не только покупателя, но и продавца — от ситуаций, когда обратно пытаются сдать другое устройство.