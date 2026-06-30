В рамках второго пакета мер по защите от мошенников в России создают единую базу IMEI — уникальных номеров мобильных устройств. Мы уже говорили о том, нужно ли самостоятельно регистрировать смартфон, а теперь разберём последствия. Согласно постановлению правительства, которое приводит Forbes, базу будут использовать в том числе для блокировки устройств. Каких — рассказываем в нашем материале.

Что за база IMEI в России

Передавать сведения в базу будут операторы связи, которые регистрируют устройства в сети, и Федеральная таможенная служба при ввозе техники. Об этом пояснили в Минцифры. Отдельно прописана и работа с проблемными аппаратами: вносить в базу телефоны, которые «не соответствуют установленным требованиям безопасности», а также при решении суда, будут органы, «определённые правительством».

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Помимо борьбы с кражами, среди задач базы называют противодействие преступлениям с использованием интернета и телефона, в том числе террористической направленности, и «повышение прозрачности оборота пользовательского оборудования». Проще говоря, государство хочет видеть, какие устройства реально ходят по сетям и легально ли они попали в страну.

Блокировка по IMEI — как она работает

В постановлении прописаны конкретные сроки. Операторы обязаны передавать данные о новом телефоне в течение часа с момента, как на нём заработала SIM-карта клиента и устройство подключилось к сети.

Для краж и потерь правила такие:

если абонент сообщил оператору об утере или краже телефона, тот обязан заблокировать SIM-карту в течение одного рабочего дня;

если номер включён в базу как запрещённый, оператор должен заблокировать его в течение часа.

Если суммировать, то механизм нацелен и на быструю реакцию по заявлению владельца, а также на принудительную блокировку устройств, попавших в «запрещённый» список.

Кого будут блокировать по IMEI

Больше всего нововведение затрагивает покупателей серых и ввезённых неофициально устройств. Если аппарат попал в страну в обход таможни, при централизованной базе IMEI у него выше риск оказаться вне легального оборота. Это стоит держать в голове тем, кто привык заказывать смартфоны из-за рубежа или покупать с рук без документов.

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Для тех, кто купил телефон официально и пользуется им как обычно, прямого эффекта в повседневности пока не видно. Но если устройство украли или вы его потеряли, у вас появляется более понятный сценарий: сообщить оператору и рассчитывать на блокировку. Подробнее о ценах и о том, как именно хотят блокировать незарегистрированные смартфоны, мы разбирали в отдельном материале.

База IMEI в России — что делать прямо сейчас

Паниковать рано: речь о постановлении и механизме, который ещё разворачивают, а не о массовых отключениях. Но несколько простых шагов помогут не попасть в неприятную ситуацию:

Покупайте телефоны официально и сохраняйте чек или документы — это ваша страховка, если аппарат вдруг попадёт под вопрос по легальности ввоза. Запишите IMEI своего устройства: его можно посмотреть в настройках телефона в разделе с информацией об устройстве или набрав на клавиатуре *#06#. При краже или потере сразу обращайтесь к оператору, чтобы заблокировать SIM-карту. Если рассматриваете серый импорт ради экономии, оцените риск: при работающей базе такой аппарат теоретически могут заблокировать.

Если же у вас просто пропала связь и это не связано с блокировкой, причина чаще всего бытовая — на этот случай у нас есть отдельная инструкция, что делать, если не работает мобильный интернет на Android.